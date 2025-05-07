الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر" أو "المجموعة" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في تصنيع واستيراد وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025م.

أهم ملامح الأداء المالي:

بلغت الإيرادات 400.42 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 3.1% على أساس سنوي، نتيجة تراجع إيرادات قطاع الأجهزة المنزلية، والذي ساهمت زيادةٌ طفيفةٌ في إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف بتعويضه جزئياً .

400.42 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 3.1% على أساس سنوي، نتيجة تراجع إيرادات قطاع الأجهزة المنزلية، والذي ساهمت زيادةٌ طفيفةٌ في إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف بتعويضه جزئياً بلغ إجمالي الربح 100.63 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 2.93% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة التكاليف وتنوّع محفظة منتجات الشركة.

100.63 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 2.93% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة التكاليف وتنوّع محفظة منتجات الشركة. بلغت الأرباح التشغيلية 25.08 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاض قدره 20.00% على أساس سنوي، ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والذي ساهم بتعويضه زيادةٌ طفيفة في إجمالي الربح .

25.08 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاض قدره 20.00% على أساس سنوي، ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والذي ساهم بتعويضه زيادةٌ طفيفة في إجمالي الربح بلغ صافي الربح 1 27.21 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاض قدره 15.64% على أساس سنوي، ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، وتكبّد خسارة في أسعار الصرف الأجنبي خلال الفترة المذكورة، وقد ساهم خفض التكاليف التمويلية في تعويض ذلك الانخفاض جزئياً.

1 27.21 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاض قدره 15.64% على أساس سنوي، ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، وتكبّد خسارة في أسعار الصرف الأجنبي خلال الفترة المذكورة، وقد ساهم خفض التكاليف التمويلية في تعويض ذلك الانخفاض جزئياً. انخفض صافي الدين بنسبة 32 % على أساس سنوي ليصل إلى 237.29 مليون ريال سعودي وتحسّنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 6.4 ضعفاً بالمقارنة مع 7.6 ضعفاً في الربع الأول من عام 2024م، ما يعكس الجهود الحثيثة لتقليص الديون وتحسّن كفاءة هيكلية رأس المال.

1. العائد لمساهمي الشركة

وتعليقاً على النتائج المالية، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:"تُحرز مجموعة شاكر تقدماً راسخاً في تنفيذ خارطة طريق Elevate 2027، فبعد أن اختتمنا عام 2024م بأداءٍ قوي، حّقنا انطلاقة ثابتة لعام 2025م. وقد سجّل قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف لدينا نمواً مستقراً خلال هذا الربع، في إشارة واضحة إلى متانة عملياتنا التشغيلية. وتواصل المجموعة تعزيز مكانتها الرائدة عبر الشراكات البارزة التي تجمعها بعدد من العلامات التجارية العالمية من قبيل سامسونج وإل جي وبلاك آند ديكر ومايديا، والتي تُعدّ بالغة الأهمية في تعزيز عروض منتجاتنا وتوسيع نطاق انتشارنا في السوق. وبالتماشي مع خططنا المستمرة لتحقيق النمو، نفخر بالإعلان عن أول توزيع أرباح نقدية منذ عام 2016م، ما يعكس وضعنا المالي القوي والتزامنا بتقديم القيمة وتحقيق العوائد لمساهمينا. وبالتزامن مع ما سبق، ينصبّ تركيزنا حالياً على تحسين الكفاءة التشغيلية عبر جميع قطاعات أعمالنا. وبينما نواصل النمو استناداً إلى أسسنا المتينة، نظل على التزامنا بترسيخ مكانة مجموعة شاكر كشركة رائدة إقليمياً في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وخدمات ما بعد البيع، بما يتماشى بشكل تام مع رؤية السعودية 2030".

على الصعيد المالي، بلغت إيرادات المجموعة 400 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 3% على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3% ليصل إلى 101 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بتميّز محفظة منتجاتنا وتحسين كفاءة التكاليف. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37 مليون ريال سعودي، فيما بلغ صافي الربح 27 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 19% و16% على التوالي.

تحرص شاكر على مواصلة تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاعي الأجهزة المنزلية وحلول التدفئة والتهوية والتكييف على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال شراكاتها الاستراتيجية وتوسعة نطاق عملياتها التشغيلية وتركيزها على تحقيق النمو الذي يتمحور حول العملاء أولاً.

واصل قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف دوره كمحفّز أساسي لأداء المجموعة القوي خلال الربع، مدعوماً بزيادة مستدامة في مبيعات قطاع المشاريع، ما يشير إلى استقرار الطلب من جانب المستهلكين. وبالتزامن مع ذلك، تم تسجيل تراجع في أداء قطاع الأجهزة المنزلية مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

وحافظت شاكر كذلك على ميزانيتها العمومية القوية، مع تسجيل انخفاض في إجمالي الاقتراض بنسبة 25% على أساس سنوي، وانخفاض في صافي الدين بنسبة 32%، إلى جانب التحسن الملحوظ في مؤشرات الرافعة المالية، ما يعكس انضباط التدفقات النقدية والجهود المستمرة لتحسين الهيكلية الرأسمالية للشركة.

وبفضل وضعها المالي القوي، فقد حقّقت شاكر عوائد ملموسة للمساهمين، إذ أوصى مجلس إدارة الشركة، ولأول مرة منذ عام 2016م، بتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.50 ريال سعودي للسهم الواحد عن السنة المالية 2024م، وبإجمالي قدره 27.75 مليون ريال سعودي. وتعكس هذه التوصية الأداء المالي الثابت للشركة وانضباطها في الجوانب التشغيلية، كما تؤكد التزام شاكر بخلق القيمة لمساهميها.

تواصل الشركة تركيزها على تنمية قطاعات أعمالها الأساسية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوطيد شراكاتها مع أبرز العلامات التجارية العالمية، لترسّخ مكانتها كمزود موثوق للحلول الشاملة والمتكاملة على صعيد المملكة.

والجدير ذكره أن شاكر حصلت على جائزة أفضل شريك استراتيجي خلال مؤتمر شركاء مايديا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا والهند 2024، وتأتي هذه الجائزة لتحتفي بالشراكة الراسخة بين الشركتين والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً وتستند إلى التعاون والثقة المتبادلة والالتزام المشترك بتوفير أرقى معايير التميّز.

المستجدات الاستراتيجية

تواصل شاكر إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلّق بأولوياتها الاستراتيجية في إطار خارطة طريق Elevate 2027، وهي مبادرة تهدف إلى تسريع الخطى التنموية وتعزيز المكانة الريادية للشركة بالاستناد إلى نقاط القوة الأساسية لدى شاكر وإطلاق العنان للفرص الجديدة والواعدة بما يتماشى مع رؤية 2030. وتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز النمو المستدام والتميز التشغيلي وضمان النجاح طويل الأمد في قطاعي الأجهزة المنزلية وحلول التدفئة والتهوية والتكييف.

في شهر فبراير من عام 2025م، مدّدت شاكر مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع شركة إل جي ووزارة الاستثمار السعودية لاستكشاف فرص التصنيع المحلي لضواغط المكيّفات (الكومبرسرات). وبذلك، ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول حتى شهر فبراير من عام 2026م. واحتفلت الشركة أيضاً بالذكرى السنوية الثلاثين للشراكة الوطيدة وطويلة الأمد مع شركة إل جي للإلكترونيات، والتي لطالما لعبت دوراً جوهرياً في الارتقاء بسوق حلول التدفئة والتهوية والتكييف في المملكة. وبصفتها الشريك الحصري لقسم حلول التكييف السكنية والتجارية لدى إل جي، فقد كان لشاكر مساهمةٌ هامة في تسليط الضوء على التقنيات الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية.

في شهر فبراير من عام 2025م، وخلال فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، وقّعت شاكر عدّة اتفاقيات استراتيجية مع شركة روشن لتوريد منتجاتها وخدماتها بشروط ميسّرة على المدى الطويل. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان توافر المخزون من المنتجات وتسليمها في الوقت المحدد بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية لمشاريع روشن العقارية واسعة النطاق، تأكيداً على مكانة شاكر كشريك موثوق للقطاع العقاري في المملكة.

وفي شهر نوفمبر من عام 2024م، أبرمت مجموعة شاكر اتفاقية توريد مع سامسونج لتوزيع أجهزتها المنزلية في المملكة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسليط الضوء على المزايا المبتكرة والتصاميم عالية الجودة التي تتمتع بها منتجات سامسونج.

وفي شهر ديسمبر من عام 2024م، وقّعت شاكر اتفاقية مع شركة ستانلي بلاك آند ديكر لإضافة أجهزة بلاك آند ديكرإلى محفظة منتجاتها، ما يساهم في إثراء منتجات شاكر مع هذه العلامة التجارية العالمية الموثوقة، ويدعم التزامها بتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة مع ضمان الراحة للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة.

وبالاستناد إلى هذه الأسس التنموية المتينة، تواصل شاكر توطيد شراكاتها الاستراتيجية ودعم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بقدرات التصنيع المحلي والابتكار والاستدامة في شتى أنحاء المملكة.

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة العربية السعودية، وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وسامسونج، ومايديا، وبومباني، وستانلي بلاك آند ديكر وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010م. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودية والمنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

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