صافي الربح

· أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 4 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين.

· واصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي.

· بلغ صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من عام 2025 3.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبلغ 1.8 مليار درهم إماراتي للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.

الإيرادات

· ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 5.3 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً واسع النطاق عبر جميع القطاعات الرئيسية، مدعومًا بتنوع مصادر الدخل ونمو مستمر في حجم الأعمال، إلى جانب التوسع في الأنشطة القائمة على الرسوم.

· سجل الدخل من مصادر التمويل نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليار درهم إماراتي في العام السابق، مدعومًا بزيادة حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق

· وصل صافي هامش الربح إلى 4.27%، وهو ضمن النطاق المستهدف، مما يعكس زيادة في حجم الأعمال وكفاءة في إدارة الميزانية العمومية

· سجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 2 مليار درهم إماراتي في العام السابق. ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 28% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً نسبة 39% من اجمالي الدخل التشغيلي، مما يؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الدخل.

التكاليف

· تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 28.2%، في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس مقارنة بـ 28.6% في النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة المستمرة للإنتاجية.

· ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة.

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