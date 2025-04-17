دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أترمس – ATERMES"، الشركة الفرنسية الرائدة والمتخصصة في مجال حلول المراقبة والأمن المتقدمة، عن مشاركتها في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني في العراق (IQDEX) 2025، الذي يُقام على أرض معرض بغداد الدولي خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل وذلك بالتعاون مع شريكها المحلي "أنظمة المعلومات للتجارة العامة والوكالات التجارية .(IST) وتأتي هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز القدرات الدفاعية والتقنية في العراق، والمساهمة في دعم جهود التحديث والتطور المحلي في مجالات الأمن والمراقبة.

يُشكّل نظام SURICATE، وهو حل مراقبة متعدد الأطياف مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، محور جناح أترمس في معرض IQDEX 2025، بعد أن أثبت كفاءته في مجموعة واسعة من البيئات التشغيلية. وتتميز مشاركة أترمس في دورة هذا العام بالإعلان عن الدمج الكامل للنظام مع تقنية الرادار المتقدمة، ليوفّر حلاً شاملاً يوحِّد بين قدرة الرصد الراداري بعيدة المدى والبصريات متعددة الأطياف عالية الدقة. ويُتيح هذا الدمج المتقدّم دقّة متناهية في كشف الطائرات المُسيّرة والمركبات والأهداف البشرية، ويُسرِّع تقييم التهديدات لاتخاذ إجراءات فورية، كما يُخفِّض عبء عمل المشغّلين بفضل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتيح للعاملين التركيز على صنع القرارات الاستراتيجية.

وقال ليونيل توماس، رئيس مجلس إدارة شركة أترمس: “تسعى أترمس إلى ترسيخ شراكاتٍ فاعلة، وتبادل الخبرات وتقديم حلولٍ متقدّمة مصمَّمة خصيصاً للتحدّيات التي تواجه قوّات الدفاع والأمن الداخلي في العراق. ومن خلال توظيف قدرة الرادار على الكشف الفوري بعيد المدى، مقرونةً بقدرات SURICATE الذكيّ في تصنيف الأهداف عبر بصريّاتها المتعدّدة الأطياف، نوفّر نظاماً معيارياً مرِناً يتكيّف مع مختلف المهام، ويُعَدّ الأمثل لمواجهة تعقيدات المشهد الأمني العراقي."

تعكس المشاركة المتواصلة لـ"أترمس" في معرض IQDEX التزامها الراسخ بالسوق العراقي. فدور الشركة لا يقتصر على عرض حلولها التقنية المتقدمة، بل تتبنّى نهجاً محلياً متكاملاً يهدف إلى توطين الممارسات المؤسسية بما يتلاءم مع خصوصية البيئة العراقية، ونقل الخبرات التقنية إلى الكفاءات الوطنية، وإطلاق خطوط تجميع داخلية لمنتجاتها، وتنظيم عروض ميدانية مشتركة وتعزيز برامج البحث والتطوير والتدريب داخل العراق بالتعاون الوثيق مع شركة IST التي تُكمل قدراتها. ومن خلال الاستثمار في هذه المسارات، تسعى أترمس إلى صقل المواهب العراقية وبناء منظومة ابتكار دفاعي مستدامة تكرّس أمن العراق وسيادته على المدى الطويل.

تُدرك شركة أترمس تنامي أهمية سوق الدفاع في الشرق الأوسط، وتعدّ العراق شريكاً محورياً في هذه الساحة. وبالتعاون الوثيق مع IST وسائر الجهات المحلية المعنية، تسعى أترمس إلى بناء علاقات تكاملية مثمرة تدفع عجلة الابتكار، وتعزّز القدرات الدفاعية، وترسّخ استقلال العراق التكنولوجي.

نبذة عن شركة أترمس - ATERMES

تأسست شركة "أترمس" في عام 1989، وهي شركة فرنسية رائدة ومتخصصة في الحلول المتقدمة عالية التقنية المصممة للبيئات الصعبة. وبفضل خبرتها التي تزيد عن 30 عاماً، تركز الشركة على برامج البحث والتطوير لتعزيز قدراتها باستمرار عبر أربعة مجالات أساسية: الميكانيكا والإلكترونيات والبصريات والبرمجيات. وتجمع "أترمس" اليوم بين تركيزها المزدوج على الخدمات والمنتجات لتقديم حلول مخصصة للشركاء في قطاع العمليات الدفاعية المليء بالتحديات ، وذلك بالاعتماد على أساس قوي مدعوم بخبرات واسعة ومتنوعة. ومع تركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدم الشركة حلولاً متخصصة لحماية الحدود ومراقبة البنية التحتية الحيوية والتطبيقات العسكرية، وذلك لتلبية الاحتياجات الأمنية للحكومات والمنظمات في جميع أنحاء المنطقة على نحو فعّال.

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