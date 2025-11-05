​​​​​تشكل البطولة منصة انطلاق لجيل جديد من الرياضيين من أصحاب الهمم، تسهم في بناء الثقة وروح المجتمع وتعزيز فرص التمكين من خلال الرياضة

باب التسجيل مفتوح أمام الرياضيين والعائلات للمشاركة في عطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالأنشطة والتفاعل المجتمعي، التي ستُقام في المنتزه المجتمعي "ويست ياس" يومي 7 و8 نوفمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار عن تعزيز شراكتها مع أكاديمية "أبطال الأمل" بصفتها الراعي الاستراتيجي الرئيسي لبطولة "ألعاب الأمل" 2025، وهي منصة رياضية شاملة تهدف إلى تمكين فئة الشباب من أصحاب الهمم وعائلاتهم. وقد تأسست بطولة "ألعاب الأمل" من قبل "أبطال الأمل" – الأكاديمية الرياضية الشاملة الرائدة بدولة الإمارات التي تدعم أكثر من 800 من أصحاب الهمم – وتهدف إلى جمع الرياضيين وعائلاتهم والمتطوعين على مدى يومين من الأنشطة الرياضية والاحتفالات، بما يُلهم الأشخاص من جميع القدرات والهمم على التواصل والمنافسة والتميز.

وقد تطورت فعاليات ألعاب الأمل، في نسختها الرابعة هذا العام، لتصبح حدث مجتمعي بارز يُعيد تعريف مفهوم الرياضة الشاملة في دولة الإمارات، حيث تجاوزت كونها مجرد بطولة تنافسية لتصبح منصة انطلاقة لجيل جديد من الرياضيين من أصحاب الهمم، ومساحة يكتشف فيها الشباب قدراتهم، وتلتقي فيها العائلات عبر تجارب مشتركة، وتتوحّد المجتمعات للاحتفاء بالإنجازات دون حدود. وتقدّم البطولة هذا العام تجربة جديدة بعنوان "الاحتفال في الحديقة"، حيث سيتم تحويل المنتزه المجتمعي "ويست ياس" التابع للدار إلى وجهة نابضة بالحياة تجمع بين الرياضة والأنشطة العائلية والترفيه والأجواء الاحتفالية، وذلك يومي 7 و8 نوفمبر 2025.

وفي هذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار: "تعكس شراكتنا مع بطولة ألعاب الأمل التزام الدار بتطوير أماكن شاملة ومهيأة للجميع، حيث يمكن لكل فرد، بغضّ النظر عن قدراته، الاستمتاع بتجارب تُعزز روح الترابط والانتماء. ومن خلال هذه المبادرة، نعمل معاً على إتاحة الفرصة أمام العائلات والمجتمعات للتقارب عبر الرياضة والأنشطة الترفيهية، بما يُرسخ أهمية الشمول والتعاطف وتكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة المجتمعية".

من جانبها، قالت هولي مورفي، الرئيس التنفيذي ومؤسس "أبطال الأمل": "بطولة ألعاب الأمل ليست مجرد فعالية رياضية، بل هي احتفاء بالشمول والشجاعة وروح المجتمع. ففي كل عام، يجتمع الرياضيون والعائلات والمتطوعون ليُثبتوا ما يمكن تحقيقه حين نؤمن ببعضنا البعض. كما أن الطاقة والفرح والعزيمة التي تملأ أجواء المنتزه تلهمنا جميعاً وتذكّرنا الذ نسعى لأجله. ولم يكن تحقيق هذا النجاح ممكناً لولا المشاركة الفاعلة من أصحاب الهمم في جميع أنحاء دولة الإمارات والدعم الكبير من الدار، التي شكّل التزامها بالدمج المجتمعي وإيمانها برؤية أبطال الأمل عنصراً محورياً في نمو ونجاح البطولة. وقد ساعدتنا الدار في إنشاء منصة تُبرز مواهب الرياضيين من أصحاب الهمم، وفي الوقت نفسه، ألهمت المجتمع الأوسع للتكاتف والاحتفاء بالإنجاز والوحدة".

وبدوره، قال علي بن صميدة، أحد المشاركين للمرة الثانية في البطولة: "عندما أشارك في ألعاب الأمل أشعر بالفخر، ليس لأنني أتنافس، بل لأنني جزء من شيء أكبر. ونُشجع بعضنا البعض دائماً، فالأمر لا يتعلق بالفوز فقط، بل بالصداقة والثقة وتطوير المهارات التي ستفيدني في المستقبل".

تأتي البطولة تماشياً مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، وتدعم الجهود الوطنية لتعزيز الدمج المجتمعي، كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث (الصحة والرفاه)، والهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة). وتعكس البطولة التزام الدار المستمر بترسيخ مبادئ الشمول وسهولة الوصول ضمن مجتمعاتها، وتحويل وجهات مثل جزيرة ياس إلى أماكن يمكن للجميع – من سكان وزوار وعائلات – المشاركة فيها بشكل كامل.

وستُقام بطولة "ألعاب الأمل" 2025 يومي 7 و8 نوفمبر 2025 في المنتزه المجتمعي "ويست ياس"، حيث تبدأ الفعاليات يوم 7 نوفمبر من الساعة 3:00 عصراً حتى 8:00 مساءً، ويوم 8 نوفمبر من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً، ومن الساعة 4:00 عصراً حتى 8:00 مساءً. وترحب هذه الفعالية بالجمهور، ويمكن لأصحاب الهمم والعائلات والمتطوعين معرفة المزيد عبرhttps://heroesofhopeuae.com /

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

