تتضمن قدرات الضمان الجديدة إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي للاتصال داخل الشبكة وخارجها، ما يتيح لمزودي الخدمات بناء تجارب مرنة ومربحة للمشتركين في المنزل والهاتف المحمول تدعم الذكاء الاصطناعي.

تقدم الأطراف التي تبنت هذه الابتكارات قبل غيرها حالياً تجارب آمنة وتنافسية متصلة بالذكاء الاصطناعي، ما يحسن الشبكات ويعزز أداء الأعمال ونتائج العملاء.

المؤتمر العالمي للجوال: أعلنت سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، الشركة الرائدة في مجال الأمن والشبكات، عن ابتكارات جديدة في مجال الشبكات تمكن مزودي الخدمات من تقديم خدمات متمايزة وتجارب مضمونة متصلة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وتعمل حلول Agile Services Networking من سيسكو على تطوير الطريقة التي يقوم بها مزودو الخدمات ببناء وتشغيل شبكاتهم بشكل جذري، ما يتيح طرقاً جديدة لتحقيق الدخل من الخدمات اللازمة للتنافس في سوق الذكاء الاصطناعي. وتجمع هذه البنية، التي تعد بمثابة مخطط للنمو، بين التوجيه عالي السرعة والغني بالميزات لنظام Silicon One وتجربة موحدة للبرمجيات وبروتوكول إنترنت وبصريات متقارب داخل شبكة واحدة سلسة. وقد نجح بالفعل أوائل من تبنى هذه الحلول، مثل شركة Arelion وLumen وReliance Jio، في تحسين أداء شبكاتهم بشكل كبير ما أدى إلى خفض في التكاليف وتوليد أعمال جديدة وتحسين تجربة العملاء.

وفي تعليقه على هذه الابتكارات، قال جيتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة سيسكو: " إن وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مذهلة. فقد بدأت الاختراقات التقنية للتو في التحول إلى تجارب جديدة للمستهلكين وتطبيقات للشركات ستعيد تشكيل كيفية عمل العالم وتواصله. ويقدم هذا التحول فرصًا هائلة لمقدمي الخدمات لتنمية أعمالهم وخفض التكاليف من خلال تحديث بنيتهم التحتية للذكاء الاصطناعي. تتمتع سيسكو بمكانة مثالية لمساعدة مزودي الخدمات على تحقيق الدخل من مصادر الدخل الجديدة هذه، وتوفر حلولAgile Services Networking من سيسكو للعملاء تكنولوجيا السليكون والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتمكينهم من للابتكار وتحقيق النجاح."

حلول Agile Services Networking من سيسكو: ضمان شامل لتجارب متمايزة للمشتركين

تقوم سيسكو بتوسيع حلول Agile Services Networking من خلال ابتكارين جديدين يوفران رؤية في الوقت الفعلي لكل من الاتصال داخل الشبكة وخارجها، بما يقدم ضماناً حقيقياً شاملاً. ويتم من خلال الجمع بين هذه الحلول، تمكين الرؤية للمستخدمين المتصلين سواء من المنزل أو بالاتصال المتنقل عبر الشبكات الأساسية لمزودي الخدمات والخدمات السحابية خارج الشبكة.

أجهزة ThousandEyes المتصلة: تعمل على توسيع نطاق قوة منصة Cisco ThousandEyes لتشمل مزودي الخدمات من خلال رؤية لا مثيل لها عبر تجارب المشتركين، بدءاً من الخدمات المنزلية وصولاً إلى الخدمات خارج الشبكة. ومع التعمق في أداء الشبكة للميل الأخير، يمكن لمزودي الخدمات التخفيف من حدة المشكلات قبل أن يتأثر بها المستخدمون، والتنافس على تقديم أفضل التجارب، وليس فقط في مجال السرعة.

المتصلة: تعمل على توسيع نطاق قوة منصة لتشمل مزودي الخدمات من خلال رؤية لا مثيل لها عبر تجارب المشتركين، بدءاً من الخدمات المنزلية وصولاً إلى الخدمات خارج الشبكة. ومع التعمق في أداء الشبكة للميل الأخير، يمكن لمزودي الخدمات التخفيف من حدة المشكلات قبل أن يتأثر بها المستخدمون، والتنافس على تقديم أفضل التجارب، وليس فقط في مجال السرعة. ضمان اتصال مزود الخدمة: تعمل ميزة "تجربة المستخدم" الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز أداء شبكة مزودي خدمات الجوال. ويمكن لمزودي الخدمات من خلال رؤى حركة المرور في الوقت الفعلي وذكاء الطلب التنبؤي، تحسين تجربة المستخدم وتقليل الازدحام وزيادة السرعة وضبط استخدام الطيف بشكل ديناميكي.

وبفضل إمكانية الرؤية المحسنة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعمل مزودو الخدمات مثل Virgin Media O2 وOdido على الاستفادة من الضمان لزيادة رضا العملاء وتحسين صافي نقاط الترويج (NPS)، واكتشاف فرص جديدة للخدمات المتمايزة وتقليل معدل خسارة العملاء.

وقال جاريث ليستر، مدير منتجات العملاء في شركة Virgin Media O2: "في صناعة تتوحد بسرعة حول نفس نوع الشبكة والخدمة، فإننا نفخر بتسريع جميع الطرق التي نقدم بها خدمة أفضل وقيمة أكبر لملايين العملاء الذين يعتمدون علينا. ولطالما اشتهرت شركتنا بالسرعات الفائقة التي تقدمها، وقد أصبحنا الآن، مع دعم أجهزة ThousandEyes المتصلة المدعومة بخدمة الدعم الذكي، قادرين على رؤية وقياس اتصال عملائنا وتجربتهم في منازلهم بشكل استباقي في الوقت الفعلي".

بدوره، قال خوان ألبرتو بريسكولي، رئيس قسم شبكات الوصول في شركة Odido هولندا: "يمثل تقديم تجربة عملاء استثنائية أهم أولوياتنا في شركة Odido. ويمكن لنا من خلال ميزة تجربة المستخدم في حل ضمان اتصال مزود الخدمة ’Provider Connectivity Assurance‘ من سيسكو، توفير رؤى أعمق للشبكة فيما يتعلق بمعدل نقل البيانات وزمن الاستجابة والأداء الحقيقي للتطبيق. كما أن إمكانية نشر الحل مباشرة على البنية التحتية الحالية تلغي الحاجة إلى أي أجهزة إضافية أو إعادة تكوين الشبكة، مما يجعل التنفيذ سلساً للغاية. ومع استمرار ارتفاع الطلب على منتج الوصول اللاسلكي الثابت، فإن الحصول على فهم دقيق وفي الوقت الفعلي لتجربة المستخدم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

إطلاق العنان لـ "الابتكار كخدمة" لمشغلي شبكات الهاتف المحمول

تقدم شركة سيسكو قدرات جديدة لمنصة خدمات الهاتف المحمول لتسريع نمو الإيرادات لمزودي الخدمات، بما في ذلك منظومة التطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات، وخدمات الشبكة المتقدمة للأفراد والأماكن والأشياء، وكل ذلك يتم تقديمه كخدمة.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تُحدث ثورة في طريقة اتصال المؤسسات وحمايتها في عصر الذكاء الاصطناعي. ولأكثر من 40 عامًا، نجحت سيسكو في ربط العالم بأمان. وبفضل حلولها وخدماتها الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المرونة الرقمية. تلتزم سيسكو ببناء مستقبل أكثر اتصالاً وشمولاً للجميع. اعرف المزيد من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

سيسكو وشعار سيسكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مُسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

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