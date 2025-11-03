العبلاني:

• البرنامج يجسد فلسفتنا العميقة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد قيادات مصرفية واعدة

• لا نقدم مجرد برامج تدريبية بل نبني مسارات مهنية مستدامة ونغرس ثقافة التمكين العملي

• نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام وترسيخ مكانة البنك الرائدة

• نحرص على توفير أفضل برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع المؤسسات العالمية المرموقة

• نحرص على بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المصرفي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج 31 مشاركا من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز2025» الذي ينظمه البنك بالتعاون مع شركة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية، بهدف تطوير مهارات موظفيه والارتقاء بجودة كوادره البشرية.

أقيم حفل التخرج بالمقر الرئيسي للبنك، وشهد حضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ زيد الصقر، ورئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عماد العبلاني، ورئيس مجموعة الخدمات والمعاملات المصرفية للشركات السيد/ أحمد بورسلي، إضافة إلى قيادات أخرى من البنك، حيث أشادوا بجهود الخريجين وتفانيهم في إكمال هذا البرنامج المرموق، وتعد هذه النسخة هي الثالثة والأخيرة من مستويات الشهادات الثلاث التي يقدمها البنك.

وقد تم تقديم البرنامج لمجموعتين منفصلتين من الموظفين يمثلون قطاعات حيوية في البنك، شملت الخدمات المصرفية للشركات والمعاملات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية، والشركات الأجنبية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

وغطى البرنامج مجموعة شاملة من المواضيع المتخصصة، بما في ذلك القروض المشتركة، والائتمان المتقدم، والتحليل المالي المتقدم للقوائم المالية، وتقييم مخاطر السيولة، وإعادة هيكلة ديون الشركات، مما يضمن تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المصرفية المعاصرة.

وبهذه المناسبة قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني: «نحن فخورون للغاية بتخريج هذه الدفعة المتميزة من برنامج شهادات ائتمان موديز المتقدمة، والذي يجسد فلسفتنا العميقة والراسخة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد قيادات مصرفية تملك رؤية استراتيجية وقدرة على الابتكار ومؤهلة على أعلى المستويات العالمية».

وأضاف العبلاني: «نحن لا نقدم مجرد برامج تدريبية، بل نبني مسارات مهنية مستدامة، ونغرس ثقافة التمكين العملي، ويأتي هذا البرنامج كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة لتنمية وتعزيز إمكانات موظفينا عبر كافة مستويات المجموعة، لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات والاتجاهات في القطاع المصرفي».

وتابع: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في موظفينا هو حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام وترسيخ ريادة البنك، ولذلك نحرص على توفير أفضل برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع المؤسسات العالمية المرموقة».

وأشار إلى أن برنامج شهادات ائتمان موديز صُمم ليزود المشاركين بالمعرفة العميقة والمهارات العملية في مجالات حيوية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مؤكدا أن تفاني الخريجين في إكمال هذا البرنامج المتقدم يعكس شغفهم بالتعلم والتطور، ونحن على ثقة بأنهم سيساهمون بفعالية في دعم تطلعات البنك المستقبلية وتعزيز مكانته الرائدة في السوق.

وأكد أن بنك الكويت الوطني من خلال هذه المبادرات التدريبية يعكس حرصه على بناء كوادر مصرفية وطنية مؤهلة، قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي في الكويت والمنطقة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وتمثّل الشراكة التدريبية مع شركة موديز ترجمة لخطط البنك التي ترسي قواعد تضمن احتراف مسار التطور الوظيفي لكوادر مجموعة الوطني، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل القيادات المصرفية وإكسابها الخبرة الكافية، بالإضافة إلى تدريب تلك الكوادر على مواجهة مختلف التحديات في العمل المصرفي.

