القاهرة — في إطار التزامها بدعم الابتكار الرقمي، استضافت هواوي "قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية – مصر 2025"، الحدث الرائد الذي يسعى إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وعُقدت القمة تحت شعار "هواوي كلاود: الشريك الأول للتكنولوجيا المالية في مصر عبر سحابة محلية عالية الأداء"، تأكيدًا على ريادة هواوي كلاود في توفير حلول سحابية متقدمة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

خلال القمة، استعرضت هواوي كلاود أحدث حلولها وابتكاراتها المصممة خصيصًا لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، مع تركيز خاص على الخدمات السحابية الشاملة التي تمكن المؤسسات المالية من تحقيق النمو والابتكار، وقد نجحت القمة في جمع نخبة من شركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، وشركاء التكنولوجيا، مما أتاح منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى، وأسهم في تعزيز التعاون الفعّال لبناء نظام بيئي متكامل يواكب تطورات القطاع عالميًا.

كما سلطت القمة الضوء على الدور المحوري للسحابة في دفع عجلة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، مؤكدة التزام هواوي بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع الحيوي.

ويعزز الحدث مكانة هواوي كلاود كشريك مثالي لشركات التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تستند إلى خبرتها العميقة وحلولها الرائدة في مجالات الامتثال الأمني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإدارة قواعد البيانات، وتُعد هواوي كلاود المزود السحابي الوحيد في مصر والحاصل على شهادة المستوى الثالث من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، ما يعكس مكانتها الرائدة في تقديم حلول سحابية آمنة وعالية الاعتمادية.

وفي كلمته الترحيبية، أكد جيو فينغ، رئيس هواوي كلاود شمال أفريقيا، على أهمية القمة باعتبارها امتدادًا لنجاحات هواوي في مصر، تزامنًا مع احتفالها بمرور 25 عامًا على تواجدها في السوق المصرية. كما أشار إلى أن إنشاء أول سحابة عامة في مصر وشمال أفريقيا يعكس التزام هواوي بتعزيز الابتكار الرقمي، وبناء منظومة بيئية تقنية متكاملة، والارتقاء بمعايير الأمن السيبراني، بما يساهم في تمكين قطاع التكنولوجيا المالية المصري من تحقيق رؤيته المستقبلية من خلال الخبرة العالمية والالتزام بالمعايير المحلية.

من جانبه، صرّح جو شو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود مصر: "في هواوي كلاود، نؤمن بأن مستقبل التكنولوجيا المالية يعتمد على السحابة، والذكاء والتعاون. هذه القمة تمثل انعكاسًا لرؤيتنا في تقديم حلول سحابية متطورة، تُتيح للشركات وخاصة التكنولوجيا المالية الابتكار بأمان وعلى نطاق واسع. بفضل تركيزنا المستمر على الأمن السيبراني، نلتزم بتوفير بنية تحتية سحابية موثوقة تلبي الاحتياجات الأمنية المتزايدة للصناعة المالية، وهو ما تؤكده شهادة الاعتماد في الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، التي تضمن أعلى مستويات الامتثال والأمان لشركائنا في مصر. نحن فخورون بمساهمتنا في التحول الرقمي للقطاع المالي المصري."

وأضاف شو: " تُعد قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية – مصر 2025 محطة جديدة في رحلتنا لدعم الاقتصاد الرقمي المصري. بفضل خبراتنا العالمية الممتدة لأكثر من 37 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نخدم أكثر من 500 عميل في قطاع الخدمات المالية عالميًا، وتشمل خدماتنا البنوك، وشركات التأمين، والتكنولوجيا المالية، ونوفر بنية تحتية قوية عبر 33 منطقة و93 منطقة توفر، مع أكثر من 2800 نقطة توزيع CDN تغطي أكثر من 170 دولة ومنطقة. نحن ملتزمون بأن نكون الشريك الاستراتيجي للتكنولوجيا المالية في مصر، عبر تقديم أحدث التقنيات، والبنية التحتية الموثوقة، والخبرة العالمية المصممة لتلبية الاحتياجات المحلية. معًا، يمكننا رسم مستقبل مالي أكثر ذكاءً وشمولية."

وبينما تواصل مصر ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية في التكنولوجيا المالية، تواصل هواوي لعب دورها كشريك استراتيجي، يقود هذا النمو عبر بنية تحتية سحابية متقدمة، وشراكات استراتيجية مؤثرة، وحلول تقنية من الجيل التالي، مما يعزز منظومة التكنولوجيا المالية في البلاد ويحقق رؤيتها الطموحة.

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