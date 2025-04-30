القاهرة، مصر: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن مشاركتها مجدداً في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر بمصر، الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية يومي 29 و 30 أبريل الجاري. وتسلط مشاركة الشركة هذا العام الضوء على التزامها بالتحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، من خلال التكنولوجيا المتطورة والتعاونات الاستراتيجية ورؤية مستدامة للمنطقة.

وتستعرض ترينا سولار خلال الفعالية مجموعتها المصممة خصيصاً للمنطقة، بما في ذلك وحدات فيرتكس إن ثنائية الوجه وعالية الكفاءة بقدرة 630 واط و720 واط، إلى جانب الوحدة المضادة للغبار أحادية الوجه، مع إطار حاصل على براءة اختراع ومُحسّن للبيئات الصحراوية. ويمكن للحاضرين أيضاً استكشاف نظام ترينا ستورج إيليمنتا 2 برو، حل التخرين المتطور لتخرين الطاقة، والمصمم لمقاومة ظروف الحر الشديد والرطوبة واضطرابات الشبكة. وأثبتت هذه الحلول فعاليتها على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تسلط الضوء على دور الشركة في توفير بنية تحتية مرنة ومتطورة للطاقة من أجل دعم أهداف الاستدامة في مصر.

وتهدف استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2035 إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة، مما يرتقي بمكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار: "تفخر ترينا سولار بدعم هذه الرؤية من خلال تقديم وحدات طاقة شمسية عالية الكفاءة، وتعزيز أنظمة التخزين المصممة للعمل في إطار الأحوال المناخية وظروف الشبكة في المنطقة. وتحرص الشركة على إرساء شراكات محلية متينة وحلول طاقة ذكية، في إطار سعيها لأداء دور رائد في تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة في مصر".

وأضاف: "ندعم قدرتنا على الإسهام الفعال في هذا التحول بعائدات مميزة بلغت 8.88 مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات بلغت 600 مليون دولار أمريكي في مجال البحث والتطوير، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. ونواصل الالتزام بالابتكار وتوفير قيمة طويلة الأمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، حيث تضم محفظتنا أكثر من 6,000 طلب براءة اختراع حول العالم".

ويشكل تعاون ترينا سولار مع إيميا باور لتزويد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان بمصر الركيزة الأساسية لتأثير الشركة على مستوى المنطقة. ويمثّل هذا المشروع أكبر مبادرة للألواح الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا وأول نشر لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر. وتقوم ترينا سولار بتوريد 300 ميجاواط ساعي من منصة تخزين الطاقة إليمينتا 2 التابعة لها (وحدات بقدرة 5 ميجاواط) لهذا المشروع التاريخي، الذي اجتاز بنجاح اختبار قبول المصنع في تشوتشو بالصين، وبدأت عملية شحنه في فبراير 2025. ويعزز المشروع البارز استقرار الشبكة ومرونة الطاقة في جميع أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تلعب ترينا سولار دوراً رائداً في تحول مصر نحو استخدام الطاقة المستدامة، كما تقود التحول طويل الأجل للمنطقة نحو نظام طاقة أكثر مرونة ونظافة، وذلك بالاعتماد على الوحدات الشمسية عالية الكفاءة، ومنصات التخرين المتقدمة، وإقامة الشراكات المحلية المتينة.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

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