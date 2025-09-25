المشاريع الفائزة تتنوع بين تكنولوجيا التعليم والاستدامة والذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية المستدامة

احتضن البرنامج 34 شركة ناشئة من 14 جامعة في قطاعات استراتيجية تشمل تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع.

عبير الأميري: "دوجو المتقدم" منصة استراتيجية لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.

اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال للعام 2025، عبر تنظيم يوم العروض النهائية الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وأسفر يوم العروض النهائية لـ "دوجو المتقدم" عن تتويج ثلاثة طلاب فائزين قدّم كل منهم مشروعًا مبتكرًا في مجالات حيوية تنوّعت بين تكنولوجيا التعليم والاستدامة والذكاء الاصطناعي، حيث عكست مشاريعهم قدرة جيل الشباب على ابتكار حلول عملية تعزز التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو، لينالوا مجموع منح مالية بقيمة 32,000 درهم موزعة على الفائزين الثلاثة، إلى جانب فرصة الانضمام إلى برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة لمواصلة رحلتهم الريادية بدعم متكامل يشمل تراخيص وتأشيرات ومساحات عمل وإرشاد متخصص.

وتضمنت قائمة المشاريع الفائزة مشروع «سهولة» الذي أسسه عمر مختار وفاز بالمركز الأول، ويعمل على إعادة تصور تجربة أداء الوضوء من خلال وحدات أنيقة وعملية التصميم، تعزز معايير النظافة والراحة والسلامة وتسهّل على المستخدمين الاستعداد للصلاة. كما فاز مشروع «Speak.ai»، الذي أسسه فارس ناصر وخليل زامقان بالمركز الثاني، وهو منصة ذكية متعددة اللغات تعتمد على تقنيات التعرف على الصوت والذكاء الاصطناعي، وتساهم في تحسين خدمات العملاء وتعزيز المبيعات عبر تحليلات بيانات متقدمة توفر رؤى قابلة للتنفيذ. وشملت قائمة الفائزين أيضاً مشروع «FoodSwap» الذي أسسته لميس أبو الخير وفاز بالمركز الثالث، وهو منصة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة طعام شخصية ومميزة، عبر ربط المطاعم بالزبائن وتقديم وجبات تناسب تفضيلاتهم الفردية. أما جائزة الجمهور فقد ذهبت إلى مشروع «Twe» الذي أسسه أسامة داماتي وديما عبد القادر وعمير أحمد، وهو منصة شاملة تربط الطلاب بالجامعات والمنح الدراسية وفرص التدريب، مما يسهم في تسهيل تخطيط مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

احتضنَت أحدثُ نسخة من برنامج "دوجو المتقدم" 34 شركة ناشئة من 14 جامعة، توزّعت عبر قطاعات استراتيجية تشمل تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع، بما يعزّز أولويات الشارقة في بناء اقتصاد معرفي للمستقبل.

ويُعد "دوجو المتقدم" برنامج احتضان مكثف يمتد على مدار 8 أسابيع، وهو المرحلة اللاحقة لبرنامج "دوجو ريادة الأعمال"، حيث يركّز على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات قابلة للنمو والتوسع. ومن خلال ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد فردية، يحصل المشاركون على تدريب معمّق في موضوعات محورية مثل حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة، التمويل، وأساسيات التسويق، وبناء النماذج الأولية، وتصميم العروض التقديمية للمستثمرين.

قالت عبير الأميري، مدير إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال: "يمثل برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال منصة استراتيجية لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، إذ وفر لهم بيئة تدريبية وإرشادية متكاملة عززت جاهزيتهم للاستثمار ومنحتهم الأدوات والمعرفة اللازمة لدخول السوق بثقة. ويعكس تتويج الفائزين الثلاثة حجم الإمكانات الريادية الكامنة في طلاب جامعات الشارقة، وقدرتهم على ابتكار حلول عملية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية في الإمارة، بما يسهم في بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا."

وقد أتاح البرنامج للمشاركين الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والموجهين الدوليين الذين عملوا معهم بشكل مباشر لتجاوز التحديات المرتبطة بتطوير المنتجات وتحسين جاهزيتها للتوسع في السوق. كما وفّر لهم فرصًا لبناء علاقات مع مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال، ما عزّز من جاهزيتهم لعرض مشاريعهم في محافل استثمارية مستقبلية.

ومثّل "يوم العروض النهائية لدوجو المتقدم" تتويجًا لمسار تدريبي متكامل، حيث أتيحت الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين للاطلاع على حلول جاهزة للتوسع، والتفاعل المباشر مع الفرق المشاركة. وقد عكس الحدث الدور المحوري الذي يؤديه "شراع" في دعم وتمكين المشاريع الجامعية الناشئة، وتحويل الأفكار المبدعة إلى شركات مؤثرة قادرة على النمو محليًا ودوليًا، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات