ارتفاع الإيرادات بنسبة 41% لتصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي)

ارتفاع المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز بنسبة 44% لتبلغ 120.4 مليار درهم إماراتي (32.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 49% لتصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي) مع الحفاظ على هامش قوي بنسبة 51 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والرائدة في مجال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصّة الأغلبية فيها، عن تسجيلها أداءً استثنائياً في الربع الثالث من عام 2025 (من يوليو إلى سبتمبر)، ما يرسّخ القدرة التنافسية العالية للشركة واستقرارها.

أبرز النتائج:

نمو المبيعات : حققت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 52,9 مليار درهم إماراتي (14.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ48 مليار درهم إماراتي (13.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة نسبتها 10%. ويُعزى هذا النمو إلى الإطلاق الناجح لـ33 مشروعاً جديداً ضمن المجمعات الرئيسية لإعمار، ما يعزز مكانتها الريادية في سوق العقارات بدولة الإمارات .

حققت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 52,9 مليار درهم إماراتي (14.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ48 مليار درهم إماراتي (13.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة نسبتها 10%. ويُعزى هذا النمو إلى الإطلاق الناجح لـ33 مشروعاً جديداً ضمن المجمعات الرئيسية لإعمار، ما يعزز مكانتها الريادية في سوق العقارات بدولة الإمارات نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: يعكس هذا النمو الزخم القوي في المبيعات، إذ ارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 120,4 مليار درهم إماراتي (32.8 مليار دولار أمريكي) حتى 30 سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 44% مقارنةً بـ83,7 مليار درهم إماراتي (22.8 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشّر بإيرادات مستقبلية عالية على مدى السنوات المقبلة .

يعكس هذا النمو الزخم القوي في المبيعات، إذ ارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 120,4 مليار درهم إماراتي (32.8 مليار دولار أمريكي) حتى 30 سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 44% مقارنةً بـ83,7 مليار درهم إماراتي (22.8 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشّر بإيرادات مستقبلية عالية على مدى السنوات المقبلة نمو الإيرادات : سجّلت إعمار للتطوير إيرادات بلغت 17,6 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 41% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعةً بالطلب المستمر والكفاءة في تنفيذ المشاريع.

سجّلت إعمار للتطوير إيرادات بلغت 17,6 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 41% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعةً بالطلب المستمر والكفاءة في تنفيذ المشاريع. الأرباح: بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 8,9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 49%، فيما وصل صافي الأرباح (قبل احتساب الضرائب) إلى 9,8 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 49% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى الكفاءة التشغيلية العالية، ما يعكس هامش ربحٍ صافٍ قدره 55%.

بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 8,9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 49%، فيما وصل صافي الأرباح (قبل احتساب الضرائب) إلى 9,8 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 49% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى الكفاءة التشغيلية العالية، ما يعكس هامش ربحٍ صافٍ قدره 55%. رضا العملاء: تواصل إعمار التزامها بتسليم مشاريع عالية الجودة وتحقيق مستويات متميزة من رضا العملاء، ما يعزز ثقة العملاء وأصحاب المصالح ويُرسّخ علاقات طويلة الأمد معهم.

تواصل إعمار التزامها بتسليم مشاريع عالية الجودة وتحقيق مستويات متميزة من رضا العملاء، ما يعزز ثقة العملاء وأصحاب المصالح ويُرسّخ علاقات طويلة الأمد معهم. الاستدامة : تمضي الشركة قُدماً في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة عبر جميع مشاريعها، مع التركيز على كفاءة الطاقة، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز المسؤولية البيئية .

تمضي الشركة قُدماً في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة عبر جميع مشاريعها، مع التركيز على كفاءة الطاقة، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز المسؤولية البيئية مشروع دبي مانشنز: شهد الربع الثالث من عام 2025 إطلاق مشروع "دبي مانشنز " ، وهو معلم عمراني يجمع بين الفخامة والتصميم الإبداعي وأسلوب الحياة الحضرية العصرية. وقد استقطب المشروع اهتماماً واسعاً منذ الإعلان عنه، ويجسّد التزام إعمار الراسخ بإرساء معايير جديدة في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة .

قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "إنّ نجاحنا هو خير دليل على القيادة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها الرشيدة، بجانب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه إعمار. لا شكّ أن النتائج المالية مهمّة، لكن ما يلهمني بحق هو رؤية أفكارنا تتحوّل إلى مجتمعات نابضة بالحياة. ففي إعمار، كل إنجاز نحقّقه إنّما هو انعكاس لالتزامنا بتحويل الطموح إلى واقعٍ ملموس، وتصميم مساحات يعيش فيها الناس الحياة بكامل تفاصيلها، ويبنُون روابط حقيقية، ويتخيلون ما يمكن أن يحمله المستقبل من فرص وإمكانات."

نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع:

إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها مجمّع روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي (دبي مارينا)، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب، ومرسى راشد لليخوت، وذا فالي، وذا أويسيس، وإعمار بيتشفرونت، وجراند بولو كلوب آند ريزورت. وقامت بتسليم حوالي 79,000 وحدة سكنية منذ العام 2002. ولدى الشركة مبيعاتٍ متراكمة بقيمة 120.4 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة، التي تعمل حالياً على تسليم ما يزيد على 47,200 وحدة سكنية قيد التطوير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://properties.emaar.com/en/investor-relations/emaar-development-pjsc/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

PR@emaar.ae

-انتهى-

#بياناتشركات