دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن قسم "المسعود للطاقة"، التابع لـ"مجموعة المسعود" الرائدة في إمارة أبوظبي، عن مشاركته في الدورة التاسعة والأربعين من "معرض الشرق الأوسط للطاقة". وسيتم في إطار فعاليات الحدث، استعراض مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة لإزالة الكربون من قبل "فولفا بنتا"، الشريك العالمي الاستراتيجي للقسم.

وستقام فعاليات "معرض الشرق الأوسط للطاقة" في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 7 وحتى 9 أبريل 2025. ويتيح الحدث منصةً استثنائية لخبراء قطاع الطاقة تمكنهم من التواصل واستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات مع مزودي الطاقة حول العالم. كما يوفر فرصة للتعرف عن كثب على المنتجات والحلول المبتكرة التي تساهم في إحداث تغيير جذري متكامل عبر مشهد الطاقة العالمي، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من التأسيس لعلاقات تجارية هادفة على المدى الطويل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى القطاع.

وسيتواجد خبراء وفريق قسم "المسعود للطاقة" ضمن الجناح H7 E10، إذ سيسلّط القسم الضوء على حلول "فولفو بنتا" النموذجية والقابلة للتوسيع، ومن ضمنها المنظومات الفرعية لبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى محركهم الذي يعمل بالوقود المزدوج والهيدروجين. ويعد نظام بطاريات تخزين الطاقة بمثابة نظام فرعي مصمم لعمليات الشحن والتفريغ السريع في التطبيقات الصناعية للبطاريات التي تمتاز بالكثافة المرتفعة للطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحسين مستويات الطاقة لهذا الحل والارتقاء بقدراته، بهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية والتجارية المتنوعة.

وتعليقاً على المشاركة، قال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة: "يواصل قسم المسعود للطاقة الوفاء بالتزاماته ودعم الجهود الرامية لضمان مستقبل مستدام ومحايد كربونياً، وذلك عبر ابتكار حلول منخفضة الانبعاثات بمستويات عالية من الأداء. وتتميز منتجات "فولفو بنتا" التي نستعرضها حالياً بتوافقها مع هذه المعايير والآليات، نظراً لتصميمها المبتكر بمستويات استثنائية من الأداء والموثوقية مع تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة. وتسرنا المشاركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة باعتباره منصة رئيسية تعزز قدراتنا على المشاركة في الجهود الاستراتيجية الرامية لاستشراف مستقبل مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً."

وإضافة إلى ما تقدم، تستعرض "فولفو بنتا" محركها D8 V5 الذي يعمل بنظام الوقود المزدوج بالهيدروجين والديزل، والذي يعزز قدرة الشركات والمؤسسات على مواجهة التحديات خلال عملية التحول لاستهلاك موارد الطاقة المتجددة. تم اعتماد مجموعة المحركات التي أطلقتها الشركة، كمحركات موثوقة يتم تشغيلها باستخدام زيوت نباتية تعالج بتقنية التهجين (HVO)، بالإضافة إلى اعتماد بعض المحركات الأخرى ومنها طراز D17، بمثابة منصة للوقود المتجدد.

وقال هانيس نورجرن، رئيس وحدة المشاريع الصناعية في "فولفو بنتا": "تركز استراتيجية الحياد الكربوني التي نعتمدها على العملاء بالدرجة الأولى، وذلك عبر ضمان استدامة محركاتنا وانخفاض انبعاثاتها، والحرص على تعزيز جاهزيتها لاستخدام الوقود المتجدد في المستقبل القريب، بالإضافة إلى ضمان اعتماد معايير الهندسة المشتركة والأنظمة الفرعية الموثوقة وعالية الأداء لبطاريات تخزين الطاقة. ويوفر إطلاق هذا الحل بالتعاون مع قسم المسعود للطاقة في معرض الشرق الأوسط للطاقة فرصة ممتازة، إذ سيمكننا من تسليط الضوء على أحدث التطورات على مستوى الحلول التي نوفرها لتوليد الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى التركيز على مدى تنافسيتها مقارنة بالمنتجات والحلول التي توفرها الشركات الأخرى ومزودو حلول الطاقة حول العالم."

وفي دورته لهذا العام، ركّز "معرض الشرق الأوسط للطاقة" على خمس قطاعات رئيسية للمنتجات التي تعد رائدةً في دفع عجلة تطور قطاع الطاقة، مواكبةً للتحول نحو عالمٍ رقمي أكثر استدامة وتنوع في الموارد مستقبلاً. وتتمثل هذه القطاعات في الحلول الذكية؛ والطاقة النظيفة والمتجددة؛ المولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة؛ والنقل والتوزيع؛ وإدارة الطاقة واستهلاكها.

نبذة عن المسعود للطاقة:

يمثل قسم الطاقة بمجموعة المسعود "إم تي يو" إحدى حلول رولز رويس في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق وفولفو بينتا في الإمارات والبحرين، وليروي سومر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقوم بتقديم حلول تقنية وخدمات متكاملة بأفضل معايير الجودة بفضل ما يمتلكه من خبرة فريدة في هذا المجال وبما يتمتع به القسم من فريقٍ من الفنيين المؤهلين بالمعرفة والخبرة الفنية المتطورة التي تمكنه من تخطيط وتنفيذ حلول خاصة وفعالة للعملاء في خدمات البيع وما بعد البيع والتدريب.

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