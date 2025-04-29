أفضل شركة طيران في العالم، وفقاً لسكاي تراكس 2024، تكشف النقاب عن سما الناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى تجربة زيارة "أورتشارد" بالواقع الافتراضي ومقصورة كيوسويت - الجيل الجديد، في اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي 2025

القاهرة، مصر ــ احتفلت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الرائدة من فئة الخمس نجوم في المنطقة، باليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي دبي 2025 بعرض متميز استحوذ على استحسان الحضور. وتتمحور تجربة جناح الناقلة القطرية في المعرض حول الملاءمة الثقافية، والابتكارات المتقدمة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين العرب اليوم، مما يعزز ريادة الخطوط الجوية القطرية في إعادة تشكيل مستقبل السفر الرقمي في المنطقة وخارجها.

وفي هذا السياق، تألقت سما، أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطوّرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، في وسط الجناح، حيث أصبحت الآن قادرة على استيعاب اللهجات العربية والاستجابة بطلاقة باللغة العربية الفصحى، مما يسمح للمسافرين في جميع أنحاء العالم العربي بالتفاعل معها بشكل طبيعي وبدون عناء. وفي ضوء ذلك، تفاعلت سما مع زوار المعرض في الجناح، وساعدتهم في حجوزات الرحلات كما وقدمت التوصيات للوجهات السياحية، وردت على الأسئلة حول منتجات الخطوط الجوية القطرية وخدماتها من خلال محادثة بديهية فوري. وتقدم النسخة الناطقة باللغة العربية من سما تجربة رقمية مبنية على المعرفة ومراعاة الفروق الثقافية، وهي متاحة الآن عبر المنصات الرقمية التابعة للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك تطبيق الجوّال الحائز على الجوائز وتجربة الإنترنت الغامرة على منصة "كيوفيرس" - QVerse.

وتؤكد هذه الميزة التي تم طرحها حديثاً على التزام الخطوط الجوية القطرية بخدمة المسافرين من خلال نهج شخصي وإقليمي. كما ظهرت "أورتشارد" في كيوفيرس – Qverseلأول مرة في معرض سوق السفر العربي 2025 في تجربة افتراضي فائقة الواقعية للحديقة الداخلية المتميزة في مطار حمد الدولي. حيث تجول الزوار تحت الأشجار واستكشفوا المساحة التي يعمّ فيها الهدوء والسكينة والتي تنتظرهم في المطار الحائز على العديد من الجوائز العالمية. كما وسمحت التجربة الغامرة للحاضرين بتجربة أجزاء من رحلتهم بتفاصيل واضحة قبل وقت طويل من مغادرتهم.

وفي سياق متصل، عرضت الخطوط الجوية القطرية مقصورة كيوسويت - الجيل الجديد، وهي أحدث نسخة من مقاعد درجة رجال الأعمال "كيو سويت" الحائزة على براءة اختراع للخطوط الجوية القطرية. وتمت دعوة الزوار للدخول إلى مقصورة كيوسويت – الجيل الجديد المعاد تصميمها واستكشاف مجموعة واسعة من خيارات التخصيص المصممة لتقديم تجربة سفر استثنائية ومتميزة. ولاستكمال تجربة كيوسويت – الجيل الجديد المتميزة، عرضت الخطوط الجوية القطرية كبسولة متعددة الحواس - وهي تجربة مغلقة تجذب الضيوف من خلال المرئيات والصوت والرائحة والحركة، مما يجعل أجواء كيوسويت تنبض بالحياة في شكل غامر تماماً.

وبهذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بالعودة إلى معرض سوق السفر العربي بابتكارات صناعية تعكس التنوع والروح التي تعيشها منطقتنا. وتشمل هذه الابتكارات "سما" أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطوّرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم والناطقة باللغة العربية والتي بامكانها التواصل مع ملايين المسافرين الناطقين باللغة العربية من خلال لهجات مختلفة، حيث أنها تفهم لهجات عربية متنوعة وتردّ باللغة العربية الفصحى، مما يوفر للمسافرين في جميع أنحاء العالم العربي طريقة أكثر سهولة ومخصصة للتواصل معنا. وفي مقابل ذلك، تعدّ تجربة الواقع الافتراضي لـ"أورتشارد" ومقصورة كيوسويت – الجيل الجديد وكبسولة متعددة الحواس جزءاً من كيفية قيام الخطوط الجوية القطرية بتشكيل مستقبل سفر ليس رقمياً فحسب، بل إنسانياً أيضاً."

وأضاف المهندس المير: "إن تركيزنا على تعزيز مستقبل السفر يأتي من خلال تعاوننا الجديد مع الشركاء المتميزين في قطاع السياحة في سوق السفر العربي بما في ذلك "Visit Maldives" ووزارة السياحة الإندونيسية للترويج للوجهات السياحية الرائدة في مختلف أنحاء العالم."

وعلى هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي دبي 2025، وقعت الخطوط الجوية القطرية مذكرات تفاهم جديدة مع "Visit Maldives" ووزارة السياحة الإندونيسية لتعزيز عدد الزوار عبر مطار حمد الدولي، مقر أعمال الناقلة القطرية الحائز على العديد من الجوائز العالمية، واستكشاف فرص جديدة للترويج السياحي من خلال قنوات ترفيهية مختلفة في الأسواق الرئيسية.

· وتماشياً مع استراتيجية النمو التي تنتهجها الناقلة الوطنية لدولة قطر وشعار معرض سوق السفر العربي (ATM) لهذا العام، شددت الخطوط الجوية القطرية على تعزيز عملياتها التشغيلية من خلال زيادة عدد الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات الرئيسية في ذروة الصيف، بما في ذلك:

· دار السلام وكليمنجارو

· إنتيبي

· طوكيو ناريتا

· مابوتو - ديربان

· لارنكا

· طرابزون

· الشارقة

· مانشستر

· مدريد

· لشبونة

· لندن هيثرو

وتدعو الخطوط الجوية القطرية جميع زوّار وضيوف معرض سوق السفر العربي إلى زيارة جناحها في مركز دبي التجاري العالمي، الجناح ME 1420 بين القاعة 3 و4، لغاية 1 مايو 2025.

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