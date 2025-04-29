إنجازات الربع الأول لعام 2025 تضمنت حصول الشركة على عدة مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 13.9 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى افتتاح مركز تصنيع متقدم في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، والحصول على عقد مهم لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات من شركة تايوان للطاقة.

وقعت الشركة على تمديد لمدة ثلاث سنوات لاتفاقيتها طويلة الأجل مع أرامكو السعودية مع خيار لمدة ثلاث سنوات إضافية مما يعزز شراكتها طويلة الأمد مع أرامكو السعودية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي إينيرجي"، (ADX: NMDCENR) الشركة التابعة لـ "مجموعة إن إم دي سي" والمالكة لغالبية أسهمها، عن تسجيل نتائج مالية قويّة للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، مدفوعة بالنشاط القوى في تنفيذ المشاريع وتنوع مصادر الإيرادات.

حققت "إن إم دي سي إينيرجي" خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث قفزت من 174 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024 إلى 217 مليون درهم إماراتي في ذات الفترة من عام 2025، وجاء هذا النموٌ مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتوسع استراتيجي في مشاريع جديدة محلياً وعالمياً. كما ارتفعت الإيرادات إلى 3.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 75% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2024. وسجلت أرباح السهم الواحد قفزه كبيرة بنسبة 25% لتصل إلى 0.04 درهم إماراتي، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.3 مليار درهم بنهاية مارس 2025.

بلغ إجمالي المشاريع التي تمت إرساؤها خلال الربع الأول من عام 2025 13.9 مليار درهم إماراتي. وبنهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، تحظى "إن إم دي سي إينيرجي" بمجموعة من المشاريع المستقبلية تصل قيمتها إلى 56.3 مليار درهم.

وفي فبراير من العام الحالي، تم إدراج شركة "إن إم دي سي إينيرجي" بنجاح ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" العالمي لشركات الأسواق الناشئة ذات رأس المال الصغير “MSCI EM Small Cap Index”، مما أدى إلى تدفق استثمارات من صناديق الاستثمار السلبية خلال تلك الفترة. وجاء ذلك بعد إدراج أسهم شركة "إن إم دي سي إينيرجي" في سوق أبوظبي للتداول في سبتمبر 2024.

وجاء النمو الذي حققته "إن إم دي سي إينيرجي" منسجماً مع زخم نموها في عام 2024 مع تحقيقها للعديد من الإنجازات الاستراتيجية، حيث افتتحت الشركة مركز تصنيع متقدم في رأس الخير في المملكة العربية السعودية، يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، ويعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير. كما وقعت الشركة على تمديد لمدة ثلاث سنوات لاتفاقيتها طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، في إنجاز آخر لها في المملكة. وفضلاً عن ذلك، حصلت على عقد مهم لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات من شركة تايوان للطاقة، لتركيب خطوط أنابيب لمحطة تونغ شياو للطاقة في تايوان.

وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال السيد محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن إم دي سي إنيريجي: "استهلّت شركة ’إن إم دي سي إينيرجي‘ عام 2025 بأداء متميز، الأمر الذي يمثّل امتداداً للنتائج القويّة التي اختتمنا بها العام الماضي ويؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الطاقة الإقليمي. ونجحنا بإحراز تقدم كبير ضمن أعمالنا الديناميكية من تعزيز مشاريعنا المستقبلية وتعميق بصمتنا العالمية. وواصلت أعمالنا لعب دورٍ حيوي في دعم الاقتصادات ودفع الطموحات الوطنية، تزامناً مع تعاوننا مع الشركاء ضمن مجالات مهمة مثل الاستدامة وخلق الوظائف والصحة والسلامة، ضماناً لاستمرارنا بوضع بصمة إيجابية في شتى الأسواق والمناطق التي نعمل فيها".

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: "سعداء بهذه الانطلاقة المتميزة لعام 2025 التي مثلت استمراراً للزخم المرتفع الذي اختتمنا به العام الماضي مع تحقيقنا لنتائج مالية غير مسبوقة. وبينما نواصل تعزيز قدراتنا على تنفيذ المشاريع المحلية، برزت خلال نتائجنا للربع الأول من العام الجاري إنجازات استراتيجية على الصعيد الدولي مع افتتاح مركز تصنيع متقدم في المملكة العربية السعودية وترسيخ حضورنا في شرق آسيا. وتمثل نتائجنا لهذه الفترة ثمرة سنوات من التحضير والقرارات الفعّالة وتجسد مساعينا الطموحة ضمن قطاعات عملنا. ونبذل أيضاً جهوداً حثيثة لتعزيز تبني التقنيات المتطورة والابتكارات السباقة وتحسين الكفاءة ضمن نموذج أعمالنا. ونتوقع خلال الفترة المقبلة استمرار الزخم الإيجابي لأعمالنا في الربع الأول من هذا العام، وواثقون بأن مسيرتنا المكللة بالنجاح على مدار السنوات الماضية ستمهد طريقنا لاغتنام فرص النمو التي تتاح مستقبلاً ومواصلة خلق قيمة ملموسة على المستويين المحلي والعالمي".

التوسع الدولي

افتتحت الشركة مركز تصنيع متقدم في رأس الخير في المملكة العربية السعودية، يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، ويعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنوياً، ومن شأنه أن توفر مرافق تصنيع بحرية فضلاً عن تجميع وتصنيع وحدات أساسية على اليابسة قبل نقلها إلى المواقع النهائية للتركيب. وقد استثمرت "إن إم دي سي إنيرجي" أكثر من 200 مليون درهم في ساحتها الصناعية في رأس الخير لتوفير مرافق إنتاجية آمنة وصديقة للبيئة، حيث ستضم أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة والحد من التأثير البيئي.

ووقعت شركة " إن إم دي سي إينيرجي" على تمديد لمدة ثلاث سنوات لاتفاقيتها طويلة الأجل مع أرامكو السعودية بما يتوّج إنجازاً آخر في نشاطات نموها الاستراتيجي في المملكة. وستقدم بموجب الاتفاقية الخدمات الهندسية التفصيلية، ومشتريات المواد والتصنيع، والنقل والتركيب والتشغيل المسبق للمرافق البحرية المتعلقة بالمشاريع التي سيتم تنفيذها داخل المياه الإقليمية السعودية. وكانت الشركة قد أبرمت في عام 2016 اتفاقية طويلة الأجل مع أرامكو مهدت طريقها للانخراط في العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وواصلت "إن إم دي سي إينيرجي" ترسيخ دورها الريادي في قيادة مشاريع رئيسية، ووضع بصمتها في تحفيز الابتكار وتحقيق تقدم لافت بما يؤكد على التزامها بالتميز. وحصلت الشركة على عقد مهم لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات من شركة تايوان للطاقة، لتركيب خطوط أنابيب نقل الغاز تحت البحر والقيام بالأعمال الهندسية والإنشائية الشاطئية والتجريف لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة "تونغ شياو للطاقة" في تايوان. ويشمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.14 مليار دولار، تصميم وبناء وتركيب خطوط أنابيب بحرية بطول 111 كم، وعلى أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 متراً، تمتد بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان.

تعزيز الجودة

تمكنت "إن إم دي سي إينيرجي" من الاحتفاظ بشهادة نظام إدارة الجودة "أيزو 9001" وشهادة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات. وتلقت منشأة التصنيع في رأس الخير مؤخراً شهادة نظام إدارة الجودة "أيزو 9001"، في حين شرعت الشركة في إجراءات التأهيل المسبق للدخول إلى نظام 9COM الخاص بأرامكو.

وعلاوة على ذلك، استضافت الشركة بنجاح منتدى أرامكو لجودة المشاريع البحرية، والذي شهد حضور ممثلين عن أرامكو ونخبة من المقاولين وموردي المعدات من شتى أرجاء العالم. وتم اعتماد موظفي الجودة من جميع وحدات الأعمال في تدريبي 'التوعية بمعيار ASME NQA-1' و'العناصر المقلدة والمزورة والمشتبه بها (CFSI).

وباعتبارها من أبرز الداعمين لمستقبل قطاع الطاقة، تدرك شركة "إن إم دي سي إينيرجي" الخطوات الواجبة على المديين القريب والمتوسط لضمان قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات المتسارعة حول العالم. وتلتزم الشركة بإبرام علاقات شراكة مثمرة والمشاركة في مشاريع رئيسية في دولة الإمارات وخارجها لمواصلة صناعة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.

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