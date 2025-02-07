الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن مشاركتها في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر “ليب” LEAP 2025 الذي يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير. ويعد هذا الحدث التقني البارز الذي اكتسب شهرة واسعة منذ انطلاقه عام 2022، منصة استراتيجية لشركة فيرتف لاستعراض أحدث ابتكاراتها في حلول الطاقة والتبريد المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العصر الرقمي الحديث.

ستشارك فيرتف في هذا الحدث بالتعاون مع شريكها الحصري للتوزيع، شركة محمد منصور الرميح (MMR KSA)، إلى جانب شركتي "مايندوير" و"إنجرام مايكرو"، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن للزوار زيارة فيرتف في الجناح H3.A40 مع شركة محمد منصور الرميح (MMR KSA)، وفي الجناح H3.F20 مع "مايندوير"، وكذلك في الجناح H3.F110 مع "إنجرام مايكرو". وسيحظى الحضور بفرصة فريدة للتفاعل مع فريق فيرتف المتخصص والاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية المصممة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الحوسبة السحابية وصولًا إلى البنية التحتية للحوسبة الطرفية.

يُشكّل هذا الحدث منصة بارزة لاستعراض أحدث الابتكارات، حيث تعتزم فيرتف تسليط الضوء على نظام Vertiv™ SmartCabinet™ الرائد. تم تصميم هذا الحل المتكامل والمغلق بالكامل ضمن وحدة رف واحدة خصيصًا ليلبي متطلبات تطبيقات الحوسبة الطرفية بكفاءة، حيث يجمع بين التبريد الفعّال، وإدارة الطاقة والحماية البيئية الأساسية. وسيحظى زوار جناح "مايندوير" بفرصة فريدة لاستكشاف وحدة تجريبية من نظام Vertiv SmartCabinet™ ID، مما يتيح لهم تجربة مباشرة لهذا الحل المبتكر والمصمم للنشر في غضون أيام وتركيبه في غضون ساعات.

بالإضافة إلى استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة، ستقدم فيرتف تجربة تفاعلية مميزة بتقنية الواقع الافتراضي في أجنحة شركائها ، ما يتيح للزوار استكشاف منتجاتها ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد غامرة من خلال تطبيق Vertiv™ XR. تعتمد هذه الأداة المتطورة على تقنيات الواقع المعزز لتقديم رؤية شاملة ومفصلة لحلول فيرتف، مما يساعد الشركات والزوار على فهم كيفية تكامل هذه الحلول مع البنية التحتية الرقمية الحيوية.

وقال تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لشركة فيرتف في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى: "تعكس مشاركتنا في معرض ومؤتمر LEAP 2025 التزامنا العميق بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل تصميم مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط عبر نهج تعاوني وشراكات استراتيجية. ومع تسارع المملكة في تنفيذ رؤيتها الطموحة لتبني الذكاء الاصطناعي، يزداد الطلب على بنية تحتية قوية ومرنة أكثر من أي وقت مضى. فقد تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024 في المملكة [1]، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة تدعم هذا التحول الرقمي المتسارع. ونحن في فيرتف على أتم الاستعداد للعب دور محوري في تنفيذ هذه المشروعات، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع عملائنا وشركائنا خلال الحدث لاستعراض الحلول المتقدمة التي تمكّن النمو المستدام وتدعم خارطة طريق التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة."

لمزيد من المعلومات حول شركة فيرتف، يرجى زيارة vertiv.com/METCA



نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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