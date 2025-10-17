دبي: ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من جيتكس جلوبال 2025، نظّمت دبي الرقمية ملتقى الموردين السنوي تحت شعار "رقمنة الحياة في دبي واستشراف المستقبل"، الذي ضم ممثلي عدد من كبريات الشركات المحلية والعالمية.

تحرص دبي الرقمية على بناء منظومة توريد متكاملة تستند على شراكات نوعية مع ثلاث فئات من الموردين، هي المورد الاستراتيجي الذي يُعد شريكاً محورياً في تحقيق أهداف الهيئة ويقدم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة ويُعتمد عليه في مجالات الابتكار والاستدامة، والمورد الحيوي الذي يوفّر خدمات أو مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها ويؤثر بشكل مباشر على استمرارية الأعمال، والمورد التشغيلي الذي يقدم خدمات أو مواد يمكن استبدالها بسهولة ويُستخدم في العمليات اليومية ذات المخاطر المنخفضة.

خلال الملتقى قام سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية إلى جانب فريق العمل المعني بالملتقى الذي ضم كلاً من مشعل الحمادي، مدير أول إدارة بيئة العمل والمشتريات ومحمد الشقصي، مدير أول العقود والمشتريات بتكريم نخبة من الشركاء المتميزين تقديراً لمساهماتهم في مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وأكد سعادة الجناحي أن ملتقى الموردين يمثل امتداداً لفكر دبي القائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مستقبل رقمي شامل ومستدام، قائلاً: "نحن في دبي الرقمية لا نتحدث عن موردين بالمعنى التقليدي، بل عن شركاء حقيقيين يتقاسمون معنا الشغف بالمستقبل، ويشاركوننا الإيمان بأن التحول الرقمي ليس مشروعاً تقنياً فحسب، بل منظومة متكاملة تُبنى على الإبداع المشترك. فكل عقدٍ نبرمه، وكل شراكة نُطلقها، هي خطوة جديدة في رحلة دبي كمدينة تُدار بالذكاء الاصطناعي والبيانات، وتُصاغ ملامحها بتكاملٍ بين الخوارزميات الذكية والعقول البشرية من القطاعات كافة."

وأضاف الجناحي: "رؤيتنا في دبي الرقمية قائمة على مفهوم “المدينة كخدمة"، مدينة مترابطة في بنيتها، يشارك الجميع في بناء مستقبلها لتكون كل خدمة بمثابة تجربة موحدة، سلسة، وشخصية، تُدار من خلفها منظومات رقمية مترابطة تفكر وتتعلم وتستجيب قبل أن يُطلَب منها ذلك. وهذا لا يتحقق إلا عبر شراكات حقيقية مع القطاعات كافة. فنموذج دبي الرقمي يقوم على الشمولية في التنمية، حيث تتكامل القطاعات، وتتلاقى الأفكار، ويصبح التعاون هو المحرك الأهم للابتكار. ونحن نؤمن أن هذا التكامل هو ما يجعل من دبي مختبراً عالمياً للحلول التي تخدم الإنسان، أينما كان."

خلال الملتقى، جرى تسليط الضوء على تطوّر منظومة المشتريات الرقمية في دبي الرقمية، والتي تُعد نموذجاً متكاملاً يغطي جميع مراحل دورة التوريد، بدءاً من التسجيل والتأهيل، وصولاً إلى إدارة العقود وتقييم الأداء وفق معايير الجودة والالتزام وخدمة ما بعد البيع. كما تم التأكيد أن العلاقة مع الموردين تجاوزت الإطار التعاقدي التقليدي لتتحول إلى شراكة تنموية ومعرفية طويلة الأمد مع القطاع الخاص، تسهم في تعزيز الابتكار ودعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي الرقمية.

كما تناولت النقاشات خلال الملتقى محاور رئيسية من بينها تحسين وضوح العقود ودعم التنفيذ الفعّال، وتأسيس منصات ابتكار مشتركة لتبادل الرؤى وضمان تكامل الخطط الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واستشراف التوجهات العالمية والتقنيات الناشئة التي تمثل فرصًا جديدة لاقتصاد دبي الرقمي.

تم خلال الملتقى تكريم نخبة من الشركاء المتميزين من بينهم مركز دبي التجاري العالمي، وجارتنر جولف، ومجموعة اتصالات الإمارات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو، وميكروسوفت الخليج، وأوراكل، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، وشركة بالميرا للبرامج الحاسوبية، وألفا للبيانات، وشركة WSO2، وشركة أمليتيود، وDICE Tek LLC، وبايتك الشرق الأوسط، وشركة Tecom Investments FZ-LLC، والوجدانية لحلول النقل، وهي عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الملتقى تأكيداً على التزام دبي الرقمية بتمكين الموردين والشركاء كجزء من منظومة التحول الشامل، واستمراراً لنهجها القائم على بناء جسور الثقة والتعاون من أجل تحقيق هدف واحد: رفاهية الإنسان وجودة الحياة في دبي.

