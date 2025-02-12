مجموعة لوريال تعزز تركيزها واستثماراتها في الشركات الناشئة المتخصصة في ابتكارات الجمال في المنطقة في مؤتمر ليب 2025

الرياض: لأول مرة على الإطلاق، تكشف مجموعة لوريال الرائدة في عالم الجمال عن ابتكاراتها في تكنولوجيا الجمال وذلك خلال مؤتمر ليب 2025 المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وبصفتها الشركة الوحيدة المتخصصة في تقنية الجمال المُشارِكة في هذه الفعالية، تكشف مجموعة لوريال عن ابتكاراتها الرائدة التي تعيد رسم ملامح قطاع الجمال، في القاعة الرابعة – عمالقة التكنولوجيا، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير.

تُعد هذه الفعالية المُرتقبة حدثاً فارقاً في أجندة التكنولوجيا السعودية، وتمثل قوة دافعة للابتكار في المنطقة لبناء بيئة محلية حيوية تتيح تحويل الأفكار الجديدة إلى حلول مبتكرة. اتساقاً مع رؤية السعودية 2030، تسلط الفعالية الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بتطوير التكنولوجيا وتعزيز الاستدامة وتنوع المصادر الاقتصادية.

تدرك مجموعة لوريال، المتأصلة في فلسفتها قيم الإبداع والعلم والتكنولوجيا، قوة هذه المنصات التحويلية. ونظراً لمسيرتها في الارتقاء بآفاق قطاع الجمال من خلال ابتكاراتها المتطورة، ترى المجموعة في هذا الحدث فرصة مهمة لتغيير مستقبل قطاع الجمال في عصر التطور التكنولوجي المتسارع.

بدعم من فريق مخصص للبحث والابتكار يضم أكثر من 4000 عالم حول العالم، واستثمارات تصل إلى 1.1 مليار يورو موجهة للابتكار، و20 مركزاً بحثياً في 11 دولة، وأكثر من 550 براءة اختراع مُسجلة، تواصل مجموعة لوريال جهودها لكسر كل الحواجز والارتقاء بقطاع الجمال من خلال حلول تقنية الجمال المتطورة.

نُبذة عن تقنيات الجمال المتطورة

تعكس مشاركة مجموعة لوريال في مؤتمر ليب 2025 التزامها بإعادة رسم ملامح قطاع الجمال عبر تقنياتها المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع في آنٍ واحد بين الشمولية والمسؤولية وتعزيز الجمال الفردي.

يحظى زوار المؤتمر بفرصةٍ للتواصل مع خبراء لوريال والتعرُّف على أكثر من 20 ابتكاراً ثورياً يشمل حلولاً وأدوات تشخيصية. ومن بين الحلول المبتكرة المعروضة في المؤتمر:

جهاز تحليل البشرة Cell BioPrint من لوريال: أداة متطورة لتقييم البشرة معززة بعلم ديمومة البشرة المتكامل من مجموعة لوريال وقد جرى تطويرها بالشراكة مع شركة NanoEnTek . يعمل جهاز Cell BioPrint من لوريال على حساب العمر البيولوجي للبشرة والتنبؤ بمدى استجابتها للمواد الفعَّالة مثل الريتينول، كما يحدد المشكلات المحتملة حتى قبل أن تظهر بوادرها. يساعد هذا الابتكار المستخدمين في وقاية بشرتهم واختيار حلول للعناية بالبشرة تتوافق مع احتياجاتهم.

من لوريال: أداة متطورة لتقييم البشرة معززة بعلم ديمومة البشرة المتكامل من مجموعة لوريال وقد جرى تطويرها بالشراكة مع شركة . يعمل جهاز من لوريال على حساب العمر البيولوجي للبشرة والتنبؤ بمدى استجابتها للمواد الفعَّالة مثل الريتينول، كما يحدد المشكلات المحتملة حتى قبل أن تظهر بوادرها. يساعد هذا الابتكار المستخدمين في وقاية بشرتهم واختيار حلول للعناية بالبشرة تتوافق مع احتياجاتهم. مجفف الشعر AirLight Pro من لوريال بروفيسيونال: يُعد مجفف الشعر AirLight Pro جهازاً مبتكراً في عالم مجففات الشعر؛ فهو يجفف الشعر ويحافظ على صحته فضلاً عن تصميمه المحُسَّن المستدام. صُمم هذا المجفف للاستخدام من قِبَل المحترفين أو في المنزل، ويتميز بأداء فائق وسرعة عالية مع إمكانية استخدامه على جميع أنواع الشعر، كما أنّه يتفوق في الاستدامة والسهولة لجميع فئات المستخدمين.

من لوريال بروفيسيونال: يُعد مجفف الشعر جهازاً مبتكراً في عالم مجففات الشعر؛ فهو يجفف الشعر ويحافظ على صحته فضلاً عن تصميمه المحُسَّن المستدام. صُمم هذا المجفف للاستخدام من قِبَل المحترفين أو في المنزل، ويتميز بأداء فائق وسرعة عالية مع إمكانية استخدامه على جميع أنواع الشعر، كما أنّه يتفوق في الاستدامة والسهولة لجميع فئات المستخدمين. جهاز تطبيق الماكياج HAPTA من لانكوم: جهاز HAPTA هو أول جهاز في العالم لتطبيق الماكياج يعمل بالذكاء الاصطناعي بتقنية تثبيت الحركة؛ فقد صُمم خصيصاً للأفراد الذين يعانون من مشكلات في حركة اليدين أو المعصمين أو الذراعين. يمنح هذا الابتكار المتطور المستخدمين الثقة والاستقلالية، ويحتفي بالجمال بوصفه شكلاً من أشكال التعبير عن الذات.

من لانكوم: جهاز هو أول جهاز في العالم لتطبيق الماكياج يعمل بالذكاء الاصطناعي بتقنية تثبيت الحركة؛ فقد صُمم خصيصاً للأفراد الذين يعانون من مشكلات في حركة اليدين أو المعصمين أو الذراعين. يمنح هذا الابتكار المتطور المستخدمين الثقة والاستقلالية، ويحتفي بالجمال بوصفه شكلاً من أشكال التعبير عن الذات. جهاز فرشاة صبغة الشعر Colorsonic من لوريال باريس: أحدثت فرشاة Colorsonic ثورة في مجال صباغة الشعر في المنزل بفضل نتائجها العالية الجودة التي تُضاهي جودة صالونات التجميل والتي تعتمد على مزج الألوان وتغطية الجذور آلياً. يقلل هذا الجهاز القابل لإعادة الاستخدام من النفايات ويقدم للمستخدمين تجربة سهلة سلسة دون أي مشكلات أو عناء.

من لوريال باريس: أحدثت فرشاة ثورة في مجال صباغة الشعر في المنزل بفضل نتائجها العالية الجودة التي تُضاهي جودة صالونات التجميل والتي تعتمد على مزج الألوان وتغطية الجذور آلياً. يقلل هذا الجهاز القابل لإعادة الاستخدام من النفايات ويقدم للمستخدمين تجربة سهلة سلسة دون أي مشكلات أو عناء. رأس الدش الموفر للمياه Water Saver من لوريال بروفيسيونال: يجمع رأس الدش المبتكر بين الفاعلية والاستدامة؛ فهو يساعد على الحد من هدر المياه بنسبة تصل إلى 69% أثناء غسل الشعر في صالونات التجميل.

من لوريال بروفيسيونال: يجمع رأس الدش المبتكر بين الفاعلية والاستدامة؛ فهو يساعد على الحد من هدر المياه بنسبة تصل إلى 69% أثناء غسل الشعر في صالونات التجميل. كاميرا فحص فروة الرأس Scalpconsult Pro من فيشي: توفر هذه الأداة التشخيصية المتطورة حلولاً علاجية مخصصة للعناية بفروة الرأس والشعر باستخدام كاميرا بدقة 4 K ، وثلاثة أوضاع للإضاءة، وخوارزمية مُدربة على 12,000 صورة لفروة الرأس تم تقييمها من قِبَل الخبراء؛ مما يجعلها أداة قيِّمة للغاية لأطباء الأمراض الجلدية والصيدليات.

من فيشي: توفر هذه الأداة التشخيصية المتطورة حلولاً علاجية مخصصة للعناية بفروة الرأس والشعر باستخدام كاميرا بدقة ، وثلاثة أوضاع للإضاءة، وخوارزمية مُدربة على 12,000 صورة لفروة الرأس تم تقييمها من قِبَل الخبراء؛ مما يجعلها أداة قيِّمة للغاية لأطباء الأمراض الجلدية والصيدليات. جهاز تحليل البشرة Skin Screen من لانكوم: جهاز لتحليل البشرة داخل المتاجر يعتمد على تقنية الضوء الثلاثي الأقطاب والذكاء الاصطناعي لتقييم البشرة بناءً على 12 معياراً سريرياً مختلفاً. فبفضل خواصه الحصرية مثل "تقديرات التقدم في عمر البشرة"، يمكن للمستخدمين تصوُّر شكل بشرتهم والتغيُّرات التي قد تطرأ عليها في المستقبل على مدى 15 عاماً.

تعزز مجموعة لوريال تركيزها على الشركات الناشئة المتخصصة في ابتكارات الجمال في المنطقة وعلى جهود الاستثمار بها. في مؤتمر ليب 2025، تعلن مجموعة لوريال عن برنامج لوريال بيغ بانغ للابتكار التكنولوجي في عالم الجمال في منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وهو مسابقة مفتوحة للابتكار تهدف إلى اكتشاف الشركات الناشئة الواعدة في منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعمها ورعايتها. خلال أضخم مسابقة مفتوحة للابتكار في تكنولوجيا الجمال على هذا النطاق الجغرافي الكبير، ستتناول الشركات الناشئة أحد موضوعات التحديات الخمسة، وهي: العلوم من أجل الجمال، وتجربة المستهلك، والمحتوى والإعلام، والتجارة المبتكرة، والتكنولوجيا من أجل الخير. أما الجولة الختامية الكبرى، فستُعقد في 5 نوفمبر في سنغافورة، وستحظى خلالها الشركات الناشئة التي ستتأهل للمرحلة النهائية بفرصة التنافس مع مبتكرين من جميع أنحاء العالم. تشجع مجموعة لوريال الشركات الناشئة المهتمة ببناء مستقبل الجمال بالتعاون مع لوريال على التقديم الآن عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وذلك قبل موعد انتهاء استقبال الطلبات في 30 مايو 2025.

في عام 2024، استقطب برنامج لوريال بيغ بانغ للابتكار التكنولوجي في عالم الجمال مئات الشركات الناشئة من أنحاء منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 14 شركة ناشئة من أصل 600 وصلت للمراحل النهائية من البرنامج من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفيما يتعلق بهذا الصدد صرَّح فيسماي شارما -رئيس لوريال لمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة لوريال- قائلاً: “نظراً لمكانتها الرائدة في مجال تقنية الجمال، تدفع مجموعة لوريال عجلة التطور في هذا القطاع بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتخصيص وفقاً لمتطلبات المستهلكين والابتكار المسؤول. نحن لا نواكب التغيير، بل نصنعه بأيدينا ونبني مستقبل الجمال لكل المستهلكين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتطورة وخبراتنا الممتدة على مدار قرون عديدة، نؤسس لمعايير جديدة تمهِّد الطريق لعهد جديد من حلول الجمال".

صرَّح لوران دوفيه -المدير الإداري لشركة لوريال الشرق الأوسط- قائلاً: "يأمل المستهلكون في المنطقة أن تقدم الشركات في قطاع الجمال حلولاً مخصصة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم وتعزز تجاربهم. بفضل النمو الاقتصادي السريع ووجود جيل متمرس في التكنولوجيا، ترسَّخت مكانة المملكة العربية السعودية -المعروفة بكونها أكبر سوق للجمال في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية- كوجهة رئيسة لازدهار تقنيات الجمال، الأمر الذي يعكس توجهاً متسارعاً نحو تجارب استهلاكية مدعومة بالتكنولوجيا وممارسات أكثر استدامة. في مؤتمر ليب 2025، نفخر بعرض ابتكارات مجموعة لوريال الرائدة التي لا تقتصر على إعادة رسم ملامح الجمال في المملكة العربية السعودية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى دفع عجلة تطور هذه الصناعة نحو مستقبل أكثر تفرداً وشمولية مدعوم بالتكنولوجيا.

نُبذة عن لوريال

على مدار 115 عاماً، كرَّست لوريال -الشركة العالمية الرائدة في عالم الجمال- جهودها لتحقيق هدف واحد: تلبية احتياجات المستهلكين المتطلعين إلى الجمال في جميع أنحاء العالم. وانطلاقاً من هدفنا الرامي إلى إيجاد الجمال الذي يُحرك العالم، فإننا نرسم ملامحه برؤية تجعل منه لغةً شاملة وجوهرية وأخلاقية تفيض بالكرم وتتناغم مع إيقاع الاستدامة الاجتماعية والبيئية. بالاستعانة بمحفظتنا الواسعة التي تضم 37 علامة تجارية عالمية والتزامنا الطموح بالاستدامة من خلال برنامج "لوريال من أجل المستقبل"، نقدم لكل فرد حول العالم الأفضل من حيث الجودة والفاعلية والسلامة والصدق والمسؤولية. وبينما نرتقي بمعايير الجمال، نحتفي بتنوعه الذي لا حدود له.

في ظل وجود فريق يضم أكثر من 90,000 موظف مشهود له بالالتزام، وحضور جغرافي متوازن، ومبيعات مُحققة عبر جميع شبكات التوزيع (التجارة الإلكترونية، والسوق العامة، والمتاجر المتعددة الأقسام، والصيدليات، ومتاجر العطور، وصالونات العناية بالشعر، ومتاجر التجزئة في قطاع العلامات التجارية وقطاع السفر) بلغت مبيعات المجموعة في عام 2023 ما قيمته 41.18 مليار يورو. ومع وجود 20 مركزاً بحثياً في 11 دولة حول العالم وفريق مختص بالبحث والابتكار يضم أكثر من 4,000 عالم و6,400 فرد موهوب في مجال التقنية الرقمية، تركز لوريال جهودها على رسم ملامح مستقبل الجمال والتحوُّل إلى قوة رائدة في تقنيات الجمال.

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