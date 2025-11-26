كشفت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن فوزها بالميدالية الفضية في تصنيف الاستدامة 2025 من شركة إيكوفاديس تقديراً لأدائها المتميز في مجالات الحفاظ على البيئة وحماية حقوق العمال والإنسان والالتزام بأخلاقيات العمل واعتماد ممارسات الشراء المستدامة. وحققت الشركة مجموعاً إجمالياً بلغ 72 من أصل 100 نقطة، ليتم تصنيفها ضمن أفضل 12% بين أكثر من 150,000 شركة عالمية شملها التقييم.

وتميزت الشركة بأدائها في مجالي الحفاظ على البيئة والمشتريات المستدامة مسجلة 79 و76 نقطة على التوالي، مما يؤكد ريادتها المستمرة في ممارسات التنمية المستدامة وإدارة سلسلة التوريد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جانج هونجزي، رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة في ترينا سولار: "شاركت ترينا سولار على مدى 11 عاماً متتالياً، في تصنيف الاستدامة من شركة إيكوفاديس، مما يؤكد التزامها الراسخ بمبادئ الاستدامة والشفافية. وتُمنح الميدالية الفضية هذا العام لأفضل 15% من الشركات في مختلف أنحاء العالم، حيث يؤكد هذا التكريم سعينا المتواصل لتوفير قيمة دائمة لعملائنا".

وتدمج ترينا سولار مفهومها لإدارة الاستدامة في قطاع الطاقة الشمسية ضمن ممارساتها العالمية، مما يسهم في تطوير التصنيع المستدام وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ففي عام 2024، نفذت ترينا سولار 47 مشروعاً لتوفير الطاقة في 32 قاعدة إنتاج، حيث نجحت بتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بواقع 55,496 ميجاواط ساعي، في حين بلغت الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة في الموقع 223,794 ميجاواط ساعي. كما حصلت الشركة على تصنيف AA الصادر عن تي يو في راينلاند لتتبع سلسلة توريد الخلايا الكهروضوئية، وهو الأعلى في هذا المجال ويشمل جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من مرحلة البولي سيلكون ووصولاً إلى الوحدات الكهروضوئية، مما يؤكد شفافية وموثوقية سلسلة التوريد الخاصة بها.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

