القاهرة: أكدت شركة شل مصر التزامها وريادتها في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المستدام خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025" والذي شهد حفل توزيع جوائز برنامج "شل إن إكسبلوررز" (NXplorers) وبرنامج "انطلاقة مصر"، وهو الحدث الذي تصدر المشهد خلال هذا المعرض الهام. وتسعى شل من خلال برامج الاستثمار المجتمعي الرائدة مثل شل إن إكسبلوررز وانطلاقة مصر لصقل مهارات وقدرات الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة ورواد الأعمال، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والأدوات والمنصات اللازمة التي تتيح لهم تحقيق تغيير ملموس.

جوائز "شل إن إكسبلوررز" تكرم ألمع العقول المبتكرة من الشباب

احتفلت شل خلال مراسم توزيع جوائز "شل إن إكسبلوررز" والتي أقيمت على هامش معرض إيجبس 2025، بالشباب المصري المبتكر الذي يمتلك مستقبلًا واعدًا، تقديرًا لقدرتهم على معالجة العديد من تحديات الاستدامة التي نشهدها على أرض الواقع بصورة عملية، من خلال التفكير الإبداعي العلمي والمنهجي. وقد شهدت مسابقة هذا العام مشاركة أكثر من 160 شابًا، وحضور اكثر من 75 مشاركاً يمثلون 13 فريقاً. وبعد عملية اختيار دقيقة، وصلت 6 فرق للتصفيات النهائية لهذه المسابقة، وفاز فريق "إيكو سيف" بجائزة "شل إن إكسبلوررز" هذا العام، لقيامه بتطوير أسلوبًا مبتكراً في تقليل الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على الصحة العامة بنسبة تتراوح بين 50-70% بحلول عام 2028، وذلك في منطقة منشية ناصر بالقاهرة

يعتمد منهج فريق "إيكو سيف" في إقامة مراكز بحثية حديثة لتقنيات إعادة التدوير ويدعو الي تعديل التشريعات لمكافحة إنشاء ورش معالجة وإنتاج البلاستيك غير القانونية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وجامعي القمامة غير الرسميين. وفي النهاية، يسعى الفريق لتحويل المنطقة الملوثة إلى مكان حضاري يجسد التقدم والاستدامة مع أقل أضرار ممكنة للنفايات البلاستيكية.

تحدثت هبة الكرار، مديرة الاتصالات والاستثمار المجتمعي في شل مصر، عن تأثير هذا البرنامج الهام قائلة: "يهدف البرنامج الي تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والمنصات والمعرفة التي تساعدهم على التفكير التحليلي والنقدي، والعمل الجماعي، واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول للابتكار. إنّ الأفكار والحلول التي تم تقديمها هذا العام تثبت أن شباب مصر مستعدون لقيادة مسيرة الاستدامة وتحول قطاع الطاقة. ولذلك تلتزم شل برعاية هذه المواهب وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى برامج فعلية لها تأثير حقيقي وواسع على أرض الواقع."

تم إطلاق برنامج شل إن إكسبلوررز NXplorers عام 2017، ومنذ ذلك الحين شارك فيه آلاف الطلاب من جميع أنحاء مصر، مما ساعدهم على تطوير حلول تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

برنامج شل انطلاقة مصر: تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مصر

وبالإضافة لجوائز "شل إن إكسبلوررز"، تم استعراض جهود ست شركات ناشئة واعدة شاركت في برنامج شل "انطلاقة مصر" وذلك في جناح شركة شل بالمعرض، حيث أتيحت لهم الفرصة لتقديم أعمالهم المبتكرة أمام قادة الصناعة والمستثمرين وصناع القرار. وتعمل هذه الشركات الناشئة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، الرعاية الصحية، وحلول التنقل الكهربائي، وهي تقود الجهود نحو تحقيق النمو الاقتصادي ونماذج الأعمال المستدامة.

وعلق أحمد الجابري، مدير الأداء الاجتماعي في شل مصر، على أهمية برنامج "انطلاقة مصر" قائلاً: "تعتبر ريادة الأعمال قوة دافعة قوية لتعزيز المرونة الاقتصادية والابتكار. ومن خلال برنامج انطلاقة، نزود رواد الأعمال الشباب في مصر بالموارد والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتمكينهم من تأسيس شركات قابلة للتوسع وتتمتع بتأثير واسع وملموس. وبالفعل تصدرت رؤى وأفكار هذه الشركات الناشئة المشهد في معرض إيجبس 2025 وهو ما يُعد دليلًا على قدراتهم الابتكارية وأهمية الاستثمار في المواهب المحلية."

ومن بين الشركات الناشئة التي تم تسليط الضوء عليها شركة "سولار إيدج" التي طورت جهازاً ذاتي التنظيف للألواح الشمسية؛ وشركة "هايبردلي"، وهي عبارة عن منصة تربط أصحاب المصلحة في مجال الطاقة المتجددة؛ وشركة "قطفة"، وهي حل تكنولوجي زراعي يقلل من هدر الطعام باستخدام طلاءات قابلة للتحلل الحيوي. ومن الشركات الناشئة الأخرى شركة "بانانا ميد" التي قدمت غرزاً جراحية مبتكرة مصنوعة من ألياف الموز؛ و"سيتس"، وهي منصة للتنقل الكهربائي ستُحدث ثورة في خدمات التوصيل للمستهلك النهائي؛ و"كروبتيموس" التي تعمل على رفع كفاءة الزراعة من خلال تقنيات الفحم الحيوي والزيت الحيوي.

التزام شل مصر طويل الأجل بالاستثمار المجتمعي

يعد كل من برنامجي "شل إن إكسبلوررز" و"انطلاقة مصر" جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة للاستثمار المجتمعي لشركة شل مصر، والتي تركز على التعليم، وتطوير المهارات، وريادة الأعمال - وهي ركائز أساسية لاستراتيجية "تسريع التقدم" الخاصة بالشركة.

ومع اختتام فعاليات معرض ومؤتمر إيجبس 2025، تؤكد شل مصر التزامها المستمر برعاية المواهب، وتمكين الشباب، والاستثمار في مستقبل يقوده الابتكار والاستدامة لتحقيق تقدم دائم في مصر.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

هبة الكرار

مدير الاتصالات والاستثمار المجتمعي

Shell Egypt N.V.

محمول: +2 01202222578

Heba.Elkarrar@Shell

العلاقات الإعلامية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: MENA.Media@shell.com

-انتهى-

#بياناتشركات