دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثالث من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 26% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 27%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 31% لتصل إلى مليار دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% لتصل إلى 154 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجّل صافي الدخل زيادة بنسبة 31% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدّل - بعد استبعاد العناصر غير التشغيليّة لتحقيق مقارنة أكثر دقّة - بنسبة 15% ليصل إلى 112 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.6% من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة"، وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات.

تتطلع الشركة إلى استمرار النمو مستقبلًا، وقد أعادت تأكيد توجيهاتها للعام الكامل، بعد أن كانت قد رَفعتها في وقت سابق من هذا العام. من المتوقع أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، ونمو الإيرادات بين 29-32% على نفس الأساس، وأن يصل هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 6.5%، وهامش صافي الدخل إلى 5.0%، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل إلى 6.0%، وأن يتم توزيع أرباح نقدية بما لا يقل عن مبلغ 400 مليون دولار أمريكي

أبرز النتائج المالية:

بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 26% على أساس سنوي، و27% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع "الطعام"، ونموًا أسرع خارج منطقة الخليج وفي قطاع "البقالة والتجزئة" وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر. جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج "طلبات برو" بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 81% فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 19% (مقابل 84% و16% في العام السابق).

بلغت إيرادات التقارير الإدارية مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 31% على أساس سنوي، و32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدّل 42% (مقابل 40% العام السابق). يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع "البقالة والتجزئة" من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة).

بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 154 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 6.6% في العام السابق). يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في مزيج إجمالي قيمة البضائع المباعة بين المنتجات المختلفة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات.

بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 4.7% في العام السابق)، مستفيدًا من ارتفاع صافي الدخل المالي، مع استيعاب أثر زيادة ضريبة الدخل على الشركات إلى 15% في أسواق مجلس التعاون الخليجي.

بلغ صافي الدخل المعدّل 112 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.6% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 5.1% في العام السابق)، عندما يتم تحييد تأثيرات صافي الدخل المالي وتأثيرات أسعار الصرف على الأصول.

بلغ التدفق النقدي الحر المعدّل 99 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.1% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 6.1% في العام السابق). ويعكس انعكاس بعض التدفقات النقدية القوية لرأس المال العامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى مدفوعات ضريبية جديدة. وقد بلغ ذلك معدّل تحويل نقدي بلغ 65% (مقابل 93% في العام السابق).

وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "على مدار العام الماضي، عملنا بجهد لتعزيز منظومتنا وتقديم قيمة أكبر للعملاء والشركاء وسائقي التوصيل. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بما أنجزناه. فاليوم يوجد أكثر من 80,000 متجر على منصّتنا، وأسطول يضم أكثر من 160,000 ألف سائق توصيل، إضافةً إلى أكثر من 560 مليون دولار أمريكي من وفورات الشركاء التي استفاد منها العملاء خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وبذلك، تواصل "طلبات" تعزيز موقعها كنموذج يُحتذى به في مجال تجربة العملاء في المنطقة."

وأضاف رودريجز: "لقد وصلت مستويات التفاعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يستخدم أكثر من ثلث العملاء الآن عدة قطاعات، فيطلبون كلًّا من الطعام والبقالة عبر تطبيقنا. كما أن أكثر من ربع المستخدمين النشطين شهريًا هم مشتركون في خدمة "طلبات برو"، ويساهمون بما يقارب نصف إجمالي قيمة البضائع المباعة. ويواصل العملاء الأعلى قيمة، والذين يطلبون أكثر من 30 مرة شهريًا، زيادة تفاعلهم مع المنصة مع اكتشافهم لمناسبات جديدة لاستخدام خدماتنا."

وقال رودريجز أيضاً: "والأهم من ذلك، أن هذا الزخم القوي ترافق مع أداء مالي قوي. لا تزال هوامشنا من بين الأفضل في القطاع، حيث بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 6.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة خلال الربع الثالث، وأكثر من نصفه جاء من حلول التكنولوجيا الإعلانية المقدّمة لشركائنا من المطاعم والعلامات التجارية الاستهلاكية. يواصل سوق الإمارات، أكبر أسواقنا، النمو بما يتماشى مع متوسط أداء المجموعة، فيما يحافظ سوق الكويت، أقدم أسواقنا تأسيسًا، على نمو قوي بنسبة مزدوجة. وقد نما قطاع الطعام الأساسي لدينا بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي خلال هذا الربع، بينما نما قطاع البقالة والتجزئة بأكثر من 40%. لقد أعدنا تأكيد توجيهاتنا المالية للعام الكامل، ونحن واثقون من الفرص الكبيرة التي تنتظرنا بينما نواصل التوسع المستدام وتحقيق النمو المربح."

ملاحظة للمحررين:

تم إعداد المعلومات المالية المشار إليها في هذا البيان الصحفي على أساس مبدأي (pro forma) كما لو أن عملية إعادة الهيكلة المؤسسية التي نُفذت في نهاية سبتمبر 2024، قبيل الطرح العام الأولي لشركة طلبات (IPO)، قد تمت اعتباراً من 1 يناير 2024. ويهدف ذلك إلى تمكين إجراء مقارنة المثل بالمثل للشركة المدمجة مع الفترات المالية السابقة. يُرجى أخذ العلم بأن هذه المعلومات المالية المعدة لا تشمل شركة "إنستاشوب"، والتي تم توحيد نتائجها ضمن القوائم المالية المعلن عنها لشركة طلبات اعتباراً من 25 فبراير 2025. وقد تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لنفس الأسس المستخدمة في مذكرة الطرح الدولية الخاصة بالطرح العام الأولي.

لاستفسارات علاقات المستثمرين، يرجى التواصل على: ir@talabat.com ، وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على: press@talabat.com

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

تنويه بشأن البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات الاستشرافية المتعلقة بالشركة، والتي يمكن تمييزها بسهولة لكونها تتجاوز الحقائق التاريخية أو الحالية.

غالباً ما تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل "يتوقع"، "يستهدف"، "يتنبأ"، "يقدر"، "يعتزم"، "يخطط"، "سوف"، "يهدف"، "يعتقد"، "قد"، "يمكن"، "ينبغي"، "من المتوقع"، "يحتمل"، أو غيرها من العبارات المشابهة، أو صيغ النفي لهذه الكلمات. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، أو الأداء، أو الإنجازات بشكل جوهري عن تلك المشار إليها أو المستنتجة من هذه البيانات الاستشرافية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة أو مصداقية هذه البيانات الاستشرافية، وتخلي صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات الاستشرافية، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

لا يُشكل هذا الإعلان أو أي مما ورد فيه عرضاً مالياً أو دعوة أو تحفيزاً للاستحواذ على أوراق مالية أو بيعها في أي مكان أو منطقة.

