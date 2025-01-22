الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، المطوّر العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن إطلاق مشروع "الممشى همسه" ضمن فعاليات معرض "إيكرس 2025"، وذلك عقب النجاح الاستثنائي والطلب الكبير الذي حققته مجمّعات نما ودرب. ويأتي هذا الحيّ الجديد ليعزّز مكانة "الممشى" كوجهة عقارية مرموقة في الشارقة.

يتكوّن "الممشى همسه" من ثلاثة مبانٍ تضمّ 420 وحدة سكنية على مساحةٍ إجمالية قدرها 50,000 مترٍ مربع، وتشمل شققًا تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. تمّ تصميم هذه الوحدات بعناية لمواءمة الحياة العصرية مع أجواءٍ هادئةٍ تحيط بها مناظر طبيعية خلّابة، وتوفّر تصاميم داخلية مدروسة بعناية، فضلًا عن منطقةٍ حيوية للتجزئة تلبّي احتياجات العائلات والمهنيين والمستثمرين على حدٍّ سواء.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يسعدنا الكشف عن مشروع ‘الممشى همسه’ في إيكرس 2025، مستفيدين من الزخم القوي والنجاح الكبير الذي حظيت به مجمّعاتنا السابقة. يُجسّد هذا المشروع التزامنا بإنشاء مجتمعات سكنية متميّزة في الشارقة، حيث يلتقي التصميم العصري بالأجواء الطبيعية الهادئة لتوفير تجربة سكنية رفيعة المستوى. نتطلّع قُدُمًا إلى إثراء سوق العقارات المزدهر في الشارقة من خلال هذه الإضافة المميّزة."

يقع المشروع في موقع استراتيجي على الجانب الأيسر من "الممشى"، ويتميز بطابقٍ مخصص للمنصة يوفّر إطلالاتٍ مفتوحة، وأحواض سباحة، وحدائق ذات مناظر طبيعية، بالإضافة إلى عناصرٍ مائيةٍ هادئةٍ تزيد من طابع السكينة. وبفضل قربه من مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية والطرق السريعة الرئيسية، يتيح “الممشى همسه” سهولة تنقّل وحياةٍ مريحة. ومن خلال الدمج بين المرافق الراقية، والتصميم المستدام، والموقع الاستثنائي، تواصل مجموعة ألف رسم ملامح جديدة للحياة العصرية في إمارة الشارقة.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة 12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

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