أعلنت "دبي لينكس"، المنصة الرائدة للاحتفاء بالابتكارات والإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عودة "أكاديميات يونغ لينكس" في عام 2025 في العام الثالث على التوالي لشراكتها مع مجموعة بابلسيز الشرق الأوسط. وقد لعب هذا التعاون دوراً محورياً في دعم ورعاية المواهب الشابة وبناء جيل جديد من القادة المبدعين في المنطقة. وستقوم الأكاديمية لأول مرة هذا العام بتوسيع حضورها نحو العاصمة السعودية الرياض، حيث تقام فعالياتها يومي 18 و19 فبراير 2025. ويلي ذلك انعقاد نسختها المرتقبة في دبي يومي 7 و8 أبريل 2025، حيث تواصل هذه المبادرة المتميزة تمكين المبدعين الناشئين تحت إشراف ودعم مجموعة بابلسيز الشرق الأوسط.

وستتيح أكاديمية يونغ لينكس الرياض للمهنيين الشباب فرصة فريدة للمشاركة في مسابقة على مدار 24 ساعة، حيث سيتمكنون من صقل مهاراتهم وتعزيز قدرات التفكير الإبداعي لديهم تحت إشراف نخبة من قادة القطاع. وعلى نحو مماثل، ستواصل أكاديمية دبي توفير فرص استثنائية للمواهب الناشئة لتحقيق النجاح في المشهد الديناميكي للإعلان والتسويق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولأول مرة، سيتم تكريم المشاركين من كل أكاديمية خلال حفل توزيع جوائز "دبي لينكس" المقرر إقامته بتاريخ 9 أبريل 2025.

أكاديميات يونغ لينكس: منصة للنمو الإبداعي

تتبوأ "أكاديميات يونغ لينكس" مكانة رائدة في قطاع الإعلان المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبحت منصة حيوية للتعاون والتعلم وتعزيز المهارات. ومنذ انطلاقها، خرّجت المبادرة أكثر من 80 مشاركاً، مما ساهم في بلورة المسارات المهنية لقادة المستقبل في المنطقة. وتضمنت نسخة عام 2024 مجموعة استثنائية من المتحدثين من وكالات وعلامات تجارية مرموقة، بما في ذلك شركة "يونايتد ماسترز" وذراعها الإبداعي وكالة "ترانزليشن"، ومطاعم "بيتزا هت" المملوكة لشركة يام براندز، و"ليونز"، و"يونيليفر"، و"بيكسيس"، و"تيش تاش"، حيث زود هؤلاء القادة المشاركين برؤى غنية تساهم في تطوير مهاراتهم.

وفي تعليقه على الشراكة مع "دبي لينكس" للعام الثالث على التوالي، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابلسيز الشرق الأوسط وتركيا: "يمثل الاستثمار في المواهب الشابة جزءاً لا يتجزأ من التزامنا الراسخ برعاية قطاع الصناعات الإبداعية النابض والمستدام في المنطقة. وقد تطورت ’أكاديمية يونغ لينكس‘ لتغدو اليوم واحدةً من أبرز المبادرات لتمكين الجيل القادم من خلال التوجيه الإرشاد وتعزيز التعاون وبناء المهارات. ويؤكد دعمنا للأكاديمية للعام الثالث على التوالي، وكذلك توسعها نحو السعودية، على الدور المتنامي للمملكة كمركز متقدم للمواهب الإبداعية والثقافية".

من جانبه، قال عادل بارجاء، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابلسيز السعودية: "يتوسع الاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة، ويُعزى ذلك إلى المبادرات الاستثنائية مثل ’أكاديمية يونغ لينكس‘ التي توفر للمهنيين الشباب منصة متميزة للازدهار والنجاح. ونساهم من خلال هذه البرنامج في تنمية جيل جديد من المفكرين المبدعين الملمّين بمتطلبات المملكة، والذين يمكنهم المساهمة بحفز تأثيرها المتنامي في المنطقة. وأتطلع إلى مقابلة الدفعة الأولى من المشاركين في النسخة السعودية للأكاديمية".

عهد جديد للإبداع والابتكار في المملكة

يؤكّد إطلاق نسخة الرياض على المكانة المتنامية للسعودية في المشهد الإبداعي العالمي. وقد ساهمت الإنجازات الأخيرة - مثل حملة "هنقرستيشن" الفائزة بالجائزة الكبرى في مهرجان "كان ليونز الدولي"، وحملة "بروتكت تسبيح" التي أطلقتها الخطوط السعودية في مهرجاني "دبي لينكس" و"ليونز" – في إبراز روح الابتكار والإبداع التي تتميز بها المملكة العربية السعودية. ويهدف البرنامج، من خلال إطلاق نسخة الرياض، إلى تنمية القدرات الإبداعية الناشئة في السعودية، وتعزيز حضورها في المشهد التسويقي الإبداعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدورها قالت كاميل ميرشانت، مديرة مهرجان "دبي لينكس": "تندرج ’أكاديميات يونغ لينكس‘ في صلب جهودنا لإلهام وتمكين الجيل القادم من المواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أحدثت شراكتنا للعام الثالث الآن مع مجموعة بابلسيز الشرق الأوسط تأثيراً كبيراً في رعاية المهنيين الشباب ودعم القدرات الإبداعية في المنطقة. ويُعدّ توسع الأكاديمية نحو الرياض علامة فارقة تعكس الزخم الكبير والروح الابتكارية التي يتمتع بها المجتمع الإبداعي في المملكة. ويسرّنا الاستمرار في هذه الشراكة المتميزة لتمكين المهنيين الشباب من النمو والتعاون وتشكيل مستقبل القطاع".

التواريخ الرئيسية وتفاصيل التقديم

نسخة الرياض: 18-19 فبراير 2025

نسخة دبي: 7-8 أبريل 2025

باب التسجيل مفتوح في كلتا النسختين للمهنيين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً ولديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

نسخة الرياض: مفتوحة للمشاركين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما فيهم العلامات التجارية والوكالات والعاملين المستقلين .

نسخة دبي: مفتوحة للمشاركين من البحرين ومصر والأردن وكينيا والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة .

ويمكن للعقول الإبداعية الطموحة اغتنام هذه الفرصة لاكتساب رؤى قيمة في القطاع وصقل مهاراتهم والتواصل مع غيرهم من المبدعين.

باب التسجيل مفتوح الآن. ويمكن للراغبين بالمشاركة الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التقديم عبر زيارة الموقع الالكتروني: .www.dubailynx.com/talent-and-training وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام بتاريخ 9 أبريل 2025.

نبذة موجزة حول دبي لينكس

يعد دبي لينكس المهرجان العالمي للإبداع الذي يقام على هامش فعاليات مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، بالتعاون مع موتيڤيت ميديا جروب الشريك الإقليمي للمهرجان، ومكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من مدينة دبي للإعلام، منصة رائدة للاحتفاء بالابتكارات والأعمال الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أحد أكبر التجمعات لصناعة الاتصال والإعلام والتسويق المبتكر في العالم.

وتحتفي جوائز دبي لينكس، بنخبة العقول المبدعة والمتميزة في مجالات الإبداع التجاري، وتجربة وتنشيط العلامة التجارية، والابتكار الاستراتيجي، والتصميم، والإبداع الرقمي، والإعلان المباشر، والترفيه، والأفلام وصناعتها، و«جلاس»: جائزة التغيير، والرعاية الصحية، والصناعة الحرفية، والإعلان المتكامل والخارجي، والإعلام، والعلاقات العامة، والطباعة والنشر، والإذاعة والوسائل السمعية، وحسابات التواصل الاجتماعي والمؤثرين. هذه الجوائز المرموقة سيمنحها رؤساء أعضاء لجنة التحكيم رفيعة المستوى، للفائزين المبدعين الذين لا يتوانون عن بذل الجهود كافة لتحقيق معيار التميز الإبداعي ووضع بصمتهم في هذه الصناعة المتنامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة حول موتيڤيت ميديا جروب

تعد موتيڤيت ميديا جروب إحدى دور النشر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد اكتسبت المجموعة شهرة كبيرة من خلال إصدارها العديد من الكتب والأعمال الأدبية تزيد على 300 كتاب وعمل أدبي، والمجلات التي تُعنى بقطاعات الأعمال والمجتمع والأزياء والديكور، فضلاً عن عدد من النشرات الرقمية، إلى جانب تضمنها أقساماً مختصة في التسويق الإعلاني والسينمائي والفعاليات المختلفة والعلاقات العامة وغيرها التي تهدف إلى ابتكار قنوات عدة للتواصل لتوفير المعرفة والترفيه.

ويعمل في الدار التي تأسست بإمارة دبي عام 1979، فريق عمل يضم أكثر من 200 موظف في دبي مقر أعمالها الرئيس، وفي فروعها بإمارة أبوظبي ولندن بالمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجميعهم على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والإبداع في مجال النشر وصناعة المحتوى الإعلامي، وتقديم الأفضل والأمثل في مجال التحرير والإخراج الفني والتوزيع، وإدارة ما يصل إلى ثمانية مواقع شبكية. كما يقدم قسم العمليات الرقمية والفيديو في المجموعة، شريحة واسعة من الخدمات لعدد من كبرى الشركات، فضلاً عن تنظيم قسم الفعاليات في «موتيڤيت» لعدد من فعاليات توزيع الجوائز والمهرجانات والأحداث البارزة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة حول ليونز:

تعتبر LIONS جزءًا من شركة Ascential، التي تعمل على تعزيز العلامات التجارية الرائدة عالميًا من خلال تزويدها برؤية مستقبلية عبر مختلف القطاعات، وذلك عبر تنظيم الفعاليات، وتوفير المنتجات الذكية، وتقديم استشارات متخصصة. تضم ليونز فريقاً من 700 موظف يساهمون في خدمة قاعدة عملاء عالمية، تمتد عبر أكثر من 100 دولة، في مجالات التسويق والتكنولوجيا المالية التي تشهد نموًا ملحوظًا. كما أن Ascential هي جزء من مجموعة Informa.

نبذة حول بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا

تُعتبر بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا شركة رائدة إقليمياً في مجالات التسويق، والاتصالات، والتحول الرقمي للأعمال. وبفضل علاماتها التجارية الرائدة وقدرتها على تصميم وبناء وتنفيذ حلول شاملة، تتمتع المجموعة بموقع فريد يتيح لها دعم عملاءها لتحقيق النمو في عالم المنصات من خلال الحلول الإبداعية المدعومة بالبيانات والتكنولوجيا المتطورة. وتعمل الشركة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب في ثمانية أسواق عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم المجموعة فريقاً من 3600 متخصص يتمتعون بخبرات في مجالات البيانات، والتكنولوجيا، والإعلام، والاستراتيجية، والإبداع، وتحول الأعمال.

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