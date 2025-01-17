توقعات بارتفاع تكاليف السفر عالمياً بنسبة تتراوح بين 2% و14% في عام 2025 نظراً لارتفاع أسعار الوقود وضغوط التضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت منصة مسافر بيزنس، القسم المختص بالسفر المؤسسي التابع لمنصة مسافر دوت كوم الذي يوفر تحليلات عملية حول تغيرات مشهد السفر لأغراض العمل، عن أبرز عشرة توجهات للسفر المؤسسي لعام 2025، في ضوء النقلة النوعية التي يشهدها هذا النوع من السفر واعتماد الشركات على نماذج العمل الهجينة والابتكارات الرقمية والممارسات التي تركز على الاستدامة.

أبرز عشرة توجهات للسفر المؤسسي لعام 2025

ملامح جديدة لوجهات الأعمال تعتزم 40% من الشركات في المنطقة زيادة رحلات السفر لموظفيها في عام 2025.

أبرز المراكز الإقليمية: تحظى المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت بأهمية متزايدة بوصفها مراكز حيوية للتجارة والفعاليات المتخصصة بالقطاعات.

الوجهات العالمية المفضلة: تحافظ المراكز العالمية الشهيرة مثل نيويورك ولندن وسنغافورة على مكانتها الرائدة، فيما يرتفع الإقبال على الرياض وبنجالورو، بفضل منظومات التكنولوجيا والأعمال المزدهرة. تأثير نموذج العمل الهجين أدى نموذج العمل الهجين إلى تقليل الحاجة لرحلات السفر الروتينية، ولكنه زاد الطلب على اللقاءات الشخصية الحساسة. ويتوقع الخبراء أن تتخلى بعض الشركات العالمية عن نموذج العمل الهجين، مما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في الطلب على السفر. إقبال متزايد على السفر للعمل والترفيه تتوقع مسافر بيزنس زيادة بنسبة 23% على حجوزات السفر لأغراض العمل والترفيه في النصف الأول من عام 2025.

يزداد الإقبال بين أوساط الكوادر المهنية على دمج الأعمال مع الترفيه، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات ليومين أو ثلاثة وسطياً بقصد الاسترخاء.

تتصدر دبي وباريس وسيدني قائمة وجهات السفر للعمل والترفيه. انتعاش ميزانيات السفر المؤسسي تشهد ميزانيات السفر ارتفاعاً حذراً، مدفوعة باللقاءات ذات عوائد الاستثمار العالية، مثل حضور المعارض الخاصة بالقطاعات والاجتماعات مع العملاء.

ما يزال خفض التكاليف واعتماد خيارات الاجتماعات الافتراضية عنصراً أساسياً في عملية التخطيط للسفر. دور التكنولوجيا في الاجتماعات تتكامل حلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز مع التفاعلات المباشرة، وتتيح إمكانية تجارب التدريب الغامرة وعروض المنتجات وعقد الشراكات العالمي. الاستدامة تحظى بأهمية متزايدة تتجه الشركات نحو منح الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة، مثل خيارات الإقامة الصديقة للبيئة وبرامج تعويض الكربون ومسارات الرحلات المستدامة. ومن المتوقع ارتفاع وتيرة تطبيق هذه الممارسات نظراً لاعتماد العديد من الشركات منهجية تتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. فعاليات الأعمال الشهيرة ترسخ الفعاليات الكبيرة مثل جيتكس ومؤتمر الصحة العربي وإكسبو 2025 مكانة دبي بوصفها مركزاً رائداً للأعمال.

تستأثر المؤتمرات الخاصة بالاستدامة والتحول الرقمي بالحصة الأكبر من جدول الفعاليات المرتقبة. أبرز القطاعات المساهمة في السفر تمثل قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمال والطاقة أبرز المساهمين في السفر الداخلي ضمن دولة الإمارات.

تساهم قطاعات مماثلة في السفر الخارجي أيضاً، مما يعكس التأثير العالمي الكبير لهذه القطاعات. تطور برامج الولاء توفر شركات الخطوط الجوية والفنادق جوائز مخصصة للمسافرين المؤسسيين، إذ تقدم لهم مزايا عديدة تشمل المرافق الخاصة بالعمل والخدمات السريعة، فضلاً عن تقديم خيارات واسعة للجوائز. التحديات أمام المسافرين بقصد العمل

تكمن التحديات الرئيسية في التعامل مع تعطل الرحلات الجوية والمخاوف الأمنية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين المواعيد الافتراضية والمباشرة، مما يؤكد على ضرورة تبنّي حلول إدارة السفر الشاملة لمواجهة هذه العقبات.

نظرة مستقبلية

يتلاقى مستقبل السفر بقصد العمل مع ثلاثة مجالات هي الاستدامة والتكنولوجيا والعافية. ومن المتوقع ارتفاع تكاليف السفر عالمياً بنسبة تتراوح بين 2% و14% في عام 2025، نظراً لارتفاع أسعار الوقود وضغوط التضخم، إلا أن استراتيجيات السفر المبتكرة وبرامج الولاء تخفف من آثار ارتفاع التكاليف على الشركات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساشين غادويا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصتي مسافر دوت كوم ومسافر بزنس: "يشهد السفر المؤسسي مع دخولنا عام 2025 نقلة نوعية من كونه مجرد وظيفة لوجستية إلى اعتباره عاملاً محفزاً للنمو والابتكار. ونعمل في مسافر بزنس على توفير حلول سفر متطورة للمؤسسات تتماشى مع أولوياتهم الاستراتيجية، لضمان تجربة مريحة للكوادر المهنية في مختلف أنحاء العالم".

وتواصل مسافر بزنس إرساء معايير جديدة في مجال السفر المؤسسي من خلال تقديم حلول مخصصة تراعي معايير الكفاءة والاستدامة وضمان العافية للموظفين. وتعيد الشركة رسم ملامح السفر بقصد العمل بالاعتماد على الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتصميم مسارات الرحلات المتمحورة حول العافية، من أجل إرساء مستقبل حيوي للمجال.

-انتهى-

#بياناتشركات

