أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت وكالة الإمارات للفضاء، بنجاح كبير، مشاركتها في فعاليات معرض «اصنع في الإمارات»، الذي نظم في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة بين 19 إلى 22 مايو الجاري، باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظيم من مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك.

واستعرضت الوكالة، إلى جانب أكثر من 500 شركة عارضة تمثل 12 قطاعًا رئيسيًا ونخبة من قادة الحكومة، ورواد الصناعة، والمستثمرين العالميين، والمبتكرين التكنولوجيين، أبرز إنجازاتها الاستراتيجية ومشروعاتها الرائدة التي تعكس دورها المحوري في دعم اقتصاد الفضاء الوطني، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات البحث العلمي، والتكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المشاركين محلياً ودولياً.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ المعرض شكل فرصة استراتيجية لاستعراض النجاحات التي حققتها الدولة في قطاع الفضاء، وتوسيع نطاق الشراكات بين المؤسسات الفضائية والصناعية، ضمن منظومة وطنية موحّدة تدعم التوطين، وتمكّن الكفاءات الإماراتية، وتُسرع نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة». وأضاف «نحرص من خلال مشاركتنا على تسليط الضوء على جهود الوكالة في تحويل الابتكار الفضائي إلى رافد تنموي حقيقي، يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد مستدام، ويعزز تنافسيتها على الساحة العالمية».

و قدم فريق وكالة الإمارات للفضاء للجمهور و الزوار، شرحًا تفصيليًا حول برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»، ودوره في خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دوره في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء الوطني، إلى جانب أبرز المحفزات الاقتصادية والمبادرات التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة.

ومن أبرز الشركات التي شاركت من مناطق الفضاء الاقتصادية، فور إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية ذ.م.م، وكوانت كيوب تكنولوجي، وإيليِن سينس، وثيرد بودي دايناميكس، ومداري سبيس.

كما استعرضت وكالة الإمارات للفضاء، مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» من خلال عرض نموذج كامل للمسبار. وسلّط الفريق الضوء على المشروع وكيف يجسد رؤية القيادة في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، والذي شارك في تطويره إياد إماراتية بالتعاون مع شركاء دوليين، وشمل العديد من المكونات التي صممها ونفذها مهندسون إماراتيون.

وكشف «مسبار الأمل»، منذ وصوله إلى مداره حول كوكب المريخ، عن العديد من دفعات من البيانات حتى الآن، بلغ حجمها عدة تيرابايت عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ عبر مركز البيانات العلمية. كما قدم الكثير من المساهمات للمجتمع العلمي الدولي، حيث نشر نحو 40 ورقة علمية وبحثية في مجلّات علمية عالمية ومرموقة.

وعلى هامش المشاركة، انضم سعادة سالم بطي القبيسي، إلى جلسة نقاشية بعنوان «التقنيات المتقدمة والتصنيع الفضائي: آفاق جديدة لمنظومة الصناعات في دولة الإمارات»، والتي سلطت الضوء على سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الفضائي في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وكيفية تحقيق قفزات نوعية في مجالات الطب والطاقة والاتصالات. كما تناولت الجلسة، التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والاستثمار وبناء الكفاءات، وأهمية التكامل بين قطاع الفضاء والتصنيع المتقدم لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار العلمي.

وتعكس مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في «اصنع في الإمارات» التزامها الراسخ بدعم التوجهات الوطنية نحو توطين الصناعات المتقدمة، وفي مقدمتها الصناعات الفضائية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الفضاء، وبما يسهم في تمكين القطاع الخاص، ودعم منظومة الابتكار، وتوسيع مساهمة الاقتصاد الفضائي في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

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