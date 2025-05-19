مسقط، عُمان: أعلنت المدينة المستدامة – يتي، المشروع الرائد للتنمية المستدامة في سلطنة عُمان، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان العقاري 2025، الذي يُعقد كجزء من أسبوع عُمان للتصميم والبناء، وهو أكبر معرض ومؤتمر للأعمال بين الشركات في مجالات البناء والتصميم والعقارات في السلطنة.

وبعد سلسلة من المشاركات الفاعلة في العديد من الفعاليات العقارية الدولية والإقليمية، تأتي مشاركة المدينة المستدامة – يتي في مؤتمر ومعرض عُمان العقاري 2025، لتأكيد مكانتها كنموذج عالمي لأسلوب حياة مستدام يحقق صافي صفرية الانبعاثات.

تُعد "المدينة المستدامة – يتي" أول مدينة في المنطقة تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2050. وخلال المعرض، ستُبرز المدينة نهجها المبتكر في تبنّي أنماط حياة مستدامة. وسيحظى الزوار بفرصة استكشاف التصميم الرائد للمجتمع، الذي يدمج بين الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المياه، وفرز النفايات للحد من تحويلها إلى المكبات، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الزراعة الحضرية، مما يرسّخ نموذجًا بيئيًا متكاملًا للحياة المستدامة.وتستمر فعاليات أسبوع عُمان للتصميم والبناء بنسخته الـ 20، والذي يشمل معرض عُمان للتصميم والبناء، ومؤتمر ومعرض عُمان العقاري 2025، حتى 21 مايو 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع وحداتها بالكامل، مع توفر وحدات محدودة في المرحلة الثانية، ما يعكس الإقبال المتزايد على أنماط الحياة المستدامة ولا تزال الأعمال تحرز تقدماً كبيراً لاستكمال المشروع.

نبذة عن المدينة المستدامة – يتي :

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على بحر عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات (مجموعة سي القابضة)، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). من المخطط استكمال المشروع بحلول عام 2026، مما يجعله نموذجًا فريدًا للاستدامة والابتكار في المنطقة.

صُممت المدينة المستدامة – يتي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

يمتد مشروع المدينة المستدامة – يتي، الذي يتوقع تسليمه في العام 2026، على مساحة مليون متر مربع، ويتسع لما يزيد عن 10 آلاف نسمة. ويضم وحدات سكنية متنوعة، منها الفلل والتاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة، بما في ذلك منطقة زراعية وساحة مركزية فيها مركز تجاري ومدرسة ودار حضانة ومركز تأهيل لأصحاب الهمم، إلى جانب مجمع رياضي داخلي ونادٍ للفروسية، مع توفر العديد من الأنشطة الترفيهية الخارجية. ويضم المشروع فندقين و132 شقة فندقية فاخرة بالإضافة لذلك، تحتضن المدينة المستدامة -يتي العديد من المرافق التعليمية والثقافية رفيعة المستوى، لتوفير مساحة خلّاقة للبحث والتطوير في مجال الاستدامة، وبيئة مواتية لتبادل الخبرات والمعارف.

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