الرياض – تحتفي "مجموعة روشن"، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بأسبوع البيئة 2025، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "بيئتنا كنز" من خلال سلسلة من المبادرات والأنشطة التفاعلية والمجتمعية في مناطق المملكة كافة.

وتندرج هذه المبادرات تحت مظلة "مبادرة روشن الخضراء"، البرنامج الشامل للاستدامة في المجموعة والذي يقع ضمن الركائز الرئيسية لبرنامج المجموعة للمسؤولية الاجتماعية "يحييك"، والذي يهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز المساحات الخضراء ودعم المبادرات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية.

ومن خلال هذه المبادرات تسلّط "روشن" الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة الطبيعية للمملكة وإعادة تأهيلها من خلال أنشطة تفاعلية توعوية، حيث تستضيف فعاليات متنوعة في "واجهة روشن" بالتعاون مع جهات رائدة مثل مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)، وذلك ضمن نهجها المستدام في تطوير مجتمعات بيئية متكاملة، يشمل زراعة الأشجار والنباتات المحلية في مختلف مشاريعها دعماً لمبادرات التشجير وتعزيز الغطاء النباتي.

ففي العاصمة الرياض، تستقبل "مجموعة روشن" الزوار في "مركز مبادرة روشن الخضراء" داخل مجتمع "سدرة"، حيث تقدّم تجارب توعوية وأنشطة تعليمية تُرسّخ مفاهيم الاستدامة وتُسلّط الضوء على العلاقة بين الاهتمام بالبيئة وجودة الحياة.

كما تتعاون المجموعة في "واجهة روشن" مع " مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)؛ لطرح مبادرات توعوية تُظهر كيف يمكن لممارسات بسيطة أن تُحدث أثراً كبيراً في دعم الأهداف البيئية للمملكة، كما تتيح للعائلات المشاركة في جناح تفاعلي في واجهة روشن في الرياض يتضمن أنشطة تفاعلية وكتيبات تثقيفية مخصصة للأطفال، وذلك تعزيزاً لدورهم المجتمعي في دعم الاستدامة من خلال مساهمات عملية ومباشرة.

وفي جدة، تتعاون "مجموعة روشن مع برنامج التطوع و الشراكة المجتمعية بمحافظة جدة "لنبادر"، لتنفيذ مبادرات استدامة ميدانية ذات أثر ملموس. وتشمل هذه المبادرات الحفاظ على الأشجار المعمرة في جدة تكريماً لقيمتها البيئية وتراثها الثقافي، إلى جانب القيام بحملة لتنظيف الشاطئ على كورنيش جدة بالتعاون مع أمانة جدة.

وخلال هذا الأسبوع، يمكن لزوار "واجهة روشن البحرية" المشاركة في أنشطة غرس الشتلات، والتفاعل مع آلات إعادة التدوير التي تتيح إعادة تدوير البلاستيك مقابل مكافآت تشجيعية، ما يجعل السلوك المستدام عملياً ومجزياً في آنٍ واحد.

وتلتزم "مجموعة روشن" في إطار استراتيجيتها البيئية على المدى البعيد، بزراعة (14) مليون شجرة وشجيرة بحلول عام 2030، مع التركيز على الأنواع المحلية والمقاومة للظروف المناخية، وسيتم إنتاج العديد من هذه الأشجار في "مركز مبادرة روشن الخضراء" في مجتمع "سدرة"، النموذجي شمال مدينة الرياض، مما يترجم التزام المجموعة العملي تجاه "مبادرة السعودية الخضراء" وتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وتجسّد حملة "مجموعة روشن" في أسبوع البيئة 2025 والذي يأتي تحت شعار "بيئتنا كنز" رسالتها الأشمل، والمتمثلة في تطوير مجتمعات ووجهات حيوية ومستدامة تضع المسؤولية البيئية في صميم رؤيتها، وتُعيد تعريف أسلوب حياة الأفراد وتفاعلهم ومساهمتهم في بناء مستقبل أكثر اخضراراً للمملكة.

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