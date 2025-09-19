دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أستقطب مجمّع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في دبي، مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم إماراتي منذ بداية العام، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البنية الصناعية المتنامية للإمارة.

بين يناير وسبتمبر، قام مجمّع الصناعات الوطنية بتأجير أكثر من 7 ملايين قدم مربع من الأراضي، خُصصت غالبيتها لمشاريع صناعية جديدة من شأنها تعزيز قدرات التصنيع. وبفضل هذا الطلب المتنامي، ارتفع عدد الشركات المستأجرة في المجمع إلى أكثر من 400 شركة، يساهمون معًا في دعم أكثر من 24,700 وظيفة.

ومن بين المتعاملين الجدد الذين انضموا في عام 2025، شركات "إليت كارز"، و"دانوب لمواد البناء"، و"إل. تي. فودز الشرق الأوسط"، و"تريلوجي فاب" لتصنيع المقطورات، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى. ويعكس هذا الإنجاز الأداء القوي الذي حققه المجمّع خلال عام 2024، حيث تضاعف تقريبًا عدد المتعاملين الجدد المسجلين مقارنة بالعام السابق.

صرّح عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة لقطاع التصنيع في الإمارات نحو 160 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مع استمرار نمو الإنتاج بدعم من السياسات الصناعية الطموحة. وتبرز نتائج مجمّع الصناعات الوطنية مكانة دبي الراسخة كمركز رائد للتصنيع المتقدم، ويؤكد التدفق القوي للمشاريع الجديدة، لا سيما مشاريع جرينفيلد، والثقة المتزايدة للمستثمرين قدرتنا على دعم توسع الشركات وتوفير فرص العمل وتسريع النمو الصناعي."

ويُعزى هذا الطلب المتزايد إلى النموّ الملحوظ في قطاعات البناء، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الأغذية، نتيجة لتوسّع الشركات في تلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع، ومواكبة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في إمارة دبي.

واستكمالًا لهذا النمو، يواصل مجمّع الصناعات الوطنية تعزيز نهجه المرتكز على المتعاملين، من خلال تحديث الأنظمة الرقمية، وتطوير الهوية المؤسسية، وتكثيف جهود التواصل الإقليمي لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم مسيرة النمو المُستدام.

وأظهرت دراسة الأثر الاقتصادي لعام 2023، التي أجرتها شركة "إرنست ويونغ (EY) "، أن مجمّع الصناعات الوطنية يُسهم بنسبة 17% من إجمالي الإنتاج الصناعي في دبي. ومع دخول المرافق الجديدة حيّز التشغيل، من المتوقع أن يساهم المجمع في توفير المزيد من الوظائف غير المباشرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع التصنيع على مستوى دولة الإمارات.

يُشكّل مجمّع الصناعات الوطنية جزءًا من الأصول الاستراتيجية الرئيسية لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، إلى جانب ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي. وتمتلك كل من المجموعة الاستثمارية العالمية الكندية CDPQ، وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، حصصًا في الأصول الثلاثة، ما يعكس ثقة قوية من المستثمرين الدوليين في المنظومة التجارية والصناعية المتكاملة في دبي.

نبذة عن مجمّع الصناعات الوطنية

مجمّع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، هو مركز صناعي يمتد على مساحة 21 كيلومتر مربع، يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية النابضة في دبي. تأسس المجمّع في عام 2003، حيث يُوفر قطع أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية، ومكاتب عصرية، وحلول استشارية مخصصة، ونمت منظومته لتضم أكثر من 300 منشأة تجارية. نُركز في المجمّع على تسهيل نموّ شركات التصنيع والإنتاج، والمساهمة في دعم رؤية دبي الاقتصادية، وتوفير قاعدة استراتيجية للشركات الراغبة في تأسيس أو توسعة حضورها في دولة الإمارات. يُعدّ مجمّع الصناعات الوطنية الشريك المثالي للشركات الطامحة إلى النجاح في المنطقة، بفضل تمكين الوصول السلس إلى محاور النقل الرئيسية والتزامنا بدعم مجالات الابتكار والتعاون.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 115 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

