أبوظبي: تستعرض ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أحدث ابتكاراتها خلال معرض جيتكس أفريقيا 2025، أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة، والذي يقام بين يومي 14 و16 أبريل في ساحة باب الجديد في شارع اليرموك بمدينة مراكش في المغرب.

وبصفتها مجموعة رائدة عالمية لمجالات الدفاع والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة، ستقدم ايدج محفظة واسعة من الحلول المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاعين الدفاعي والمدني.

ويمكن للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول عالية الأداء، بما يشمل الأنظمة المستقلة، والاتصالات الآمنة، والحرب الإلكترونية، والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تضم أهم الحلول المعروضة "أنماسك"، حل الأمن السيبراني المتقدم المطوَّر لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن الوطني على كشف وتحييد التهديدات الرقمية الخفية بدقة؛ و"ديسكفري "، التي تعدّ منصة مخاطر رقمية خارجية تراقب باستمرار أصول المؤسسات وأسطح الهجوم الخارجية لتحديد ومعالجة التهديدات الأمنية المحتملة ؛ و"دي إن إس فاير وول"، المصمم لاعتراض التهديدات والدفاع عن الشبكات ضد هجمات التصيد والفدية والبرمجيات الخبيثة بصورة آنية.

وستعرض ايدج كذلك منصة المعلومات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي" TACTICA AI " "تاكتيكا أي أي " المصممة لعمليات المراقبة واسعة النطاق والعمليات التكتيكية.

وتُشكّل هذه الفعالية منصة لرواد الصناعة والمبتكرين والأطراف المعنية الحكومية للتواصل والتعاون حول أهم التحديات والفرص التكنولوجية في القارة.

وترسّخ مشاركة مجموعة ايدج في جيتكس أفريقيا التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتمكين تطوير القدرات، ودعم الابتكار المحلي عبر أهم الأسواق الإقليمية.

كما تتماشى تلك المشاركة مع الاستراتيجية العامة للمجموعة الرامية إلى مواكبة تقنيات المستقبل وتكامل الأنظمة الذكية، بالتوازي مع المساهمة بفعالية في التحول الرقمي المتسارع ومشهد الأمن الوطني سريع التطور في أفريقيا.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج edgegroup.ae:

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

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