الشارقة: عقد مجلس إدارة شركة الشارقة لخطوط الأنابيب "أنابيب" اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ أحمد بن عبدالله الثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة أعمال الشركة لعام 2025، ونهجها الذي حقق إنجازات وتقدماً وتطوراً في مختلف مشاريعها، وغيرها من المقترحات والخطط التي تسهم في استمرار مسيرة التنمية والتقدم في الشركة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من المواضيع المحورية ومن أبرزها الميثاق المعد للجان الشؤون المالية والإدارية والتطويرية، واستعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، كما ناقش المجلس الأفكار والمشاريع القادمة لعام 2025، والخطط الكفيلة بدعم استمرارية التقدم وتوسيع نطاق أعمال الشركة.

وقال سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشركة:"نواصل في شركة الشارقة لخطوط الأنابيب العمل على تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، ودعم خطط التطوير في الشركة بما في ذلك الجوانب الإدارية والفنية، بما يحقق أهداف الشركة الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة وحضورها في الأسواق الإقليمية."

وأشار الصايغ إلى أن الاجتماع أشاد بكل ما حققته الشركة من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل، مؤكدين على أهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق النجاحات المتواصلة، ما يعكس مكانة الشركة الرائدة في قطاع خطوط الأنابيب.

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