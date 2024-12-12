أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن إطلاق رحلاتها الموسمية لصيف 2025 إلى مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 22 مايو إلى 28 سبتمبر، وإلى مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 يونيو إلى 12 سبتمبر، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً لكلتا الوجهتين عبر مدينة ميلان الإيطالية.

وسوف يتم تسيير الرحلات الموسمية على متن طائرات أيرباص 321نيو، التي تمنح المسافرين تجربة سفر مميزة عبر مقصوراتها العصرية والواسعة والمقاعد المريحة وأنظمة الترفيه الداخلية المتطورة.

ويشكل صيف 2025 العودة الرابعة لنيس كوجهة موسمية لطيران الخليج، وهي تتميز بطبيعتها الخلابة وأسلوب الحياة العصرية. كما تعود مدينة جنيف للمرة الثانية كوجهة موسمية استمراراً للنجاح الذي حققته في صيف 2024 كوجهة رئيسية للأعمال والاستجمام.

وسوف تغادر رحلات البحرين إلى نيس عبر ميلان يومي الخميس والأحد في الساعة 1:40 صباحاً ومن نيس إلى البحرين عبر ميلان في الساعة 9:50 صباحاً، بينما تقلع الرحلات إلى جنيف من البحرين عبر ميلان يومي الثلاثاء والجمعة في الساعة 1:40 صباحاً، ومن جنيف إلى البحرين عبر ميلان في الساعة 9:40 صباحاً.

ويعكس إطلاق هذه الرحلات الموسمية خطط التوسع الاستراتيجية لطيران الخليج في السوق الأوروبية، مع التركيز على أهم الوجهات الرئيسية للأعمال والسياحة والترفيه، وتعتزم طيران الخليج الإعلان عن المزيد من الوجهات في الأشهر القادمة.

للمزيد من المعلومات حول جداول الرحلات وتفاصيل الحجوزات، يمكن للمسافرين زيارة gulfair.com أو الاتصال بالمكاتب المحلية لطيران الخليج.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على

هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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