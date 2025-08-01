تعزز التزامها المستمر على مدى 11 عامًا مع مهرجان "آرابيان سايتس" السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية

تمكين الشباب وتعميق الترابط المجتمعي عبر التعليم والإبداع والتبادل الثقافي الهادف

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - جدّدت شركة الهلال للمشاريع، الشركة المتنوعة والرائدة متعددة الجنسيات ومقرها إمارة الشارقة، شراكتها مع مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي. في خطوة تؤكد التزامها المتواصل بتمكين الشباب، ودعم مسارات التعبير الفني، وتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين المجتمعات.

ويُعد مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والناشئة، الذي تنظمه مؤسسة "فن – الشارقة للفنون الإعلامية للأطفال والناشئة"، منصة رائدة في اكتشاف ورعاية المواهب السينمائية الشابة في المنطقة. ومع اقتراب موعد دورة 2025، التي ستُعقد بين 6 و12 أكتوبر، يستعد المهرجان لاستقبال مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية التي يقدّمها مبدعون عرب من مختلف الأجيال، إلى جانب استقطاب نخبة من صنّاع الأفلام والمربين والجمهور الشاب من حول العالم.

وعلّقت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المدير العام لمؤسسة فن ومهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب، قائلة

"تحوّل مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب إلى منصة عالمية بكل معنى الكلمة؛ لا تكتفي بإلهام صنّاع الأفلام الشباب، بل تعكس أيضًا التزام الشارقة الراسخ بالحوار الثقافي والابتكار الإبداعي. ومن خلال شراكتنا الممتدة مع شركة الهلال للمشاريع، نواصل توفير فرص هادفة للأطفال والناشئة لسرد قصصهم، واستكشاف تجارب إنسانية متنوعة، والتواصل مع العالم من حولهم."

وتأتي هذه الشراكة مع مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب انطلاقًا من إيمان الهلال للمشاريع الراسخ بتعزيز التعاون بين الثقافات، وامتدادًا حقيقيًا لرؤية الشركة في توظيف التعليم والإبداع والمسؤولية الاجتماعية لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتماسكًا. وهو التزام يتجلّى أيضًا في دعمها المتواصل لمهرجان "آرابيان سايتس" السينمائي في واشنطن، للعام الحادي عشر على التوالي.

وفي هذا السياق، قال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع:"في الهلال للمشاريع، نؤمن بأن التبادل الثقافي يشكّل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر ترابطًا وتفاهمًا، وقادر على إحداث أثر حقيقي يتجاوز الحدود. إن استمرارنا في دعم مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب يُجسد التزامنا برعاية المنصات التي تُلهم الجيل القادم من رواة القصص وتمنحهم مساحة للتعبير الحر والإبداع. فالفن السينمائي هو لغة عالمية توحّد البشر رغم اختلافاتهم، ومن خلال شراكاتنا نطمح إلى تمكين الشباب من استكشاف رؤى جديدة، والتواصل مع ثقافات متعددة، والمساهمة في تشكيل عالم أكثر تعاطفًا وتلاحمًا."

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

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عن مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب

يُعد مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب أول مهرجان سينمائي للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وتنظمه مؤسسة "فن – الشارقة للفنون الإعلامية للأطفال والناشئة"، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. ويهدف المهرجان إلى تنمية الثقافة الإعلامية لدى الأطفال واليافعين، وتعزيز إبداعاتهم، وتسليط الضوء على أفضل ما يقدّمه فن السينما من أعمال موجهة للأطفال والناشئة، أو من إنتاجهم، أو تتناول قضاياهم.

وتُقام نسخة عام 2025 من المهرجان خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر.

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