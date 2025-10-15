قدم البنك العربي رعايته البلاتينية لهاكاثون "ناسا لتطبيقات الفضاء لعام 2025 " الذي أقامته منظمة مينا غير الربحية، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبمشاركة أكثر من 250 شابًا وشابة من مختلف محافظات المملكة. وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام البنك العربي بمسؤوليته المجتمعية ودعمه للمبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب الأردني في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويعدّ هذا الحدث والذي يهدف إلى تعزيز العلوم والابتكار وتمكين الشباب، جزءاً من أكبر هاكاثون علمي عالمي تنظمه وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع شركائها الدوليين، حيث يُقام بالتزامن في أكثر من 160دولة و400 مدينة حول العالم، ويهدف الهاكاثون إلى تحفيز الإبداع واستخدام بيانات ناسا المفتوحة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجالات الفضاء والأرض والمناخ والطاقة.

وشهد الحدث الذي أقيم على مدار يومين في "The ARC" في مجمع الملك الحسين للأعمال، مشاركة نخبة من المبرمجين والمصممين والعلماء وروّاد الأعمال، حيث تضمن الحدث سلسلة من ورشات العمل وجلسات الإرشاد والتحديات التقنية. وقد أتيحت للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم في مجالات التفكير الإبداعي، والبرمجة، والاتصال العلمي، والابتكار المستدام، كما وفّر التحدي منصة للتعاون بين الطلبة ورواد الأعمال والخبراء الصناعيين لإيجاد حلول عملية لتحديات الأرض والفضاء.

وأكدت المهندسة سلام أبو الهيجا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة مينا والممثلة الرسمية لبرنامج NASA Space Apps Challenge في الأردن، على أهمية هذا الحدث في تمكين الشباب الأردني قائلة: "نعتزّ بالتعاون مع البنك العربي الراعي البلاتيني لهاكاثون "ناسا لتطبيقات الفضاء 2025"، والذي يعكس التزام البنك بدعم المبادرات العلمية والتكنولوجية الموجّهة للشباب. وأضافت: " لقد شكّل دعم البنك العربي عاملاً أساسياً في إنجاح هذا الحدث العالمي الأول من نوعه في الأردن، والذي أتاح للشباب فرصة الإبداع والتعلّم والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية من خلال العلوم والتكنولوجيا."

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يولي اهتماماً راسخاً بتمكين الشباب وبناء قدراتهم، إيماناً منه بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، حيث يحرص البنك على توفير الفرص التي تتيح للشباب تطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الإسهام الفاعل في بناء مجتمعاتهم وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

