دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت شركة "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدمتها الجديدة "هايبرتاب" خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "سيملس الشرق الأوسط 2025" الذي أقيم في دبي مؤخراَ. وتستهدف هذه الخدمة تحسين تجربة المستخدم وتعزيز أمان المعاملات بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، والمستخدمين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الهواتف الذكية، ومحترفي التكنولوجيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط "هايبرباي" التوسعية الطموحة في المنطقة، والتي تشمل الدخول إلى أسواق جديدة مثل البحرين ومصر وقطر.

وأتاحت مشاركة "هايبرباي" في معرض "سيملس الشرق الأوسط 2025" الفرصة للشركة لاستعراض أحدث حلولها في مجال الدفع الرقمي والتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية. وشهد الحدث إطلاق خدمة "هايبرتاب" الأحدث ضمن محفظة منتجات الشركة، وهي نظام دفع متطور يُحوّل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع لا تلامسية. ويعتمد نظام "هايبرباي" الجديد على بروتوكولات الحماية ثلاثية الأبعاد للحد من مخاطر الاحتيال والتحقق من هوية حاملي البطاقات في الوقت الفعلي، مما يجعل عملية الدفع أكثر أماناً وموثوقية للعملاء والتجار على حد سواء. ويدعم هذا النظام خاصية مصادقة الحماية ثلاثية الأبعاد سواء عبر المتصفح أو التطبيق، لضمان الأداء الأمثل على المنصات الرقمية والهواتف المحمولة. وبفضل تقنيات (NFC) للاتصال قصير المدى، يوفّر "هايبرتاب" معاملات سريعة وآمنة مع حماية كاملة لبيانات المستخدمين.

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "أتاحت لنا مشاركتنا في معرض «سيملس الشرق الأوسط 2025» استعراض أحدث حلولنا في مجال التكنولوجيا المالية، والاطلاع على أبرز التطورات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع. ويُعد إطلاق خدمة «هايبرتاب» خطوة استراتيجية جديدة نحو توفير حلول دفع لا تلامسية آمنة ومبسّطة، تُلبي احتياجات الشركات الصغيرة والخدمات المعتمدة على الهواتف المحمولة. وتتميز «هايبرتاب» بخاصيات تكاملية من ضمنها خاصية «انسخ وادفع» التي تتطلب جهداً لا يُذكر من التجار لتفعيل الخدمة، إضافة إلى إمكانية الاتصال المباشر بين الخوادم تماشياً مع معايير مؤسسة (EMVCO) العالمية للمدفوعات الإلكترونية، مما يضمن الامتثال التام لبروتوكول الحماية ثلاثية الأبعاد. وبفضل هذه المزايا، يمكن إعداد التطبيق وتشغيله بسهولة، وتمكين المستخدمين من قبول المدفوعات بشكل فوري، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، ما يجعله حلاً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة."

وشهدت أحدث نسخة من معرض "سيملس الشرق الأوسط" حضوراً لافتاً، حيث استقطب الحدث أكثر من 25,000 زائر، و750 جهة عارضة، و500 متحدث. وأقيم المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، حيث أتاح للمشاركين الفرصة للتواصل مع المشترين، ومزودي حلول الدفع الرائدين، وشركات التكنولوجيا المالية والمصرفية، إضافة إلى ممثلي قطاعات التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة. وباعتباره حدثاً رائداً في المنطقة، يواصل المؤتمر دوره المحوري في استعراض أبرز الاتجاهات ومناقشة القضايا التي تسهم في دفع مسيرة تطور قطاع التجارة الرقمية نحو آفاق جديدة.

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