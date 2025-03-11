حصيلة عوائد اكتتاب ألفا داتا بلغت 600 مليون درهم إماراتي وتجاوز مستويات الاكتتاب برقم مزدوج وقيمة سوقية لشركة ألفا داتا بلغت عند الإدراج حوالي 1.5 مليار درهم إماراتي

يعزز هذا الإدراج مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق مالي متنوع، ويوسع نطاق عروضه التكنولوجية مع شركات تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، بإدراج شركة ألفا داتا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات ويعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وثاني طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2025، مما يعزز التزام السوق بتوسيع عروضه الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

وقد استقطب طرح ألفا داتا مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، حيث طرحت شركة ألفا داتا 400 مليون سهمًا عاديًّا وهو ما يمثل نسبة 40% من رأس مال الشركة المصدر. وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي لشركة ألفا داتا عند 1.50 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. وقد تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة برقم مزدوج، مما رفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 163 مليون دولار أمريكي) كما بلغت القيمة السوقية لشركة ألفا داتا عند الإدراج حوالي 1.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 408 مليون دولار أمريكي)، الأمر الذي يعكس مكانة الشركة الهامة وموثوقيتها في قطاعها.

يؤكد هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المثالية للشركات ذات النمو المرتفع في مجالات تركز على النمو المستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية. ومن خلال إطار منظم وديناميكي، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية سوفر للشركات إمكانية الوصول إلى رأس المال من أجل تحقيق النمو، الأمر الذي يدعم توسعها ويحفز ابتكارها، كما يعزز دورها في دفع عجلة التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

وتعليقًا على الإدراج، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسعدنا الترحيب بإدراج شركة ألفا داتا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يعد أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2025 وثاني طرح لنا هذا العام. يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز إمكانية الوصول إلى سوق ديناميكي ومتنوع، خاصة في قطاع البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا عالية النمو. ومع مواصلة سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده في توسيع عروضه، فإننا نصنع المزيد من الفرص الاستثمارية والمتنوعة للمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرقمي.

إن إدراج شركة ألفا داتا - الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وحلول الحوسبة السحابية – يتماشى مع جهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمكين الشركات الرائدة من دفع عجلة الابتكار ودعم التحول الاقتصادي في أبوظبي. وانطلاقًا من مكانتنا كأحد الممكّنات الرئيسية للنمو المستدام وتطوير سوق المال في المنطقة، فسوف نواصل دعم الشركات الخاصة من أجل تحقيق طموحاتها في النمو عبر منصة إدراج سوق أبوظبي للأوراق المالية.‘‘

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا:’’نحن فخورون للغاية بإنجازنا اليوم بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتحول من شركة عائلية محلية في الإمارات العربية المتحدة إلى عامة بعد الطرح العام الأولي والطلب القوي الذي شهدناه. يعد هذا الإدراج علامة فارقة في سجل إنجازاتنا الذي بدأناه منذ 40 عامًا، عملنا خلالها على دعم نمونا وتعزيز الابتكار. ونحن ندخل فصلًا جديدًا ومثيرًا لشركة ألفا داتا، نواصل التزامنا نحو مساهمينا والسوق بمفهوم أوسع، من أجل مواصلة دعم النمو وترسيخ دور ريادي في التطور التكنولوجي. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، فنحن نتطلع إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا.‘‘

وقد أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا عن إطلاق ’مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية‘، من أجل تعزيز قدرات التداول والمقاصة من خلال شركاتها التابعة أبوظبي للمقاصة وأبوظبي للإيداع، وتدعم هذه التطورات أهداف تطوير سوق مالي ديناميكي يعمل ضمن أطر محدّثة وفعّالة تحقق الاستفادة للمصدرين والمستثمرين، الأمر الذي يرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات