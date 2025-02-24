محمد الأحمدي: أظهرت دوكاب للمعادن أداءً قوياً مع نمو الإيرادات بنسبة 12% من عام 2023 إلى عام 2024، ونتوقع نمواً بنسبة 15% في عام 2025

تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند فرصاً تجارية جديدة حيث تهدف "دوكاب للمعادن" إلى توسيع حضورها في السوق خلال العام 2025

الهند، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دوكاب للمعادن، المزود الرائد لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في المنطقة والعضو في مجموعة دوكاب، عن مشاركتها في النسخة الـ16 من معرض إليكراما 2025، الرائد في نظام مجال الصناعات الكهربائية الهندية و تأتي هذه المشاركة في ظل نمو قوي في إيرادات الشركة خلال عام 2024، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 12%، مما يعزز التوقعات بمواصلة الأداء القوي وتحقيق نمو يصل إلى 15% في عام 2025.

ويعزز هذا النمو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي توفر مزايا استراتيجية تمكّن دوكاب للمعادن من توسيع حضورها الإقليمي، مستفيدةً من التعريفات الجمركية المخفضة وأطر الأعمال التجارية المتطورة التي تسهم في تسهيل عملياتها وتعزيز تنافسيتها في السوق.

وبهذه المناسبة، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن: " يعكس النمو القوي في إيرادات دوكاب للمعادن مدى قوة وتنوع محفظتنا، التي تضم حلولاً متكاملة لمنتجات النحاس والألمنيوم، وقدرتها على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في دعم قطاعات حيوية مثل التعبئة والتغليف، الرعاية الصحية، وصناعة السيارات وغيرها. ومع استمرار الشركة في توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية، فإنها تعزز مكانتها الريادية في قطاع المعادن وتواصل دورها المحوري في دفع عجلة التقدم الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم، حيث توفر حلولاً شاملة لقاعدة عملاء تضم 75 سوقاً عبر 7 قارات، حيث تشكل الصادرات أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات."

ويتعزز التزام شركة دوكاب للمعادن بالسوق الهندية من خلال شهادة مكتب المعايير الهندية (BIS)، مما يضمن امتثال المنتجات للمعايير الهندية في مختلف القطاعات. وتمنح هذه الشهادة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند (CEPA)، الإمكانية لشركة دوكاب للمعادن للاستفادة من فرص النمو المهمة في السوق وتعزيز حضورها في المنطقة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وأطر الأعمال التجارية.

وتواصل دوكاب للمعادن، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية سنوياً 300 ألف طن، توسيع حضورها في السوق من خلال العمل على تنويع المحفظة الإنتاجية، وقد ساهم استحواذ الشركة على "جي آي سي ماجنت" ، في تنويع محفظة منتجات وخدمات "دوكاب للمعادن"، من خلال إضافة شرائح النحاس والألمنيوم، ما عزز من مكانة الشركة في القطاعات الصناعية التحويلية بما في ذلك السيارات والتعبئة والتغليف والرعاية الصحية. وساهم هذا التوسع في تحقيق في زيادة كبير بحجم النمو، حيث شهد ارتفاعاً من 4% في الفترة 2023-2024 إلى 21% متوقعة في الفترة 2024-2025. وتتوافق مجموعة المنتجات المحسنة لشركة "دوكاب للمعادن" مع متطلبات السوق المتزايدة عبر هذه الصناعات المتنوعة، مما يرسخ مكانة الشركة كمزود حلول عالمي شامل في قطاع المعادن.

وتواصل "دوكاب للمعادن"، باعتبارها شركة رائدة عالمياً، التزامها الراسخ بتمكين شركائها وعملائها من خلال توفير حلول معدنية مبتكرة ومبادرات للنمو المستدام.

تُعد شركة "دوكاب للمعادن (DMB) شريكاً عالمياً موثوقاً في توريد منتجات وحلول النحاس والألمنيوم وفق أعلى المعايير الدولية. باعتبارها المزود الوحيد في المنطقة للحلول المبتكرة في هذا المجال، توفر دوكاب للمعادن قضبان وصفائح النحاس والألمنيوم، بإجمالي معدل إنتاج سنوي يصل 300 ألف طن سنوياً، تأسست الشركة عام 2020 كجزء من مجموعة دوكاب، مستندةً إلى إرثٍ يمتد لأكثر من عقدين من التميز في الأداء.

وتملك الشركة منشأتين صناعيتين حديثتين، بسعة تشغيلية إجمالية مُركبة تزيد عن 300 ألف طن سنوياً، إذ تعد "دوكاب للمعادن" رائدة في مجال الابتكار الصناعي. كما تلتزم بزيادة كفاءة عمليات التشغيل، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، واتباع سياسات إعادة التدوير، للحد من بصمتها الكربونية، وحماية المناخ. وتعكس سياسة "دوكاب للمعادن" مزيج متطور من اتباع الاستراتيجيات المالية السليمة من جانب، وسلسلة التوريد الاستثنائية والمصممة لتلبية إحتياجات مختلف القطاعات بشكل فعال من جانب آخر.

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