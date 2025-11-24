أبوظبي: عزز معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 من دوره كمنصة رائدة ونابضة بالتكنولوجيا والتقنيات العالمية الجديدة حيث اجتمعت نخبة العلامات التجارية المحلية والعالمية لتكشف عن أحدث ابتكاراتها في عالم البحر والرياضات المائية. وبين أروقة المعرض، كان الحضور لافتًا، والاهتمام واسعًا من الزوار والمتخصصين، في حدث يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتميز البحري.

من بين المشاركات المميزة، برزت العلامة "انتيكا" التي يدير عملياتها في المنطقة أيهم ناجي، مؤكداً أن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي للعلامة في المعرض، لما يمثله من منصة استراتيجية لدعم القطاع. وتأسست "انتيكا" من شراكة بين مستثمرين إماراتيين وأميركيين، فيما يتم تصنيع منتجاتها في كمبوديا، لتقدم تشكيلة واسعة تخدم عشاق الرياضات الخارجية من الصيد والفروسية إلى السباحة.

وما يميز منتجات "انتيكا" هو خفة الوزن والمتانة، إلى جانب طبقات حماية من أشعة الشمس بنسبة تصل إلى 50%، مع مقاومة الغسيل وثبات اللون، مما يطيل عمر المنتج ويرفع كفاءته. وتطرح الشركة أكثر من 50 منتجًا، وتملك ثلاثة فروع في الإمارات، مستهدفة تعزيز حضورها الإقليمي عبر المعارض الكبرى.

وفي جناح آخر، واصلت شركة الشعالي مارين، الرائدة في صناعة القوارب، تأكيد حضورها القوي في المعرض، حيث عرضت ثلاثة من نماذجها المتميزة /AS 100/، و/ماغلين 40/، و/مركز كونسولو 50/ وتجسد هذه القوارب فلسفة الشعالي القائمة على الجمع بين الأداء العملي والراحة، مع التزام صارم بالجودة والموثوقية.

وأكد فريق الشعالي أن المعرض يمثل فرصة للتفاعل المباشر مع الجمهور، بما يحمله من حوارات وردود فعل تسهم في تطوير المنتجات وتعزيز العلاقة مع السوق، في حدث يلتقي فيه عشاق البحر من مختلف الخلفيات.

أما المفاجأة الكبرى فجاءت من "أوريكس"، العلامة الإماراتية التي أعلنت عن الإطلاق العالمي لقارب / أوريكس 37LX/ في المعرض، ليكون إضافة نوعية لسلسلة قواربها الفاخرة. القارب الجديد يجمع بين الأداء الفائق والراحة القصوى، مع تصميم مغلق يوفر الحماية من الأجواء الخارجية، وخزان وقود بسعة 1,135 لترًا، وخزان مياه عذبة بسعة 113 لترًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة، إذ عكس القارب الجديد رؤية الجيل الجديد من قوارب أوريكس، التي تمزج بين الجودة العالية والإنسيابية الفائقة، ليكون الرفيق الأمثل للعائلات وهواة الصيد وعشاق الرياضات المائية.