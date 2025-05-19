عدد الموظفين تجاوز حاجز الألف مع توسّع الفريق التقني والهندسي للشركة

دبي (الإمارات العربية المتحدة): تواصل "كابيتال دوت كوم" Capital.com، منصة التداول عالية النمو ومجموعة التكنولوجيا المالية الدولية، التوسع إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد افتتاحها مقراً إقليمياً في دبي في أبريل 2024 بالتزامن مع انضمامها إلى مبادرة الجيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف استقطاب أبرز الشركات وألمع العقول إلى الدولة.

وبفضل توسع "كابيتال دوت كوم"، انطلاقاً من دولة الإمارات، عبر شركتها التابعة "كابيتال كوم مينا" لتجارة الأوراق المالية "Capital Com MENA"، ساهمت منطقة الشرق الأوسط بأكثر من نصف أحجام تداولات عملاء الشركة حول العالم، بحصة بلغت 53%، متفوقةً على أوروبا التي بلغت مساهمتها 24%.

وأعلنت الشركة عن تسجيل نشاط تداول قوي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل انطلاقة قوية للعام وسط تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب من قبل العملاء.

وخلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس 2025، سجّلت المنصة أحجام تداول عملاء بلغت 656 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالربع السابق. وخلال الفترة نفسها، تجاوز عدد المستخدمين الجدد الذين أنشأوا حسابًا على المنصة 800,000 مستخدم.

ويأتي هذا الأداء القوي للمنصة بعد تسجيل أرقام قياسية في العام 2024، حيث تخطت أحجام تداول العملاء حاجز 1.7 تريليون دولار. ومع استمرار منصة Capital.com في التوسع، تجاوز عدد موظفي الشركة حاليًا 1000 موظف على مستوى العالم، ما يمثّل منجزًا مهمًا في تحولها من شركة ناشئة سريعة النمو إلى مجموعة تكنولوجيا مالية عالية النمو.

وأوضح طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدنا ارتفاعًا بارزًا على مستوى نشاط التداول خلال الربع الأوّل في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعًا بارتفاع وتيرة تقلبات الأسواق، وعدم اليقين التي تؤثّر على الاقتصاد الكلي، وتجدد الاهتمام بالأسواق الرئيسية مثل مؤشر ناسداك 100 والذهب."

وأضاف: "يتفاعل عملاؤنا مع الأحداث العالمية بشكل فوري، وتمكّنهم منصّتنا من اتخاذ قرارات سريعة وواثقة وبسرعة متناهية أكثر من أي وقت مضى".

وخلال الربع الأول من العام 2025، كانت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية، ولا سيما مؤشر ناسداك 100، متصدرة والأكثر تداولًا عبر منصة Capital.com، تلتها أسواق السلع، وبالدرجة الأولى الذهب.

وقال شبيب: "تصاعد هذا الاهتمام مدفوعًا بترقّب الأسواق المتزايد لتوجهات وسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، ساهمت مخاوف التضخم المتواصلة والتوترات الجيوسياسية في استمرار تعزيز الإقبال على الذهب كواحد من أصول الملاذات الآمنة".

وكان عملاء الشركة من منطقة الشرق الأوسط الأكثر نشاطاً في قطاع التداول خلال الربع الأول من العام 2025، وسجلوا أعلى حجم للتداولات خلال هذه الفترة بحصة بلغت 53%، يليهم المتداولون من أوروبا بنسبة 24%، الأمر الذي يعكس تنامي حضور Capital.com في أسواق الشرق الأوسط وكذلك أوروبا.

وانطلاقًا من هذا الزخم، تواصل Capital.com بشكل فعال توسيع فرق المنتجات والهندسة من أجل دعم تطوير منتجات جديدة في مجالي التداول والاستثمار. وتقوم الشركة حالياً بعمليات توظيف نشيطة على امتداد مختلف مكاتبها حول العالم، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا. وكانت الشركة قد أعلنت في أواخر العام 2024 عن خطط لاستقطاب 200 من الكفاءات الإضافية في مجالي التكنولوجيا والهندسة.

وأضاف شبيب: "المنتجات المالية الجيدة تصنع على يد أشخاص موهوبين. وفي الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع حضورنا العالمي، نحن ملتزمون بجذب أفضل المواهب ومطابقتها مع رؤية جريئة خاصة بالمنتجات، الأمر الذي يضمن مواصلة ريادتنا للسوق من خلال الابتكار الذي يضع عملاءنا في المقام الأوّل".

وبدوره، قال أرييل سيغيف، المدير المالي لدى Capital.com: "مع وصول أحجام تداول العملاء إلى 656 مليار دولار خلال الربع الأول وحده، فإننا نشهد زخمًا استثنائيًا في أعمالنا على مستوى العالم. هذا النمو لا يعكس قوة منصتنا فحسب، بل يؤكّد أيضًا على التزامنا بتمكين عملائنا من الوصول إلى أسواق أوسع وتوفير أدوات أكثر ذكاءً لهم. وفيما نشهد نموًا حيث نتجاوز عتبة الألف موظف، فإننا نركّز على الابتكار، والتنوع، وتوفير خيارات واسعة لكل متداول".

وقد كانت مستويات تفاعل العملاء خلال الربع الأول قوية بالقدر ذاته، إذ بلغ عدد الصفقات المنفذة على المنصة 48 مليون صفقة، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع السابق. ويتزامن هذا النشاط المكثف مع التزام Capital.com بالسرعة والموثوقية، حيث تُنفذ الصفقات في غضون 0.024 ثانية فقط، وتُعالج 91% من عمليات السحب خلال 5 دقائق.

وسجّلت المنصة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في تفاعل المستخدمين خلال الربع الأول، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة على المنصة نحو 48 مليون صفقة، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا الأداء القوي في سياق التزام Capital.com بتقديم تجربة تداول سريعة وموثوقة، حيث يتم تنفيذ الصفقات خلال 0.024 ثانية فقط، في حين تُعالج 91% من طلبات السحب خلال خمس دقائق.

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