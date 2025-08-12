أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2025، وذلك بفضل المساهمات الثابتة في مختلف قطاعات الأعمال الأساسية، مما يظهر نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح قبل احتساب الضريبية بلغ 261.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بالفترة نفسها في العام 2024. كما سجلت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة بلغ 5,539.6 مليون درهم، بزيادة قدرها 25.7% على أساس سنوي. وحافظت الشركة على نسبة إجمالية قدرها 92.9%، مما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجال الاكتتاب وكفاءتها التشغيلية.

كما أبرمت الشركة في النصف الأول من عام 2025 شراكةً مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول متخصصة للتأمين على الحياة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المؤهلين، مما يؤكد التزامها بدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية وتعزيز رفاهية المجتمع. وفي إطار دعمها للرؤية الاقتصادية للدولة بتعزيز بيئة الأعمال التنافسية القائمة على الابتكار، تواصل الشركة استثمارها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو آمن ومسؤول في سلسلة القيمة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.

وتعليقاً على الأداء المالي للشركة، قال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يُظهر الأداء القوي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين للنصف الأول من عام 2025 المرونة التي تتمتع بها نماذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها على المدى البعيد. كما تواصل الشركة نموها في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، يدعمها في ذلك الاكتتاب القوي المنضبط والاستثمارات الحكيمة. ولا تزال الشركة تعمل على توفير القيمة المستدامة للمساهمين، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للنمو في قطاع التأمين."

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يسرنا أن نعلن عن النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة للنصف الأول من عام ٢٠٢٥. وقد أتاح لنا مركزنا المالي القوي، إلى جانب الانضباط في إدارة التكاليف ومبادرات الابتكار المستقبلية، التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واغتنام الفرص الجديدة. وسنواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لمساهمينا وتعزيز دورنا كأحد أبرز شركات التأمين في المنطقة."

أبرز جوانب الأداء المالي

إجمالي إيرادات التأمين: خلال النصف الأول لعام 2025، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 4 مليار درهم، بالمقارنة مع 3.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

صافي نتائج خدمات التأمين: ارتفع صافي نتائج خدمات التأمين إلى 258.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 26.5% سنوياً.

صافي إيرادات الاستثمار: ارتفع صافي إيرادات الاستثمار 142.4 مليون درهم مسجلاً 19.5% على أساس سنوي.

الأرباح قبل الضريبة: ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 261.2 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16.5% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 235.3 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة الموحدة في 30 يونيو 2025 11 مليار درهم فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار درهم.

