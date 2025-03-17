الدوحة، قطر - مع تبقي فقط ثلاثة أسابيع قبل إغلاق باب الترشيحات، تدعو مشيرب العقارية وفاست كومباني الشرق الأوسط المصممين والمهندسين المعماريين والمبتكرين لتقديم مشاركاتهم في جوائز الابتكار عبر التصميم 2025 قبل الموعد النهائي في 10 أبريل. وستقام حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات النسخة الثانية من قمة الابتكار عبر التصميم السنوية في 21 مايو 2025 في مشيرب قلب الدوحة.

وبعد نجاح النسخة الأولى، التي استقطبت أكثر من 400 مشارك وقائد صناعة من مختلف أنحاء العالم في عام 2024، ستستكشف قمة 2025 تأثير التصميم عبر مجالات الأعمال والتكنولوجيا والمجتمع.

وصرح الدكتور حافظ علي عبدالله، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية: "أظهرت النسحة الأولى للابتكار عبر التصميم حاجة المنطقة لمنصة تحتفي بالتفكير التصميمي التحويلي. ولذلك ستجمع نسخة 2025 خبراء شهد لهم بإعادة تعريف المستقبل من خلال حلول تصميم مستدامة ومتمحورة حول الإنسان."

وستتضم قمة 2025 متحدثين بارزين منهم ديبي ميلمان، المصممة والمؤلفة؛ وميتشل يواخيم، المؤسس المشارك لشركة تيريفورم وان؛ وجو دوسيت، مؤسس جو دوسيت إكس بارتنرز؛ وشهيرة فهمي، المؤسس الرئيسي لشركة شهيرة فهمي للهندسة المعمارية.

ستكرم جوائز الابتكار عبر التصميم لهذا العام التميز عبر سبع فئات:

الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري

المنتج و العرض و التقديم

التجزئة والتجارب التفاعلية

التصميم المستدام

التصميم المدعوم بالتكنولوجيا

السفر والضيافة

المصمم الناشئ في الشرق الأوسط

وقال الدكتور حافظ أيضا: "أصبح التصميم محركًا حاسمًا للابتكار وحل المشكلات والميزة التنافسية. حيث تحتفي قمة وجوائز الابتكار عبر التصميم بالرواد الذين يستخدمون التصميم لتحويل الصناعات وخلق تأثير هادف."

وأضاف رافي رامان، ناشر فاست كومباني الشرق الأوسط: "سيكون الابتكار عبر التصميم المنصة الأساسية للمصممين وصانعي السياسات والشركات التي تتصدى للتحديات الحرجة اليوم وتشكل مستقبل التصميم."

ولقد كرمت الجوائز الأولى في 2024 شركة لاندور الاستشارية العالمية للعلامات التجارية عن التصميم المتمحور حول الإنسان، ومبتكر تكنولوجيا تشخيص القلب الدكتور ماريو غارسيا عن التصميم المدعوم بالتكنولوجيا، وشركة "ماد للهندسة المعمارية" عن التصميم المستدام، وباندورا عن تصميم الفخامة ونمط الحياة.

وتشمل أبرز فعاليات القمة عروضًا، ومناقشات، وورش عمل، وفرصا للتواصل مع مختصي المجال.

نُبذة عن مشيرب العقارية:

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030، بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

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