ستشهد الإعلان عن أكبر جائزة عالمية للابتكار في المياه

في ظل تفاقم أزمة ندرة المياه حول العالم، حيث يفتقر أكثر من ملياري شخص إلى مياه شرب آمنة، ويتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه قدرات الإمداد بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة واحد من أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في الابتكار واستدامة المياه.

ينعقد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) بنسخته الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 في فندق الريتز كارلتون – جدة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.وينظم المؤتمر الهيئة السعودية للمياه، ليجمع تحت مظلته نخبة من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين والخبراء من جميع أنحاء العالم، بهدف معالجة التحديات المائية الأكثر إلحاحًا ودعم التحول نحو مستقبل مائي أكثر أمانًا واستدامة.

تُعد جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW) إحدى الركائز الأساسية للمؤتمر، وتهدف إلى تمويل وتكريم الحلول المبتكرة التي تُعيد صياغة أساليب إنتاج المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها.

كما تعمل الجائزة العالمية للابتكار على ربط العلم بريادة الأعمال والتأثير المجتمعي، من خلال دعم المبتكرين وربطهم بالمستثمرين والمؤسسات المنفذة لتمكين تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية. كما سيحظى الفائزون بفرص دعم مالي وتشغيلي لتجربة وتوسيع نطاق تقنياتهم داخل المملكة وخارجها.

يعود "مياهثون" في نسخته الثانية ضمن ورش العمل في IDWS ، حيث يهدف إلى استقطاب العقول الشابة والمواهب الإبداعية في مجالات التقنية والهندسة وريادة الأعمال لتطوير أفكار وحلول جديدة تسهم في تحسين دورة المياه الكاملة من الإنتاج وحتى إعادة الاستخدام.

ويتيح البرنامج فرصًا فريدة للتعاون والتعلم من خبراء القطاع من خلال جلسات إرشادية افتراضية وحضورية، مع منح الفائزين فرص احتضان مشاريعهم وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتطبيق. ويتميز المياهثون بمسار خاص للمستثمرين يهدف إلى ربط الفرق المشاركة بالممولين والشركاء التجاريين لتسريع تحويل الابتكارات إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وضمن جهود بناء القدرات الوطنية، تطلق أكاديمية المياه سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة بالتعاون مع كلية لندن للأعمال (London Business School) و15 مؤسسة تدريبية عالمية، بهدف تمكين الكفاءات السعودية والعربية في مجالات الإدارة المائية، والقيادة المستدامة، والابتكار المؤسسي. وتُعد هذه الدورات من أبرز مبادرات المؤتمر لتعزيز تنافسية الكوادر البشرية في القطاع المائي.

يستضيف المؤتمر ورش عمل تقنية متخصصة تركز على التقنيات الناشئة، والأطر التنظيمية والسياسات الحديثة، ونماذج التمويل، واستراتيجيات الاستدامة، إلى جانب عرض نخبة من الأوراق العلمية البحثية التي تسلط الضوء على التطورات الأكاديمية والعملية في إدارة الموارد المائية. كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولي شامل يستعرض أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة في مجالات المياه والتحلية وإدارة الموارد، ويشهد إطلاق عدد من الحلول والمنتجات للمرة الأولى في المنطقة. ويشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية مثل سيمنس، ABB، الشركة السعودية للخدمات الكهروميكانيكية (SSEM)، البنك السعودي للاستثمار، أكوا باور، KSB، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتوراي، تأكيدًا على التزامهم بدعم مستقبل مستدام لقطاع المياه في المملكة.

يستضيف المؤتمر نخبة من أبرز القادة والخبراء في مجال المياه على مستوى العالم، ومن بينهم:

سعادة فيرا إيرو، رئيسة منظمة WAREG الأوروبية لتنظيم خدمات المياه، التي تقود جهود الحوكمة المستدامة للمياه في 27 دولة أوروبية.

سعادة الدكتور منصور الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عُمان، من أبرز القادة في مجال تنظيم المرافق واستدامتها في المنطقة.

بن تاربيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ebb Carbon، أحد رواد تطوير تقنيات إزالة الكربون باستخدام الحلول البحرية.

غوستافو سالتيل، كبير خبراء المياه والصرف الصحي في البنك الدولي، مرجع عالمي في سياسات المياه المستدامة وإدارة الموارد.

مايكل توه، المدير العام جمعية المياه في سنغافورة، مهندس منظومة الابتكار المائي في سنغافورة وصاحب مبادرة “NEWater” الشهيرة.

وتعكس هذه التشكيلة المتميزة من المتحدثين تنوع الخبرات التي تجمع بين صناع القرار ورواد الابتكار والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص على مستوى العالم.

وصرّح الأستاذ مھيدب صالح المھيدب، رئيس اللجنة الاشرافية لمؤتمر الابتكار في الاستدامة المياه، قائلًا: "من خلال مؤتمر الابتكار في استدامة المياه، تؤكد المملكة دورها الريادي في قيادة جهود الاستدامة المائية عالميًا. يمثل المؤتمر منصة للتكامل بين الابتكار والتقنية والتعاون الدولي لضمان أمن مائي مستدام للأجيال القادمة. ومن خلال مبادرات مثل جائزة الابتكار العالمية في المياه، نُسهم في بناء أثر مستدام يتجاوز حدود المملكة."

كما تطلق هيئة المياه السعودية ضمن فعاليات المؤتمر "جائزة صنّاع محتوى المياه"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز الإبداع الإعلامي وتمكين صنّاع المحتوى من داخل المملكة وخارجها لإثراء المحتوى العربي في مجال المياه. وتسعى الجائزة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية المياه ودورها الحيوي في التنمية المستدامة، وتشجيع إنتاج محتوى إبداعي يعزز المسؤولية البيئية ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتتوزع الجائزة على عدة مسارات تشمل الابتكار في المياه، والمياه السعودية بعيون أبنائها، والمسؤولية المجتمعية، والتوعية والترشيد، والأمن المائي، والمحتوى المعرفي، بمشاركة أفراد ومؤسسات من داخل المملكة وخارجها.

ويدعو المؤتمر المهتمون بالمشاركة إلى المسارعة بالتسجيل المجاني قبل 31 أكتوبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر: www.idwsc.com

حول هيئة المياه السعودية (SWA)

تُعد هيئة المياه السعودية الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم وتطوير واستدامة قطاع المياه في المملكة. وتعمل الهيئة على ضمان الأمن المائي من خلال التخطيط المتكامل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المائية، وتشجيع البحث والابتكار، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتسعى الهيئة إلى تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتحسين جودة الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.

حول مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS)

يُعد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه الحدث الأبرز في المنطقة العربية والخليجية الذي يجمع تحت مظلته صُنّاع القرار والخبراء والمبتكرين لتسريع وتيرة الحلول المستدامة في قطاع المياه عبر الاستثمار والسياسات والابتكار. وقد أصبح المؤتمر منصة رئيسية للتعاون الدولي واستعراض التقنيات الحديثة، بمشاركة مئات المتحدثين وآلاف الحضور من مختلف أنحاء العالم.

للتواصل الإعلامي:يزيد النويصر – العلاقات العامة

هيئة المياه السعودية

yalnuwaysir@swa.gov.sa

لمى القاسم - العلاقات العامة والاتصالتحالفmarketing@idwsc.com

-انتهى-

#بياناتحكومية