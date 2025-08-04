تمت إضافة 24.7 جيجاواط من الطاقة، و1.8 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

اكملت الشركة بنجاح عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم بقيمة 7.125 مليار ريال سعودي ، مما يمهد الطريق للنمو المستقبلي .

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور ("أكوا باور" أو "الشركة")، المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز "أكوا باور: 2082")، عن النتائج المالية النصفية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025.

ارتفع صافي الربح المعدل لمساهمي الشركة الأم بمبلغ (449 مليون ريال سعودي)، أو بزيادة قدرها 62٪ مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 ليصل إلى 1,172 مليون ريال سعودي. من ناحيةً أخرى، انخفض صافي الربح المعلن للشركة بشكل طفيف بنسبة 1.9٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتساب خسارة انخفاض القيمة في إحدى الشركات التابعة لها.

وبلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2,207 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 818 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات أعمال التطوير وخدمات إدارة الإنشاءات إلى جانب ارتفاع مساهمة المشاريع القائمة.

وحققت شركة أكوا باور خلال وبعد النصف الأول من عام 2025 إنجازات عديدة تمثلت في توقيع تسعة اتفاقيات شراء طاقة (PPA) بإجمالي 20 جيجاواط من الطاقة الجديدة، بما في ذلك 15 جيجاواط في شهر يوليو من العام الجاري 2025 في المملكة العربية السعودية كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في إطار رؤية 2030.

وفي مجال المياه، وقعت شركة أكوا باور أيضًا اتفاقيتي شراء مياه (WPA) ستضيفان 700 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة الى محفظتها التشغيلية بمجرد وصول المشاريع إلى مرحلة التشغيل التجاري.

الجدير ذكره أن شركة أكوا باور أعلنت في وقت سابق عن اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على العديد من مشاريع الطاقة والمياه في البحرين والكويت، مما يضيف 4.6 جيجاواط من الطاقة و1.1 مليون متر مكعب/يوم من المياه المحلاة إلى محفظتها التطويرية المتقدمة. وبمجرد إتمام الصفقة، ستُعتبر هذه القدرات قيد التشغيل لأن المشاريع المستحوذ عليها تعمل بكامل طاقتها.

وصرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، قائلاً: "ما حققناه حتى الآن في عام 2025 هو دليل على حجم عملياتنا ومرونة نموذج أعمالنا وشراكاتنا طويلة الأمد. إن محفظتنا المتنامية، المدعومة بأطر عمل مثل شراكتنا الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، وتوسعنا الطموح إلى أسواق جديدة، والاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد الأخرى لبرامج التحول بالطاقة المستقبلية، كلها ركائز جسدت التزامنا بتوفير مستقبل أنظف وأكثر استدامة. وأضاف:” لقد تضاعف حجم محفظتنا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتوقع أن يتضاعف مرة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث نواصل تحقيق مهمتنا على نطاق أوسع، وبتأثيرٍ أكبر".

من جهته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى أكوا باور: "تعكس قوة محفظتنا وتنوعها، والأداء التشغيلي، وعمليات الاستحواذ المدروسة، وزيادة رأس المال لدينا، قوة ومرونة نموذج أعمالنا. نحن لا نقدم قيمة اليوم فحسب، بل نضمن أيضًا مكانتنا كشركة رائدة في أسواق الطاقة والمياه العالمية في المستقبل".

إضافة إلى هذه الإنجازات، كان أحد المعالم الرئيسية خلال هذه الفترة هو النجاح في إتمام زيادة رأس مال شركة أكوا باور من خلال إصدار حقوق الأولوية، مما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 7.125 مليار ريال سعودي. وقد حقق الإصدار معدل تغطية في المرحلة الأساسية بنسبة 96٪، وتجاوز الطلب على الطرح المتبقي حوالي ستة أضعاف، وهذا ما يعكس الثقة القوية من المستثمرين المحليين والدوليين في مسار نمو الشركة وخلق القيمة على المدى الطويل. وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة الملكية الأجنبية في شركة أكوا باور لتصل إلى 4.27٪، وهو ما يبرهن على توسع قاعدة المستثمرين العالميين للشركة.

خلال هذه الفترة، نجحت الشركة في إتمام التمويل لمشروعين بإجمالي تكلفة إستثمارية تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي، مما يدعم التزام شركة أكوا باور بتوظيف رأس المال بشكل منضبط ومؤثر. وتم تشغيل 3.3 جيجاواط من الطاقة الجديدة و600,000 متر مكعب/يوم من المياه المحلاة، مما يؤكد سجل الشركة الحافل في إنجاز البناء وتشغيل المحطات في جميع أنحاء محفظتها العالمية.

وبالنظر إلى المستقبل، تضع شركة أكوا باور الأسس لنمو تحويلي في تصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وقعت الشركة اتفاقيات استراتيجية مع شركاء عالميين لتطوير تصدير الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة المتجددة بين المملكة العربية السعودية وأوروبا، وهي مبادرة تتماشى مع رؤية 2030 وأهداف أوروبا في مجال إزالة الكربون.

علاوةً على ذلك، تعمل أكوا باور على توسيع نطاق حضورها الجغرافي في جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة استراتيجية، منها الاتفاقية التي وقعها الشركة مؤخرًا في ماليزيا، لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مع التركيز على البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر. وتواصل أكوا باور مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول بأصولها المُدارة إلى 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، والتوسع في الأسواق ذات فرص واعدة للاستثمار، وتوفير بنية تحتية مستدامة تُعزز الاقتصادات وتُحسّن جودة حياة المجتمعات.

وتتوفر البيانات المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025م، الصادرة عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية (المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركة)، إلى جانب تقرير المستثمرين الذي يتضمّن مناقشة فريق الإدارة وتحليل النتائج المالية والمتوفر في صفحة علاقات المستثمرين على موقع "أكوا باور" الإلكتروني: http://acwapower.com/en/investor-relations/

وقد عقدت الشركة مؤتمراً لمناقشة النتائج المالية وآخر تطورات الأعمال مع المستثمرين يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة 16:30 بتوقيت السعودية / 13:30 بتوقيت غرينتش.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 109 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 439 مليار ريال سعودي (117 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 94 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

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