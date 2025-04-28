أعلنت "فوغرو" (Fugro)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية، عن مشاركتها كراعٍ جيوتقني رئيسي في الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025 (IGIC)، المزمع عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 5 و6 مايو المقبل. ويُعقد المؤتمر تحت شعار "تشكيل ملامح العالم تحت الأرض: تعزيز الاستدامة والابتكار والمرونة في العلوم الجيوتقنية"، مستقطباً مجموعةً من الخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة في مجال الهندسة الجيوتقنية وتطوير البُنى التحتية.

وخلال فعاليات المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025، تستعد "فوغرو" للكشف عن نهجها المبتكر GroundIQ™، والذي يُعدُّ نقلةً نوعية في عالم استقصاء ومراقبة التربة، حيث يجمع بين الخبرات الجيوتقنية المتطورة وأحدث التقنيات لتبديد الغموض المحيط بطبقات الأرض العميقة، متيحاً للعملاء اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على مُعطيات دقيقة، وتفادي المخاطر وتجنب الهدر المالي بدءاً من مراحل التخطيط الأولى.

وفي ظل التحول التنموي الشامل الذي تشهده المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، تمثل البنية التحتية المستدامة والمرنة حجر الزاوية في رسم ملامح مستقبل المملكة. وفي هذا الصدد، تدعم حلول "فوغرو" تطوير مشاريع البنى التحتية الحيوية، كالجسور والمباني والملاعب والطرق والأنفاق والمشاريع الساحلية، وذلك على امتداد دورة حياة المشاريع.

وقال يورغن فيتشن، مدير العمليات البرية لدى شركة فوغرو في المملكة العربية السعودية ": "نتطلع للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني، لاسيما في ظل التحولات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، والتي تتبنى رؤيةً طموحة يتمازج فيها الموروث الأصيل والابتكار المعاصر والاستدامة المستقبلية. وتمهد هذه الرؤية الطريق أمام تطوير منظومة بنية تحتية تتسم بالمرونة ومواكبة المستقبل."

وتواصل "فوغرو" التزامها الراسخ بدفع عجلة النمو المستدام داخل المملكة وخارجها، ولا يقتصر دور الشركة على دعم التوسع في البنى التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في الأسواق الصاعدة. ويتيح التواجُد في المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025 للشركة التواصل مع أبرز أقطاب القطاع وصُنَّاع القرار وأصحاب المصلحة لاستكشاف المسارات الكفيلة بتعزيز دور الابتكارات الجيوتقنية في تمكين التنمية المستدامة على امتداد المملكة.

نبذة عن فوغرو:

تعتبر "فوغرو" الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية والمعلومات الشاملة حول الأرض والأصول المبنية على سطحها. وتتبنى الشركة نهجاً متكاملاً في جمع البيانات الجغرافية وتحليلها، وتقديم الحلول والاستشارات في هذا المجال. وتملك "فوغرو" خبراتٍ رائدة في تحديد ورصد خصائص المواقع وسلامة الأصول، وتدعم عملائها في ضمان سلامة واستدامة وكفاءة التصاميم والانشاءات والعمليات على مدى دورة حياة الأصول. وتعتمد الشركة على فريق عمل يتضمن قُرابة 11,000 من أصحاب المواهب والكفاءات في 55 دولة. وتقدم "فوغرو" خدماتها للعملاء حول العالم، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه، والخدمات البرية والبحرية. وفي العام 2023، وصلت عائدات الشركة إلى 2.2 مليار يورو. يُذكر أن "فوغرو" مدرجة في بورصة الأسهم الإلكترونية الأوروبية "يورونكست أمستردام".

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