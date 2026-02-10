أعلى توزيعات أرباح سنوية في تاريخ الشركة بواقع 64 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 18.5% على أساس سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلةً أداء تشغيلياً ومالياً قويّاً بفضل التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية أعمالها ومواصلة التميّز في أدائها التشغيلي. ونجحت الشركة في تحقيق توازن بين نمو الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف، ما انعكس بشكل ملحوظ على إجمالي الإيرادات والأرباح. ونمت إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة 8.7% متجاوزةً التوقعات التي حددتها الشركة، فيما توسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 46.1% متجاوزاً متوسط النطاق المستهدف الذي حددته الشركة، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية، ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 16.8% ليسجل مستوى قياسياً بلغ 2.9 مليار درهم. وبناءً على هذا الأداء المالي اللافت والمتناسق والمدعوم بالميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها الشركة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2025، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد، (وهو ما يمثل نسبة توزيع أرباح تقارب 100%)، وهي الأعلى في تاريخ شركة دو.

أبرز النتائج والمحطات الرئيسية خلال السنة المالية 2025:

تحقيق إنجازات استراتيجية رئيسية من خلال مواصلة التوسع في خدمات du Pay وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. تعزيز الحضور في أسواق رأس المال وزيادة مستويات السيولة من خلال الطرح العام الثانوي الناجح.

نمو الإيرادات بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.9 مليار درهم بدعم من الأداء التجاري القوي للشركة وبيئة الأعمال المحفزة في دولة الإمارات، والمبادرات الاستراتيجية المدروسة التي أطلقتها الشركة.

تنفيذ منضبط وفعّال للعمليات التشغيلية ما ساهم في نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4% إلى 7.3 مليار درهم، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.9 نقطة مئوية إلى 46.1%، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16.8% إلى 2.9 مليار درهم.

بلغت الكثافة الرأسمالية 14.3% لتعكس التوسع التدريجي في قطاع مراكز البيانات بما ينسجم مع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات على المدى البعيد.

نمو قوي في التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 14.4% لتصل إلى 5.1 مليار درهم بفضل قوة محفظة أعمال الشركة التي تتسم بقدرتها العالية على توليد التدفقات النقدية.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2025، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد، وهي الأعلى في تاريخ شركة دو.

ملخص أبرز النتائج المالية:[1]

مليون درهم نتائج الربع الرابع نتائج السنة المالية الربع الرابع 2025 الربع الرابع 2024 التغيّر 2025 2024 التغيّر الإيرادات 4,283 3,873 10.6% 15,905 14,636 8.7% إيرادات الخدمات 2,984 2,748 8.6% 11,455 10,551 8.6% الإيرادات الأخرى 1,299 1,125 15.5% 4,451 4,085 9.0% الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[2] 1,837 1,579 16.3% 7,338 6,470 13.4% هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) 42.9% 40.8% 2.1 نقطة مئوية 46.1% 44.2% 1.9 نقطة مئوية صافي الربح 724 585 23.8% 2,905 2,488 16.8% النفقات الرأسمالية[3] 860 729 18.0% 2,274 2,042 11.4% الكثافة الرأسمالية (%) 20.1% 18.8% 1.3 نقطة مئوية 14.3% 14.0% 0.3 نقطة مئوية التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية 976 850 14.9% 5,065 4,428 14.4%

وتعليقاً على النتائج المالية قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو):

"شكّل عام 2025 محطة مهمة ومحورية في مسيرة دو من حيث استمرارية زخم النمو وحجم الإنجازات التي حققتها عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها، إذ واصلت الشركة البناء على الأسس القوية التي أرستها خلال السنوات الماضية مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. وقد أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجية أعمالنا من خلال إنجازات ملموسة وذات أثر ملحوظ وقابل للقياس، شملت تعزيز جودة شبكات الاتصال، وتوسيع نطاق الربط الدولي، وتطوير البنية التحتية السحابية السيادية ومراكز البيانات، إلى جانب التوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية. وقد انعكس التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا في عام 2025 في تسجيل أداء مالي قوي للغاية، تمثّل في تحقيق نمو استثنائي في الإيرادات، وتوسّع هامش الأرباح الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وزيادة القدرة على توليد التدفقات النقدية. ويؤكد هذا الأداء فعالية وجودة تنفيذ استراتيجية أعمالنا بما يدعم مواصلة استثماراتنا الاستراتيجية بالتوازي مع تعزيز العوائد للمساهمين".

وأضاف آل مالك: "واستناداً إلى هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات أرباح بواقع 64 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية 2025، بما يعكس الثقة في قوة واستدامة أعمال الشركة. كما أسهم الطرح العام الثانوي الناجح في تعزيز مكانة دو في أسواق رأس المال من خلال زيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وتحسين السيولة، بما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وإطار الحوكمة الذي تعتمده وآفاق نمو معدلات الربحية على المدى الطويل. ولا تزال نظرتنا وتوقعاتنا المستقبلية إيجابية، في ظل مواصلتنا التركيز على تسريع وتيرة التحول، وتوسيع القدرات والبنية التحتية الرقمية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل تدعم إرساء أسس متينة لمستقبل رقمي أكثر استدامةً وازدهاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): "نجحنا خلال العام 2025 في تحويل توجهاتنا الاستراتيجية إلى نتائج تشغيلية ومالية قوية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 إلى 15.9 مليار درهم، متجاوزةً التوقعات التي حددناها، ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.3 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 46.1%، لتسجل الشركة توسعاً في الهامش للعام الرابع على التوالي. ويعكس هذا الأداء التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا في مجال خدمات الاتصال الأساسية التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا، إلى جانب تسارع وتيرة مساهمة القطاعات الرقمية الجديدة في تعزيز نتائج الشركة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيراداتنا. وقد مكّنتنا قدرتنا على إدارة مواردنا المالية بكفاءة عالية وقوة ميزانيتنا العمومية من مواصلة استثماراتنا الاستراتيجية في تطوير الشبكات، وتعزيز قدراتنا في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات. ويعزز نهجنا المتوازن والأداء المتميز لعملياتنا التشغيلية فضلاً عن استثماراتنا الاستراتيجية لمواكبة متطلبات المستقبل قدرتنا على مواصلة تحقيق نمو مستدام، وتوفير خدمات تتمحور حول متطلبات عملائنا، ودعم تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات".

وأضاف الحساوي: "وقد أسهمت هذه الاستثمارات في إحداث تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وموثوقية الشبكة والارتقاء بتجارب العملاء، ما عزّز مستويات الثقة والتفاعل مع مختلف فئات عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية. ومع تطلعاتنا إلى المرحلة المقبلة من مسيرة النمو، تتركز أولوياتنا على توسيع وتعزيز جودة وفعالية المنصات التي طورناها، ودعم نمو الإيرادات وتنوع مصادرها من خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة النمو في مجال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحلول السحابية، مع الحفاظ على إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".

قاعدة المشتركين

نمت قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 788 ألف مشترك خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وجاء هذا التوسع المستمر على مدار العام مدفوعاً بنمو متوازن عبر قاعدة مشتركي خدمات الدفع الآجل والدفع المسبق، إذ ارتفعت قاعدة مشتركي الدفع الآجل بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليون مشترك، فيما نمت قاعدة مشتركي الدفع المسبق بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليون مشترك .

واصلت شريحة مشتركي الدفع الآجل دورها كمحرّك رئيسي للنمو، مدعومة بعروض خدمات متميزة تستهدف فئات محددة من العملاء الأعلى قيمة، إضافة إلى الطلب القوي والمستمر من جانب قطاع الأعمال، وإطلاق الشركة لمجموعة متنوعة من عروض التجوال للمؤسسات، والطلب القوي على الأجهزة الذكية ولا سيما هاتف آيفون 17.

دورها كمحرّك رئيسي للنمو، مدعومة بعروض خدمات متميزة تستهدف فئات محددة من العملاء الأعلى قيمة، إضافة إلى الطلب القوي والمستمر من جانب قطاع الأعمال، وإطلاق الشركة لمجموعة متنوعة من عروض التجوال للمؤسسات، والطلب القوي على الأجهزة الذكية ولا سيما هاتف آيفون 17. تسارع نمو شريحة الدفع المسبق بدعم من باقات قيّمة مصممة خصيصاً لمختلف فئات العملاء، واستمرار جاذبية عروض العلامة التجاري "ألو" بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، وتوسيع نطاق قنوات ومتاجر البيع بالتجزئة في مناطق جديدة، إلى جانب قوة النشاط السياحي في الدولة، والحملات الموسمية المستهدفة، بما في ذلك عروض باقات " Flexi " الذي أطلقته الشركة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

بدعم من باقات قيّمة مصممة خصيصاً لمختلف فئات العملاء، واستمرار جاذبية عروض العلامة التجاري "ألو" بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، وتوسيع نطاق قنوات ومتاجر البيع بالتجزئة في مناطق جديدة، إلى جانب قوة النشاط السياحي في الدولة، والحملات الموسمية المستهدفة، بما في ذلك عروض باقات " " الذي أطلقته الشركة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات. أسهمت هذه المبادرات مجتمعة في تمكين دو من تلبية احتياجات مختلف شرائح عملائها والحفاظ على زخم نمو المشتركين على مدار العام.

واصلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت تحقيق نمو ملحوظ على مدار العام، مسجلة نمواً بنسبة 7.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 735 ألف مشترك. وبلغ صافي المشتركين الجدد 53 ألف مشترك خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مدفوعاً بنمو خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي" وخدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية .

يعود هذا النمو إلى الباقات المعززة التي أطلقتها الشركة لعملاء خدمات الهاتف الثابت، من بينها باقة "الاتصال المنزلي الأساسية" المطوّرة ، واستمرار الأداء القوي لخدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي الموجهة للأفراد من علامة فيرجن.

كما أسهم التوسع المستمر في الشبكة والتركيز على تعزيز الانتشار في المناطق ذات النمو المرتفع في دعم زخم المشتركين وترسيخه .

أبرز النتائج المالية في الربع الرابع والسنة المالية 2025:

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 10.6% على أساس سنوي إلى 4.3 مليار درهم. وبلغت الإيرادات السنوية 15.9 مليار درهم، بنسبة نمو 8.7 % على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي حددتها الشركة بتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 7 % .

جاء نمو الإيرادات السنوية مدعوماً بمساهمات ملموسة من مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية في الشركة. وواصلت خدمات الاتصالات الأساسية للشركة بما في ذلك خدمات الهاتف المتحرك وخدمات الهاتف الثابتة وخدمات مبيعات الجملة - تحقيق نمو ملحوظ، مدعومةً بالطلب المستمر على خدمات الاتصال والبيانات . وفي الوقت نفسه، واصلت الشركة توسعها خارج نطاق خدمات الاتصالات التقليدية، مع تزايد مساهمة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، إلى جانب الزخم المستمر في إيرادات الأجهزة الذكية . ويؤكد هذا التنوع في مصادر النمو قوة ومتانة مجالات الأعمال الأساسية للشركة وتقدمها في بناء مصادر إيرادات جديدة ومستدامة من خلال الخدمات والمنصات الرقمية التي تطورها.

ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع بنسبة 8.6% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار درهم. ونمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال السنة المالية 2025 بنسبة 8.0% لتبلغ 7.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو قاعدة المشتركين والتحول الإيجابي في مزيج الإيرادات من خلال مساهمة إيرادات خدمات الدفع الآجل باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، بما يعكس فعالية تنفيذ المبادرات التجارية، وآليات التسعير المنضبطة والجاذبة للعملاء، والنجاح المستمر في استقطاب العملاء الأعلى قيمة.

ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال الربع الرابع بنسبة 8.6% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم. ونمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال السنة المالية 2025 بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة المشتركين، وتحسّن مزيج الباقات نحو الفئات الأعلى قيمة، وعودة عروض خدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي إلى مسارها الطبيعي، بما يعكس القيمة العالية التي توفرها خدماتنا الموجهة لشريحة عملاء الهاتف الثابت وانتشار الشبكة في سوق آخذة في التوسع.

بنسبة 8.6% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم. ونمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة المشتركين، وتحسّن مزيج الباقات نحو الفئات الأعلى قيمة، وعودة عروض خدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي إلى مسارها الطبيعي، بما يعكس القيمة العالية التي توفرها خدماتنا الموجهة لشريحة عملاء الهاتف الثابت وانتشار الشبكة في سوق آخذة في التوسع. ارتفعت "الإيرادات الأخرى" خلال الربع الرابع بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم. ونمت "الإيرادات الأخرى" خلال السنة المالية 2025 بنسبة 9.0% لتبلغ 4.5 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مواصلة الشركة توسيع نطاق أعمالها في هذا المجال، وبدء تحقيق إيرادات متكررة من مشاريع مراكز البيانات، بما يبرز استمرار تنويع مصادر الدخل خارج نطاق خدمات الاتصال التقليدية، وزيادة مساهمة الإيرادات من القنوات والمنصات الرقمية الجديدة. كما ساهم ارتفاع إيرادات مبيعات الجملة في تعزيز إجمالي الإيرادات الأخرى، مدعومة بخدمات التجوال نتيجة تدفقات السياح، إلى جانب تحسّن مبيعات الأجهزة الذكية عقب إطلاق هاتف آيفون 17.

بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم. ونمت "الإيرادات الأخرى" بنسبة 9.0% لتبلغ 4.5 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مواصلة الشركة توسيع نطاق أعمالها في هذا المجال، وبدء تحقيق إيرادات متكررة من مشاريع مراكز البيانات، بما يبرز استمرار تنويع مصادر الدخل خارج نطاق خدمات الاتصال التقليدية، وزيادة مساهمة الإيرادات من القنوات والمنصات الرقمية الجديدة. كما ساهم ارتفاع إيرادات مبيعات الجملة في تعزيز إجمالي الإيرادات الأخرى، مدعومة بخدمات التجوال نتيجة تدفقات السياح، إلى جانب تحسّن مبيعات الأجهزة الذكية عقب إطلاق هاتف آيفون 17. ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع بنسبة 16.3% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وبلغ هامش الربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 42.9%. وبلغت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.3 مليار درهم بنمو قدره 13.4%، فيما توسّع الهامش إلى 46.1%، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالسنة المالية 2024. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بتحسّن مزيج الإيرادات ضمن شريحتي خدمات الهاتف المتحرك والهاتف الثابت، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف. ورغم ارتفاع تكاليف العمولات ونفقات التسويق، وزيادة التكاليف المرتبطة بالأجهزة الذكية، والتي هدفت إلى تعزيز فعالية المبادرات التجارية التي أطلقتها الشركة ودعم مسارات النمو، فقد تم تعويض ذلك وأكثر من خلال ضبط التكاليف ذات الصلة بالموارد البشرية، وتنفيذ بعض مبادرات التحول التقني داخلياً، وتحسّن كفاءة عمليات التحصيل، بما يعكس قوة الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج الأعمال .

بنسبة 16.3% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وبلغ هامش الربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 42.9%. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.3 مليار درهم بنمو قدره 13.4%، فيما توسّع الهامش إلى 46.1%، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالسنة المالية 2024. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بتحسّن مزيج الإيرادات ضمن شريحتي خدمات الهاتف المتحرك والهاتف الثابت، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف. ورغم ارتفاع تكاليف العمولات ونفقات التسويق، وزيادة التكاليف المرتبطة بالأجهزة الذكية، والتي هدفت إلى تعزيز فعالية المبادرات التجارية التي أطلقتها الشركة ودعم مسارات النمو، فقد تم تعويض ذلك وأكثر من خلال ضبط التكاليف ذات الصلة بالموارد البشرية، وتنفيذ بعض مبادرات التحول التقني داخلياً، وتحسّن كفاءة عمليات التحصيل، بما يعكس قوة الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج الأعمال ارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع بنسبة 23.8% على أساس سنوي ليصل إلى 724 مليون درهم. وبلغ صافي الربح السنوي 2.9 مليار درهم بنمو سنوي قدره 16.8%، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واستقرار نفقات الإهلاك والاستهلاك، بما يعكس الزخم المستمر للربحية .

بنسبة 23.8% على أساس سنوي ليصل إلى 724 مليون درهم. وبلغ صافي الربح 2.9 مليار درهم بنمو سنوي قدره 16.8%، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واستقرار نفقات الإهلاك والاستهلاك، بما يعكس الزخم المستمر للربحية بلغ الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الرابع 860 مليون درهم. وبلغت النفقات الرأسمالية السنوية 2.3 مليار درهم، فيما بلغت الكثافة الرأسمالية 14.3% (مقارنة بـ 14.0% في عام 2024)، وهو ما يعكس ازدياد استثمارات الشركة في مجال مراكز البيانات دعماً لاستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات.

860 مليون درهم. وبلغت النفقات الرأسمالية 2.3 مليار درهم، فيما بلغت الكثافة الرأسمالية 14.3% (مقارنة بـ 14.0% في عام 2024)، وهو ما يعكس ازدياد استثمارات الشركة في مجال مراكز البيانات دعماً لاستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات. ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – النفقات الرأسمالية) خلال الربع الرابع بنسبة 14.9% إلى 976 مليون درهم، فيما بلغ التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية خلال السنة المالية 2025 نحو 5.1 مليار درهم، بنمو قدره 14.4%، ما يعكس نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وزيادة وتيرة النفقات الرأسمالية. ويواصل هذا التدفق النقدي القوي تعزيز الوضع المالي للشركة ومتانة ميزانيتها العمومية، ويمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع الاستثمارات في مجالات ذات إمكانات نمو واعدة ومواصلة تقديم عوائد مجزية للمساهمين.

بنسبة 14.9% إلى 976 مليون درهم، فيما بلغ التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية نحو 5.1 مليار درهم، بنمو قدره 14.4%، ما يعكس نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وزيادة وتيرة النفقات الرأسمالية. ويواصل هذا التدفق النقدي القوي تعزيز الوضع المالي للشركة ومتانة ميزانيتها العمومية، ويمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع الاستثمارات في مجالات ذات إمكانات نمو واعدة ومواصلة تقديم عوائد مجزية للمساهمين. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية عن النصف الثاني من العام 2025 بواقع 40 فلساً للسهم الواحد ليصل إجمالي توزيعات الأرباح التي أوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد، بنمو سنوي قدره 18.5%، وهو ما يمثل نسبة توزيع أرباح قدرها 99.9% من الأرباح، ما يعكس ثقة مجلس الإدارة في قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية، وقوة ميزانيتها العمومية، والتزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

نبذة عن دو

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

