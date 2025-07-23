دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي التجاري عن نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققًا إنجازًا بارزًا مع نمو أرباحه على مدار 20 ربعًا متتاليًا – وهو إنجاز لم يحققه أي بنك آخر في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها. وحقق البنك صافي أرباح قبل الضرائب بلغ 1.862 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 16.7% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.

وقد تعزز النمو القوي لبنك دبي التجاري مع تجاوز إجمالي أصوله 150 مليار درهم إماراتي للمرة الأولى في تاريخه، مما يعكس الزخم المستمر والتنفيذ الفعال لاستراتيجيته. ويُعزى هذا الأداء إلى التفاعل النشط للعملاء، ونشاط الإقراض القوي، والتوسع الاقتصادي واسع النطاق المدعوم باستثمارات القطاع العام والنمو السكاني.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "تحقيق 20 ربعًا متتاليًا من نمو صافي الأرباح، إلى جانب نمو الأصول لتتجاوز 150 مليار درهم إماراتي، يمثل إنجازات هامة لبنك دبي التجاري". وأضاف: "يُظهر أداؤنا المتماسك على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات العالمية مثل الجائحة وتقلبات أسعار الفائدة واضطرابات سلاسل التوريد، قوة استراتيجيتنا والتزامنا المستمر تجاه عملائنا. نحن سعداء بهذا الأداء الأخير، الذي يعد مؤشرًا على النمو المنضبط وريادتنا في السوق. ونظل نركز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2025 وما بعده."

تواصل أجندة التحول الرقمي في بنك دبي التجاري تحقيق نتائج إيجابية. فقد سجل البنك خلال النصف الأول من 2025 أعلى صافي نقاط الترويج بين عملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد تحسينات في عمليات دمج العملاء وجودة الخدمات.

في الوقت نفسه، نال بنك دبي التجاري العديد من الجوائز في القطاع بفضل ريادته في الابتكار، بما في ذلك أفضل مبادرات التحول الرقمي، أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية، مما يعزز من التزامه بنهج الرقمنة.

كما دعم البنك مبادرات وطنية عديدة مثل مدفوعات "آني" وبرنامج تسريع الصادرات (Xport Xponential) التابع لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مما يؤكد التزامه برؤية دولة الإمارات للابتكار والشمول المالي.

واليوم، في عقده السادس، يواصل بنك دبي التجاري تقديم أفضل عوائد فصلية في القطاع، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 22.6%، ونسبة التكلفة إلى الدخل 26.5%، مع تحسن في جودة الأصول. وبفضل قاعدة رأس مال قوية واستراتيجية رقمية واضحة، فإن البنك يتمتع بموقع متميز لمواصلة مسيرة النمو ودعم طموحات الدولة.

نبذة عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري في عام 1969، وهو مسجّل كشركة مساهمة عامة، والبنك مُدرج في سوق دبي المالي. ويُعد غالبية مالكي البنك من المواطنين الإماراتيين، بما فيهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وعلى مرّ السنين، نجح البنك في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية عصرية ومتطورة، تتمتع بهيكل مالي قوي وإدارة ذات كفاءة، إلى جانب قاعدة متنامية من العملاء والمراسلين المصرفيين المخلصين. واليوم، يُعد بنك دبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم لعملائه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة والإعلام في بنك دبي التجاري عبر البريد الإلكتروني: ryan.mccarthy@cbd.ae

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