مسؤولو البنك استعرضوا التطورات التى شهدها البنك في السنوات الأخيرة خاصة مساهمته في الاقتصاد الرقمي

اختتم وفد "بنك بوبيان" مشاركته الفاعلة والمميزة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتى عقدت مؤخرا في العاصمة الامريكية واشنطن، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية وقادة العمل المصرفي على مستوى دول العالم.

** لقاءات ثنائية

وترأس وفد "بوبيان" نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عادل الماجد، وضم كلاً من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية، عبدالله التويجري، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، علي الأنصاري، ومدير عام تمويل الشركات والتمويل الدولي، محمد الجاسر الغانم.

وعلى هامش الاجتماعات، أجرى وفد "بوبيان" عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية، تم خلالها استعراض التطورات الإيجابية في القطاع المصرفي الكويتي وما يشهده من تحولات استراتيجية نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الدولية، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار المصرفي والتمويل المستدام.

كما استعرض الوفد تجربة "بنك بوبيان" في تطوير نموذج الصيرفة الإسلامية الرقمية ودوره في توظيف التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية للتحول المؤسسي في البنك، لبناء منظومات ابتكار متكاملة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ونطاق الشمول المالي، كما استعرضوا التطورات التى تتعلق بالشراكات التى عقدها البنك مؤخرا مع مجموعة مع ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أعضاء وفد "بوبيان" حرص البنك على مواصلة المشاركة في الفعاليات والحوارات الدولية التي تسهم في بيئة مصرفية أكثر توازناً ومرونة، وفق الممارسات العالمية الرائدة، وبما يعكس مكانة الكويت المتنامية كمركز مالي إقليمي ودولي.

وخلال حفل خاص أقيم على هامش الاجتماعات، تسلم بنك بوبيان جائزتين مرموقتين ضمن النسخة الثامنة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025، والتي تمنحها المجلة غلوبل فاينانس العالمية سنوياً، حيث حصل البنك على جائزة "أفضل بنك إسلامي في الكويت" وجائزة "أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم"، تقديراً لتميزه في تقديم حلول مالية تسهم في نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، إلى جانب دورة الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية المجتمعية.

** جلسة نقاشية

وخلال الاجتماعات، شارك الماجد في جلسة نقاشية بعنوان "البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية" في جامعة جورج واشنطن.

أكد الماجد خلالها أن اتجاه الكويت في السنوات الأخيرة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً على المستثمرين يكرّس التزامها بالنمو المستدام، ومستعرضاً تطور دور التمويل الإسلامي في دورة الاقتصاد العالمي.

** استقبال "مصارف الكويت"

وشارك وفد "بنك بوبيان" في حفل استقبال البنوك الكويتية، الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، وبحضور د. صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخة الزين الصباح، سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وقيادات رفيعة من القطاعين المالي والمصرفي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم.

يذكر أن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تعقد عادةً مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بكل من المؤسستين، وتشمل الاجتماعات ندوات وجلسات حوارية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهميتها من كونها تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية، إلى جانب إتاحتها الفرصة للحكومات والمؤسسات المالية لبحث قضاياها الاقتصادية مباشرة مع صندوق النقد والبنك الدولي.

