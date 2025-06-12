تتويجاً لعام استثنائي من التوسع الاستراتيجي والريادة الرقمية والأداء المالي المتميز

البنك يحصد ثلاث جوائز محلّية، بما في ذلك "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك استثماري بمجال أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فاز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بثماني جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2025.

تفوق البنك على أدائه في نسخة العام الماضي من حفل الجوائز؛ حيث حصد هذا العام خمس جوائز إقليمية يأتي في مقدمتها جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط". ونال البنك هذا التكريم تقديراً لأدائه المالي الاستثنائي في العام الماضي، حيث بلغ صافي أرباحه 23 مليار درهم إماراتي بزيادة سنوية قدرها 7%، فيما حققت محفظته الائتمانية نمواً ممتازاً أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العمليات الدولية للبنك اليوم بنسبة 31% من إجمالي إيراداته، مما يعكس نجاح استراتيجيته التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني الأفضل كذلك في ابتكارات التمويل المستدام، حيث فاز بجائزتي "أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط"، و"أفضل صفقة للحوكمة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط 2025". وقام البنك في عام 2024 بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي متوافقة تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض. ومع إطلاقه أول وديعة ثابتة مستدامة، استقطب البنك تدفقات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. كما ساهمت شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، البنك الاستثماري العالمي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال عام 2024 في ترتيب عمليات تمويل مستدامة تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك مكانة بارزة بين أفضل 12 منسق عالمي لإصدارات سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية في الأسواق الناشئة.

ومع ارتفاع إيراداته من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11%، يعكس هذا الأداء التزام البنك بريادة الأعمال، والتنويع الاقتصادي، والابتكار الرقمي؛ مما أكسبه جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع الجوائز. بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك استراتيجيته في توظيف التقنيات الرقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي عام 2024، تم فتح ما يقارب 80% من حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك الإمارات دبي الوطني رقمياً، وكان ذلك ثمرة التجربة الرقمية الشاملة التي يوفرها البنك لتسهيل انضمام العملاء.

وحاز البنك أيضاً على جائزة "أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط"، وذلك لإحداثه تحولاً شاملاً في تجربة العملاء على مدار 18 شهراً الماضية، ودمجه هذا التحوّل عبر جميع مستويات العمليات والحوكمة والثقافة المؤسسية والبنية التحتية التكنولوجية بهدف تحسين جميع نقاط التواصل الرئيسية مع العملاء.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني نجاحاً كبيراً كذلك على المستوى المحلّي مع فوزه بثلاث جوائز عن "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك استثماري بمجال أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025"، ويعود ذلك لتحقيقه نمواً في الأصول بنسبة 16% على أساس سنوي، ومنحه قروضاً جديدة بقيمة 160 مليار درهم إماراتي (43.6 مليار دولار أمريكي)، والحفاظ على حصة الثلث في سوق بطاقات الائتمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" - الذراع الاستثماري للبنك – سيطرة واضحة كذلك في مشهد عمليات الطرح العام الأولي بالدولة، حيث قدمت المشورة بشأن صفقات بارزة في أسواق رأس المال، ومنها أكبر طرح عام أولي في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "لولو للتجزئة"، وكذلك الطرح العام الأولي لشركة "سبينس"، مما ساهم في تحقيق طلب قوي من فئات المستثمرين المختلفة. وتجلت المساهمات الكبيرة للبنك في مجال التمويل المستدام من خلال ترتيب عمليات تمويل مستدامة تجاوزت قيمتها 34.3 مليار دولار أمريكي، ليتبوء بذلك مكانة بارزة بين أفضل المنسقين العالميين لإصدارات سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية في الأسواق الناشئة.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا الفوز بثماني جوائز في نسخة هذا العام من حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز. ويؤكد ذلك استمرار الأداء المتميز للبنك وسعيه الدائم لترسيخ مكانته بين أكبر البنوك الإماراتية وأكثر المؤسسات المالية ربحيةً في المنطقة. وفي إطار هذه المساعي، نحرص دوماً على بناء روابط أعمق مع عملائنا من خلال تقديم تجارب مصرفيّة غامرة لهم. ويساهم ذلك - إلى جانب التزامنا الراسخ بالاستدامة – بتعزيز ولاء العملاء في وقت يزداد فيه الإقبال على الخيارات المصرفية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية. وباعتبارنا مؤسسة مالية إماراتية، نفخر بتقديم حلول مالية غير مسبوقة بما يعزز ريادتنا في مجال الابتكار المصرفي محلّياً وإقليمياً."

ويُعتبر هذا التكريم المرموق في حفل توزيع جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2025 الأحدث ضمن سلسلة الجوائز التي حصدها بنك الإمارات دبي الوطني؛ حيث فاز العام الماضي بجوائز "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط"، و"أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط" خلال "حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024". كما حصل على جائزتي "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر" العالمية لعام 2024.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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