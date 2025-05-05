جدة: تستضيف الخطوط السعودية فعالية "يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025" التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) والتي تُعقد لأول مرة في المملكة، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو، بحضور نخبة من قادة وخبراء صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة أبرز الفرص والتطورات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران.

وتشهد الفعالية حضور مسؤولي مجموعة السعودية في الجلسات الحوارية، حيث سيقدمون رؤى قيّمة حول الاستراتيجيات التي أسهمت في تعزيز ريادة مجموعة السعودية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وستتناول الجلسات عدد من الموضوعات المحورية، أبرزها الابتكار، والاستدامة، والتعاون، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز نمو القطاع.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن استضافة "السعودية" لمثل هذه الفعاليات الكبرى تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم مسيرة التحول والنمو اللافت الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، مؤكداً أن التركيز على السلامة والابتكار والاستدامة يشكّل جوهر هذا التقدم، ويجعل من "يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" منصة مثالية لاستعراض دور رؤية السعودية 2030 في رسم ملامح مستقبل الطيران، ليس في المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة والعالم، معرباً عن تطلعه للتواصل مع شركاء القطاع لتبادل الرؤى، واستكشاف آفاق جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمحور عالمي يربط بين الشرق والغرب.

من جهته، أكد كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، أن قطاع الطيران يشكل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعمه للتجارة، وتحفيزه للسياحة، وإسهامه في خلق فرص العمل. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نمواً متسارعاً، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين فيها بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن الاستفادة القصوى من هذا النمو تتطلب التركيز على ممكنات رئيسية مثل الرقمنة، وإدارة المجال الجوي بكفاءة، والاستدامة، وتحديث آليات تجارة شركات الطيران، إلى جانب تطوير المهارات المستقبلية. وأوضح أن اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة أول نسخة من يوم الطيران في المنطقة يُعد دلالة واضحة على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي.

ويعدّ "يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، منصة محورية تجمع أبرز الجهات المعنية في قطاع الطيران، لتعزيز الحوار البنّاء ودعم الابتكار والتعاون المشترك في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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