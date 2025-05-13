2025 حتى تاريخه 2024 حتى تاريخه أبريل 2025 أبريل 2024 6.7 مليون 5.7 مليون 1.7 مليون 1.4 مليون المسافرون 87% 86% 89% 84% عامل حمولة المسافرين 99 89 حجم الأسطول المشغّل 72 68 وجهات المسافرين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أبريل 2025، والتي عكست استمرارها في النمو والأداء القوي.

ورحبت شركة الطيران بـ1.7 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي ومع استمرارها في النمو. كما سجّلت متوسط عامل حمولة بلغ 89% في أبريل، مقابل 84% في أبريل 2024، مع المحافظة على زيادة قدرتها الاستيعابية وحجم الأسطول التشغيلي.

على أساس سنوي، استقبلت الاتحاد 6.7 مليون مسافرين، بزيادة 1 مليون مسافر عن الفترة نفسها من العام 2024 لتحافظ على مسيرتها الثابتة لنقل أكثر من 21 مليون مسافر خلال 2025.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "كان شهر أبريل شهراً استثنائياً بالنسبة للاتحاد، مع نمو عدد المسافرين بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع نقل حوالي 7 ملايين ضيف خلال الأشهر الأولى وحدها، نحن نبني زخماً قوياً نحو عام قياسي آخر."

"‘ويظهر تسجيل عامل حمولة الركاب نسبة 89% خلال أبريل استمرار الضيوف في اختيار الاتحاد كالناقل المفضل لديهم، لجودة خدماتنا، وشبكة وجهاتنا، والقيمة الكلية. ونحن حالياً على المسار الصحيح لنقل أكبر من 21 مليون ضيف في 2025، أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا."

وتابع: "ومع اقترابنا من موسم الصيف المزدحم، نتابع التركيز على استراتيجية النمو مع حصرنا على تقديم أجمل تجارب السفر التي اعتاد ضيوفنا عليها مع الاتحاد."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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