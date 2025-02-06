الرياض، المملكة العربية السعودية – في إطار تسريع المملكة لجهودها في بناء اقتصاد رقمي متطور، تستعد كلاوديرا، المنصة الهجينة الرائدة في مجال البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، لاستعراض أحدث حلولها المبتكرة خلال معرض ليب2025، حيث ستركز على القطاعات الحيوية مثل الحكومة، الاتصالات، البنوك، الطاقة، والمدن الذكية. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، حوكمة البيانات، والتقنيات السحابية القابلة للتطوير، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة وفق رؤية السعودية 2030.

يشهد سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، لا سيما في السعودية، نموًا متسارعًا، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة السوق السحابية العامة 2.82 مليار دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي قدره 16.54% بين عامي 2025 و2029، وصولًا إلى 5.19 مليار دولار بنهاية الفترة. ويعود هذا النمو إلى التزام المملكة بتبني التحول الرقمي، وترسيخ مكانتها كاقتصاد قائم على البيانات.

وفي إطار سياسة الحوسبة السحابية أولًا التي تعتمدها الحكومة السعودية، يتم ضخ استثمارات ضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة عن استثمارات كبيرة في التحول الرقمي، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تحقيق الإنجازات التقنية للمملكة.

وفي هذا السياق، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس الإقليمي لكلاوديرا في الشرق الأوسط: :"نلتزم في كلاوديرا بمساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات على الاستفادة القصوى من بياناتها، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال والقدرة على التوسع. ويوفر معرض ليب 2025 منصة مثالية لاستعراض أحدث ابتكاراتنا التي تدعم المؤسسات في رحلتها الرقمية. وفي ظل تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، نفخر بمساهمتنا في دعم هذه الرؤية من خلال منصتنا الهجينة، التي تعزز الابتكار مع الالتزام بأفضل معايير الحوكمة والأمان."

وتواصل كلاوديرا تعزيز حضورها في السوق السعودية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، مما يمكن الشركات من الحفاظ على تنافسيتها في بيئة رقمية سريعة التغير. وقد ساهم الأداء القوي للشركة وتوقعات النمو الإيجابية في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة البيانات والتحليلات المتقدمة.

ستستعرض كلاوديرا، خلال معرض ليب 2025، أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، والتقنيات السحابية الهجينة، مسلطةً الضوء على دور هذه التقنيات في تمكين المؤسسات السعودية من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتسريع التحول الرقمي. كما سيتاح للحضور فرصة التواصل مع خبراء كلاوديرا لاستكشاف التطبيقات العملية لهذه الحلول المبتكرة.

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