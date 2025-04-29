الإمارات العربية المتحدة، دبي : تشارك نوزومي نتووركس، الرائدة في مجال أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، في مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025 الذي ينعقد في الفترة بين 6 و 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الشركة مجموعتها الكاملة من حلول الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الصناعية، موضحة دور منصتها الهام في مساعدة فرق الأمن على تحقيق الرؤية الموحدة واكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل آنيّ، وتبسيط الامتثال ضمن بيئات متكاملة تشمل تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء.

وخلال المشاركة، تسلط نوزومي نتووركس الضوء على أحدث الإضافات لمنصتها، بما في ذلك Nozomi Arc التي توسّع نطاق الرؤية لتشمل النقاط الطرفية لتساعد في سد الثغرات الأمنية في البيئات الصناعية؛ وGuardian Air التي توفّر الرؤية على مستوى الترددات اللاسلكية لاكتشاف التهديدات اللاسلكية والأجهزة غير المصرح بها؛ وVantage IQ التي تستفيد من التعلم الآلي لتسريع اكتشاف التهديدات وفرز الحوادث.

واستناداً إلى فلسفتها التي تضع الشركاء في المقدمة، تشارك نوزومي نتووركس أيضاً بجانب شريكها الإقليمي الرئيسي HelpAG ، حيث يسعرضان معاً حلولاً متكاملة مصممة خصيصاً للمؤسسات في الشرق الأوسط، إلى جانب تطبيقات واقعية وقصص نجاح العملاء في قطاعات الطاقة والحكومة والمرافق والتصنيع.

وفي هذا الصدد قال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى نوزومي نتووركس: "تواجه البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط تهديداً متزايداً في ظل ربط الأنظمة التي كانت معزولة رقمياً في السابق، مما يجعلها أكثر عرضة للهجمات السيبرانية المتقدمة. وخلال مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات، نستعرض دور منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في توفير الرؤية الموحدة والكشف الفوري عن التهديدات عبر البيئات المادية والافتراضية واللاسلكية – مدعومة بخبرة محلية قوية من خلال شركائنا مثل HelpAG ."

وإلى جانب بشير، يمثل نوزومي نتووركس مجموعة من التنفيذيين العالميين والإقليميين منهم ماركوس جوزفسون (نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، ووجدي مجدي (مدير المبيعات الإقليمي في مصر)، وألكسندر فـروزاندي (مدير القنوات). كما يشهد مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025 الظهور الأول للويس فيريرا، الذي تم تعيينه مؤخراً مديراً إقليمياً للمبيعات في الشرق الأوسط لدى نوزومي نتووركس. وسيتولى لويس قيادة نمو نوزومي نتووركس في الخليج والشرق الأوسط الأوسع، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية السوق الإقليمية وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء الرئيسيين وتوسيع نطاق تبني منصة نوزومي للأمن السيبراني في القطاعات الحيوية.

سينضم إلى الفريق أيضاً عدد من المتخصصين والفنيين الذين سيقدمون جلسات تعريف فردية وجولات تفصيلية على المنتجات في القاعة 2، الجناح F62. كما يمكن للزوار أيضاً التوجه إلى جناح HelpAG في القاعة 7، الجناح B90 .

من الجدير بالذكر أن نوزومي نتووركس صنفت مؤخراً كشركة رائدة في تقرير Forrester Wave™ لحلول أمن التقنيات التشغيلية للربع الثاني من عام 2024، وكواحدة من الشركات الرائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ الأول من نوعه لعام 2024 لحماية الأنظمة السيبرانية الفيزيائية، مما يعزز مكانتها في تحديد معايير حماية الأنظمة السيبرانية الفيزيائية.

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