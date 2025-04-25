دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعداداً لانطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، الحدث الأبرز في قطاع السياحة والسفر على مستوى المنطقة، كشفت شركة "ثريفتي لتأجير السيارات" في دولة الإمارات عن عزمها إطلاق حلّ ذكي جديد للتنقل، يستهدف تعزيز تجربة المستخدمين من المقيمين والزوار على حد سواء، وتقديم نموذج متطور لخدمة تأجير السيارات يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ويأتي هذا الابتكار في وقت باتت فيه معايير السفر ترتكز على مفاهيم المرونة والسهولة المدعومة بالتكنولوجيا. ويُعد هذا الإطلاق خطوة محورية في مسيرة "ثريفتي" نحو تعزيز تجربة العملاء، استناداً إلى إرثها العريق في دولة الإمارات القائم على الثقة وجودة الخدمة، وسعيها المتواصل إلى مواكبة احتياجات الجيل الجديد من المسافرين، سواء كانوا في رحلة عمل، أو زيارة سياحية، أو إقامة طويلة الأمد.

وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال سهيل شوكت، رئيس قطاع التجزئة لدى "ثريفتي ": "يشهد قطاع السفر في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، ويسرّنا أن نكون جزءاً من هذا التغيير، عبر تقديم حلول ذكية تستجيب لاحتياجات العملاء المتجددة. نحن في "ثريفتي" نضع العميل في صلب استراتيجيتنا، ونسعى إلى تطوير خدماتنا من خلال الدمج الفعّال بين الابتكار الرقمي والراحة اليومية، بما يحقق قيمة حقيقية لكل تجربة تأجير. وسنستعرض في سوق السفر العربي 2025 باقة من حلولنا الأحدث المصممة خصيصاً لهذا الغرض."

ومن المقرر أن يشهد معرض سوق السفر العربي2025 الإطلاق الرسمي لكشك حجز السيارات الذكي الذي طوّرته "ثريفتي"، والمصمّم لتقديم تجربة تأجير سلسة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات اللحظية والتصميم الموجّه للمستخدم. ويتيح الكشك للعملاء إمكانية حجز سيارة خلال دقائق معدودة، مع خدمة التوصيل إلى الموقع المطلوب خلال فترة زمنية تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات، بما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول تنقّل مرنة، مخصصة، وسهلة الاستخدام.

ويُجسّد هذا الحل الجديد رؤية "ثريفتي" في إعادة ابتكار تجربة تأجير السيارات لتواكب احتياجات المسافر العصري، الذي يبحث عن السرعة والراحة وجودة الخدمة، ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وبعد تدشينه في المعرض، سيتم توزيع الكشك الذكي في مواقع استراتيجية ومجتمعات حيوية في مختلف أنحاء الدولة، كما تعتزم الشركة إدراج تحديثات إضافية مستقبلية تشمل دعماً مباشراً للعملاء على مدار الساعة، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة واستجابتها في الوقت الفعلي.

تعزيزاً لرؤية الإمارات السياحية

وفي سياق متصل، تؤكد "ثريفتي" التزامها بدعم أهداف الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة، من خلال الاستثمار في حلول ذكية ترتقي بتجربة الزائر وتعزز كفاءة الخدمات المقدّمة. كما تستعد الشركة للكشف عن حلّ رقمي مخصّص للقطاع الفندقي، يتيح لضيوف الفنادق تأجير السيارات بسهولة وانسيابية في جميع أنحاء الإمارات.

ويُعدّ معرض سوق السفر العربي 2025 منصة استراتيجية تتيح لـ"ثريفتي" تعزيز شراكاتها مع القطاع السياحي، واستكشاف فرص التعاون الإقليمي، واستعراض مدى تكيّفها مع تطلعات الدولة نحو مستقبل سياحي مستدام وذكي.

ابتكار وتجربة تفاعلية مميّزة في المعرض

إلى جانب إطلاقها المرتقب، ستقدّم "ثريفتي" تجربة تفاعلية مبتكرة في جناحها بالمعرض، تتيح للزوار فرصة الفوز يومياً بتأجير مجاني لسيارة أودي فاخرة، وذلك خلال فترة المعرض، في تجربة تجمع بين الترفيه والتعريف بشبكة خدمات الشركة الواسعة في الدولة.

ندعوكم لزيارة جناح «ثريفتي لتأجير السيارات» – رقم TM0581 – خلال معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 28 أبريل و1 مايو 2025، واكتشاف كيف تسهم الشركة في رسم مستقبل التنقّل الذكي في الإمارات.

حول شركة "ثريفتى لتأجير السيارات"

تُعد شركة "ثريفتى لتأجير السيارات" واحدة من أكبر وأشهر شركات تأجير السيارات في العالم، وتتميّز بخدماتها التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن خيارات اقتصادية. تأسست الشركة في عام 1989 ضمن مجموعة مشاريع عبدالله أحمد الموسى، وهي مجموعة متنوعة النشاطات تشمل مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والضيافة والعقارات والتصنيع – وقد أصبحت "ثريفتى" منذ ذلك الحين اسماً موثوقاً في المنطقة على مدار أكثر من أربعين عاماً.

وبقيادة السيد عبد الله أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة، بنت "ثريفتى" سمعة قوية في تقديم خدمات تأجير السيارات على المدى القصير والطويل، مع تركيز دائم على تقديم حلول ميسورة وموثوقة. وتُعد "ثريفتى" الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن أفضل العروض الشهرية لتأجير السيارات وخدمات التأجير طويل الأجل في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.thriftyuae.com/

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